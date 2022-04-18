Травми минулого. Як Румунія змінила підхід до біженців з початком війни в Україні

Країна надає українцям безкоштовну медицину та навчання дітей у школах
Більшість українців, які виїхали за кордон через війну, знайшли притулок у Польщі. З початку війни там розмістилося близько 2,6 млн наших громадян. Румунія стала другою країною, де прийняли найбільше українців: за даними МВС країни, туди в'їхало майже 700 тисяч українців.
Самі румуни не завжди вважали свою країну такою, яка може масово приймати біженців. Однак війна в Україні змінила це розуміння, пишуть місцеві ЗМІ.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NPR.org і дані МЗС України розповідає, як українців приймають в Румунії, куди звертатися за допомогою в цій країні і як країна змінила підхід до прийому біженців через збройну агресію Росії проти нашої країни.
Портове місто Ісакча в Румунії для багатьох біженців з України – тільки одна їх точок на карті у важкій подорожі, пише видання. Сімейна пара – Олександр і Євгенія – щойно прибули до Румунії з України, несучи на руках свого 2-річного сина і важкі спортивні сумки. Олександр каже, що сім'я вирішила покинути батьківщину тиждень тому. Тоді минуло вже понад місяць з початку вторгнення Росії.
"Наша дитина потребує особливого догляду. У якийсь момент ми зрозуміли, що вже не можемо знайти для нього ліки. І тоді вирішили, що потрібно виїхати", — говорить він через перекладача.
Подружжя, яке відмовилося назвати свої прізвища з міркувань безпеки, приїхало з села Орлівка недалеко від поромної переправи в Румунію. Далі вони планують дістатися до Каліфорнії, де живуть їхні родичі.
Сім'я біженців прибула до Румунії разом із сотнями інших. Проїзд на поромі через Дунай займає всього 20 хвилин. Люди їдуть з великими валізами, колясками й домашніми тваринами. Їх зустріли гуманітарні працівники: вони допомогли пройти через лабіринт наметів і вантажівок із запасами їжі.
Фото: Румунія – друга після Польщі країна, де прийняли найбільше українців з початку військової агресії Росії. Багато хто прибуває поромом через Дунай (Getty Images)
Співробітник служби екстреного реагування Даніель Петров відповідає за масштабну процедуру надання допомоги біженцям в Ісакчі. У цьому процесі беруть участь також прикордонники, волонтери та медики з трьох різних агентств. Вони об'єдналися, щоб працювати з потоком прибуваючих українців. За словами Петрова, в перші тижні війни катер перевозив за один рейс в кілька днів близько 800 осіб.
У ті перші дні, за його словами, "процес був травмуючим як для українців, так і для нас – влади – з цього боку". У відповідь на питання про те, чому Румунія так активно допомагає українцям, він сказав тільки одне слово: "співчуття".
Румунія не вважається однією із заможних країн Європи. Так, по даними Heritage Foundation, країна займає 28-е місце серед 45 держав європейського регіону. Зростання економіки Румунії сповільнилося з 2017 по 2019 рік, а потім скоротився у 2020-му, а в наступному знову став відновлюватися.
Через досить непросту ситуацію в країні, Румунія частіше просила чиєїсь допомоги, ніж сама надавала її, кажуть експерти. А професор антропології Національної школи політичних досліджень і державного управління в Бухаресті Раду Умбрес каже, що був приголомшений тим, як його країна тепло відреагувала на потоки біженців з України.
"Уявлення, яке у нас склалося про самих себе – в цілому ми не особливо щедрі по відношенню до іноземців. У нас є ідея про те, що ось є розвинені, багаті країни — допомагати повинні нібито в першу чергу вони. Але в цьому випадку (масових приїздів українців, які рятуються від війни) навіть така маленька і не така багата країна, як Румунія, запропонувала досить велику підтримку сусідньому народу", - каже він.
Безпрецедентна підтримка у прийнятті Румунією біженців з України, визнає Умбрес, різко контрастує з тим, як нація відреагувала на останню велику гуманітарну кризу в Європі. Тоді мільйони мігрантів і біженців з усього Близького Сходу і Африки шукали безпеки на континенті, в тому числі в Румунії.
"У нас були біженці з Іраку, з Афганістану, з Сирії. Їм допомагали, але зовсім не так масово", — говорить він.
Фото: Румунія дуже співчуває українцям і активно залучена до прийому біженців, каже професор антропології Раду Умбрес (Getty Images)
Співчуття, яке румуни відчувають до українських біженців, виходить з певної спільної культурної спадщини, вважає він:
"Українці багато в чому дуже схожі на румунів. Звичайно, у нас є і спільна історія, пов'язана з комунізмом. Вона робить їх близькими один одному".
У країні стали відкриватися центри гуманітарної допомоги українцям. Також місцеві жителі готові надати їм житло. Багато хто пропонує розміщення на "невизначений термін", що може означати – до кінця війни в Україні.
Умбрес каже, що криза також викликала відгомони проблемної історії відносин Румунії з Росією — спогади, які залишаються глибоко особистими та болючими для багатьох.
"У дуже багатьох людей в Румунії є особисті історії, коли їхні предки так чи інакше постраждали від російської влади, від авторитарної держави. Це теж допомагає їм співпереживати".
З більш ніж 600 000 біженців, які приїхали до Румунії, близько 80 000 вирішили залишитися в країні, а не їхати далі. Але поки незрозуміло, як багато біженців ще приїде. Як і те, коли закінчиться війна.
"Цілком можливо, що багато українців залишаться в Румунії надовго. Враховуючи той факт, що румунська економіка в останні кілька років відчуває себе непогано. Думаю, є хороший шанс на те, що у нас сформується українська діаспора, яка буде жити в Румунії хоча б деякий час", — говорить Умбрес.
Румунська національна рада у справах біженців (CNRR): (+40) 730 073 170, (+40) 721 206 926
Сайт: www.cnrr.ro
Email: office@cnrr.ro
УВКБ ООН Румунія (UNHCR Romania): (+40) 723 653 651
Сайт: www.unhcr.org/ro
Email: rombu@unhcr.org
Міграційна служба Румунії: (+40) 214 107 513
Сайт: https://igi.mai.gov.ro/en
Email: igi@mai.gov.ro
"Румунською стороною надається всебічне сприяння і повне забезпечення громадян України, які залишають країну через війну, з моменту в'їзду на територію країни", — йдеться на сайті українського МЗС.
Фото: Країна надає українцям безплатну медицину (Getty Images)
З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційній сторінці Уряду Румунії.
Румунія надає медичні послуги громадянам України за таких умов:
Також безкоштовну медичну допомогу громадянам України надають приватні клініки Румунії:
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