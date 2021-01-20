Три этапа ПЦР-тестов и браслеты на руках: в Абу-Даби установили строгие правила для туристов

Фото: Абу-Даби (pixabay.com)

От карантина освобождены граждане 18 стран

Одно из самых популярных среди украинцев туристических направлений – ОАЭ. В столичном эмирате Абу-Даби власти на днях обновили правила карантина для иностранцев. Сколько тестов придется сдать и как надолго самоизолироваться в отеле, сообщается на сайте авиакомпании Etihad.

От прохождения карантина освободили граждан 18 стран. Туристам из регионов "зеленого списка" достаточно будет тестирования, чтобы свободно передвигаться по эмирату и изучать достопримечательности, сообщает издание gulfnews.com. Остальным путешественникам придется провести 10 дней на самоизоляции с браслетом на руке.

Фото: ОАЭ - популярное направление у туристов (pixabay.com)

Какие правила действуют для украинцев в Абу-Даби

Туристы из стран "зеленого" списка должны не только сдать тесты в аэропорту Абу-Даби, но еще через шесть дней после въезда. Если результаты окажутся отрицательными, карантин проходить им не придется. Такие условия сейчас актуальны для граждан Бахрейна, Брунея, Китая, Гонконга, Острова Мэн, Кувейта и ряда других государств.

Поскольку Украины в этом списке нет, нашим путешественникам нужно быть готовым провести 10 дней на самоизоляции – в отеле или дома. Они также должны сдавать ПЦР-тест до вылета, действительный 96 часов, второй тест - по прибытии, а также – на 8 день пребывания на территории столичного эмирата. От тестов освобождаются дети до 12 лет, если у них нет симптомов коронавируса.

При прохождении самоизоляции необходимо установить приложение Alhosn для отслеживания контактов и провести карантин с браслетом на руке.

Фото: Вид в Абу-Даби (pixabay.com)

Как полететь на отдых в Дубай

Менее строгие правила действуют в Дубае – благодаря этому можно спокойно отправляться на отдых в этот город ярких впечатлений и разнообразного шопинга. Недорогие туры в Дубай можно найти у большинства украинских туроператоров.

Согласно информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, туристам из Украины перед поездкой в Дубай нужно предоставить во время регистрации на рейс в аэропорту отправления такие документы:

- Полис международного медицинского страхования, покрывающий лечение COVID-19 и пребывание в условиях изоляции на территории ОАЭ;

- Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательный результат теста на COVID-19. Он должен быть выдан не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

Авиакомпания может отказать пассажиру в посадке на рейс, если у него нет сертификата о тестировании или страхового полиса.

Фото: Отдых в Дубае (pixabay.com)

Перед прибытием в Дубай и прохождением пограничного контроля, необходимо заполнить Декларацию о согласии на пребывание в условиях самоизоляции в случае выявления положительного теста (бланк предоставляется авиакомпанией), а также загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для общения с органами здравоохранения ОАЭ.

По прилету в Дубай туристы должны пройти еще один тест на COVID-19 – бесплатно в аэропорту прибытия. Результат этого теста поступит в виде смс-сообщения в течение 24 часов.

До получения результата теста необходимо самоизолироваться в отеле или другом месте проживания. Хотя туристические компании предупреждают, что никто туристов в номере не запирает – их просто просят на ходить в людные места.

Если у туристов будет обнаружен положительный результат теста на коронавирус, их изолируют на 14 дней в специально определенных учреждениях за свой счет.

Самостоятельным путешественникам следует знать, что с 15 октября авиакомпании могут отказать в посадке на рейс в ОАЭ, если у пассажира нет обратного билета.

Напомним, мы рассказывали, как украинка вместо отдыха "застряла" на изоляции в ОАЭ.

Также мы сообщали, на каких условиях украинские туристы могут отдохнуть в Омане.