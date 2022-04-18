Травми минулого. Як Румунія змінила підхід до біженців з початком війни в Україні

Більшість українців, які виїхали за кордон через війну, знайшли притулок у Польщі. З початку війни там розмістилося близько 2,6 млн наших громадян. Румунія стала другою країною, де прийняли найбільше українців: за даними МВС країни, туди в'їхало майже 700 тисяч українців.

Самі румуни не завжди вважали свою країну такою, яка може масово приймати біженців. Однак війна в Україні змінила це розуміння, пишуть місцеві ЗМІ.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NPR.org і дані МЗС України розповідає, як українців приймають в Румунії, куди звертатися за допомогою в цій країні і як країна змінила підхід до прийому біженців через збройну агресію Росії проти нашої країни.

Складний вибір. Українці рятуються від війни в Румунії

Портове місто Ісакча в Румунії для багатьох біженців з України – тільки одна їх точок на карті у важкій подорожі, пише видання. Сімейна пара – Олександр і Євгенія – щойно прибули до Румунії з України, несучи на руках свого 2-річного сина і важкі спортивні сумки. Олександр каже, що сім'я вирішила покинути батьківщину тиждень тому. Тоді минуло вже понад місяць з початку вторгнення Росії.

"Наша дитина потребує особливого догляду. У якийсь момент ми зрозуміли, що вже не можемо знайти для нього ліки. І тоді вирішили, що потрібно виїхати", — говорить він через перекладача.

Подружжя, яке відмовилося назвати свої прізвища з міркувань безпеки, приїхало з села Орлівка недалеко від поромної переправи в Румунію. Далі вони планують дістатися до Каліфорнії, де живуть їхні родичі.

Сім'я біженців прибула до Румунії разом із сотнями інших. Проїзд на поромі через Дунай займає всього 20 хвилин. Люди їдуть з великими валізами, колясками й домашніми тваринами. Їх зустріли гуманітарні працівники: вони допомогли пройти через лабіринт наметів і вантажівок із запасами їжі.

Фото: Румунія – друга після Польщі країна, де прийняли найбільше українців з початку військової агресії Росії. Багато хто прибуває поромом через Дунай (Getty Images)

Співробітник служби екстреного реагування Даніель Петров відповідає за масштабну процедуру надання допомоги біженцям в Ісакчі. У цьому процесі беруть участь також прикордонники, волонтери та медики з трьох різних агентств. Вони об'єдналися, щоб працювати з потоком прибуваючих українців. За словами Петрова, в перші тижні війни катер перевозив за один рейс в кілька днів близько 800 осіб.

У ті перші дні, за його словами, "процес був травмуючим як для українців, так і для нас – влади – з цього боку". У відповідь на питання про те, чому Румунія так активно допомагає українцям, він сказав тільки одне слово: "співчуття".

Теж постраждали від авторитаризму. З початком війни в Україні Румунія змінила підхід до біженців

Румунія не вважається однією із заможних країн Європи. Так, по даними Heritage Foundation, країна займає 28-е місце серед 45 держав європейського регіону. Зростання економіки Румунії сповільнилося з 2017 по 2019 рік, а потім скоротився у 2020-му, а в наступному знову став відновлюватися.

Через досить непросту ситуацію в країні, Румунія частіше просила чиєїсь допомоги, ніж сама надавала її, кажуть експерти. А професор антропології Національної школи політичних досліджень і державного управління в Бухаресті Раду Умбрес каже, що був приголомшений тим, як його країна тепло відреагувала на потоки біженців з України.

"Уявлення, яке у нас склалося про самих себе – в цілому ми не особливо щедрі по відношенню до іноземців. У нас є ідея про те, що ось є розвинені, багаті країни — допомагати повинні нібито в першу чергу вони. Але в цьому випадку (масових приїздів українців, які рятуються від війни) навіть така маленька і не така багата країна, як Румунія, запропонувала досить велику підтримку сусідньому народу", - каже він.

Безпрецедентна підтримка у прийнятті Румунією біженців з України, визнає Умбрес, різко контрастує з тим, як нація відреагувала на останню велику гуманітарну кризу в Європі. Тоді мільйони мігрантів і біженців з усього Близького Сходу і Африки шукали безпеки на континенті, в тому числі в Румунії.

"У нас були біженці з Іраку, з Афганістану, з Сирії. Їм допомагали, але зовсім не так масово", — говорить він.

Фото: Румунія дуже співчуває українцям і активно залучена до прийому біженців, каже професор антропології Раду Умбрес (Getty Images)

Співчуття, яке румуни відчувають до українських біженців, виходить з певної спільної культурної спадщини, вважає він:

"Українці багато в чому дуже схожі на румунів. Звичайно, у нас є і спільна історія, пов'язана з комунізмом. Вона робить їх близькими один одному".

У країні стали відкриватися центри гуманітарної допомоги українцям. Також місцеві жителі готові надати їм житло. Багато хто пропонує розміщення на "невизначений термін", що може означати – до кінця війни в Україні.

Умбрес каже, що криза також викликала відгомони проблемної історії відносин Румунії з Росією — спогади, які залишаються глибоко особистими та болючими для багатьох.

"У дуже багатьох людей в Румунії є особисті історії, коли їхні предки так чи інакше постраждали від російської влади, від авторитарної держави. Це теж допомагає їм співпереживати".

З більш ніж 600 000 біженців, які приїхали до Румунії, близько 80 000 вирішили залишитися в країні, а не їхати далі. Але поки незрозуміло, як багато біженців ще приїде. Як і те, коли закінчиться війна.

"Цілком можливо, що багато українців залишаться в Румунії надовго. Враховуючи той факт, що румунська економіка в останні кілька років відчуває себе непогано. Думаю, є хороший шанс на те, що у нас сформується українська діаспора, яка буде жити в Румунії хоча б деякий час", — говорить Умбрес.

Центри допомоги тимчасово переміщеним українцям в Румунії

Румунська національна рада у справах біженців (CNRR): (+40) 730 073 170, (+40) 721 206 926

Сайт: www.cnrr.ro

Email: office@cnrr.ro

УВКБ ООН Румунія (UNHCR Romania): (+40) 723 653 651

Сайт: www.unhcr.org/ro

Email: rombu@unhcr.org

Міграційна служба Румунії: (+40) 214 107 513

Сайт: https://igi.mai.gov.ro/en

Email: igi@mai.gov.ro

"Румунською стороною надається всебічне сприяння і повне забезпечення громадян України, які залишають країну через війну, з моменту в'їзду на територію країни", — йдеться на сайті українського МЗС.

Фото: Країна надає українцям безплатну медицину (Getty Images)

З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційній сторінці Уряду Румунії.

Румунія надає медичні послуги громадянам України за таких умов:

Безкоштовна медична допомога та послуги з догляду, подібні до тих, що надаються громадянам Румунії, протягом 90 днів, якщо в'їзд до Румунії відповідає законодавчим умовам (на основі біометричного паспорта);

Громадяни України, які не користуються формою міжнародного захисту, але мають право на законне проживання, отримають послуги зі сплатою медичних внесків з доходу, отриманого на місці роботи, або з дати подання ними декларації на сплату внеску на соціальне страхування.

Первинна медична допомога та лікування, невідкладна медична допомога в стаціонарі, а також безкоштовна медична допомога та лікування у випадках гострих або хронічних захворювань, що загрожують життю, для громадян, які шукають притулку в Румунії.

Безкоштовна медична допомога та послуги з догляду, подібні до тих, що надаються громадянами Румунії для громадян України, які користуються формою міжнародного захисту, набувають якості застрахованих у системі соціального медичного страхування.

Також безкоштовну медичну допомогу громадянам України надають приватні клініки Румунії:

Medlife (https://www.medlife.ro);

Regina Maria (https://www.reginamaria.ro);

Medicover (https://www.medicover).ro).

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