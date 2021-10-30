"Безкоштовний" сервіс та шахраї. Туристів попередили про помилки, що викликають неприємні ситуації в Єгипті

Які помилки найчастіше роблять мандрівники в країні

Для більшості туристів саме Єгипет стає першою країною, яку вони відвідують в Африці. Тут розташовані безліч місць, які варто побачити - від пірамід Гізи й Долини Царів до пляжних курортів.

Профільний туристичний портал The Adventurous Feet опублікував список порад туристам і перерахував головні помилки, які не варто робити в країні.

"Це прекрасна країна з неймовірними людьми. Тому, читаючи цю публікацію, знайте: це не для того, щоб налякати вас перед поїздкою до Єгипту. Це допоможе вам дізнатися про типові помилки, які роблять мандрівники. Особливо - новачки", - наголошується в публікації.

Головні помилки, яких слід уникати туристам в Єгипті

1. Проводити занадто багато часу в Каїрі

Немає ніяких сумнівів в тому, що Каїру є що запропонувати відвідувачам. З неймовірними визначними пам'ятками тут легко захопитися екскурсіями та провести у місті набагато більше днів, ніж вам може знадобитися.

Єгипет - це більше, ніж лише Каїр. Тому складіть посильний для вас маршрут із зазначенням місць, які ви хочете відвідати в Каїрі, і про те, скільки часу у вас є. Суворо дотримуйтесь цього маршруту.

Переконайтеся, що ви не пропустите такі місця, як піраміди Гізи (як же без них), Єгипетський музей з тисячами артефактів, Старий Каїр.

Фото: В Каїрі варто скласти чіткий маршрут, по якому можна відвідати основні локації за пару днів (en.wikipedia.org)

2. Постійно чекати "безкоштовного" сервісу. Тут заведено давати чайові

Єгиптяни - доброзичливі люди, які намагаються допомогти іноземцям. Звичайно, вони не попросять вас напряму заплатити за допомогу. Але погляди, які вони кинуть, ймовірно змусять вас це зрозуміти.

Тут звикли до того, що їм дають чайові. Іноді навіть той, хто покаже дорогу, буде їх чекати. За долар або два вам покажуть найбільш автентичні магазини, які тільки можна знайти.

Звичайно, це не означає, що буквально кожен захоче отримати від вас гроші. Але важливо знати: готуючись до подорожі по Єгипту, потрібно прихопити з собою кілька монет. Сума чайових залежить тільки від вас. Але ви можете залишити собі більші для гідів або для вирішення важливих справ і менші - для тих, хто вказує дорогу.

3. Не пробувати місцеву їжу

Єгипет, що є частиною Близького Сходу, багатий знаменитими смачними стравами, які вам обов'язково потрібно спробувати.

Деякі з продуктів, які вам обов'язково варто спробувати - кошарі/кушарі (страва з рисових макаронів, сочевиці, нуту і карамелізованої цибулі), фалафель, манші (овочі, особливо баклажани, фаршировані рисом), фаттах та багато інших.

Фото: Кошарі - єгипетська страва з рису, макаронів і сочевиці з томатно-оцтовим соусом (wikipedia.org)

4. Забути, що потрібно торгуватися

Торг - це норма в Єгипті. Якщо забудете це робити, то в кінцевому підсумку купите речі вдвічі, а то і втричі дорожче. Тому кожну призначену ціну спробуйте розділити навпіл і з цього почніть переговори.

Торгуйтеся, поки не відчуєте, що тепер ціна за те, що ви хотіли купити, досить справедлива.

5. Купити сувеніри біля пірамід Гізи

Одне з речей, які категорично не можна робити в Єгипті, — це купувати сувеніри у пірамід Гізи. Є кілька продавців (насправді вони можуть бути навіть агресивними), які продають сувеніри в цьому місці. Вони торгують маленькими пірамідами, місцевими виробами ручної роботи. Як і майже всюди у туристичних місцях, ціни на ці товари завжди завищені.

Замість цього варто піти на ринок Хан-ель-Халілі - відомий базар в центрі Каїра. Тут є широкий вибір сувенірів, які можна купити значно дешевше.

Фото: Піраміди Гізи - місце, де сувеніри продають у кілька разів дорожче (unsplash.com/rosario-janza)

6. Платити за товар або послугу в іноземній валюті

У Єгипті настійно рекомендується платити в єгипетських фунтах. Більшість продавців скажуть вам: "це коштує всього лише 1 долар!".

Ціна і справді може здатися нормальною, але якщо ви купуєте в єгипетських фунтах, то це вже може коштувати всього кілька центів.

Найкраще запитати ціни в місцевій валюті, а також мати додаток для конвертації валют. Це допоможе точно дізнатися, скільки з вас стягується, перш ніж ви погодитеся платити за що-небудь в іноземній валюті.

7. Нешанобливо ставитися до стародавніх артефактів та історії

Єгипет - країна, яка пишається своєю давньою історією. Не забувайте проявляти повагу і дотримуватися правил, встановлених для збереження пам'яток і артефактів країни.

У таких місцях, як кімната мумій в Єгипетському музеї, туристам заборонено фотографувати - дотримуйтесь правил, інакше ваш телефон можуть конфіскувати. Також на піраміди не можна підійматися, яким би захоплюючим процесом це не здавалося.

Не піддавайтеся спокусі взяти що-небудь з собою з історичних локацій. Якби всі, хто приходив там раніше, взяли щось з собою, то тепер вже нічого було б дивитися.

Фото: Потрібно поважати тисячолітню культуру і нічого не "прихоплювати" з собою під час відвідування пам'ятників (unsplash.com/jeremy-bezanger)

8. Не взяти з собою відповідний одяг

Єгипет - ісламська країна, досить консервативна щодо дрес-коду.

У курортних містах ви можете носити все, що захочете. Але дуже важливо пам'ятати, що ви наділи перед відвідуванням мечетей і культових споруд. Жіночий одяг має закривати ваші плечі й ноги, і навіть коли ви не відвідуєте мечеті, намагайтеся носити одяг принаймні не вище рівня колін. Чоловікам не варто носити короткі майки без рукавів і короткі шорти.

Але всупереч тому, що ви могли читати або чути раніше, туристкам не потрібно закривати себе чадрою або покривати голову, гуляючи вулицями країни.

9. Відмовитися від покупки туристичної страховки

Хтось може сказати, що Єгипет - небезпечна країна, але багато туристів говорять про зворотне. Проте оформити страховку все ж варто. Вона є життєво важливою річчю під час подорожі.

Ніколи не знаєш, коли можна втратити дуже дорогий фотоапарат, і чи знадобиться медична допомога. Не потрібно турбуватися, що трапиться щось погане. Але завжди краще залишатися в безпеці, ніж потім шкодувати.

10. Не довідатися, які бувають поширені єгипетські афери

Фото: На ринках варто уважно стежити за своїм гаманцем (unsplash.com/mahmoud-diab)

Як і в багатьох інших країнах, в Єгипті досить поширене шахрайство. Деякі з основних, на які слід звернути увагу:

продаж фальшивого золота, або торгівля справжнім золотом, проте за дуже заниженою ціною; перебуваючи на ринках в країні, будьте пильні щодо того, що ви купуєте: оскільки є ряд виробів із золотим покриттям, які продаються так, ніби вони являють собою чисте золото.

продаж неліцензійних турів у сумнівних гідів. Зазвичай вони проходять біля входу в популярні місця і "засипають" вас пропозиціями по екскурсіях, як тільки ви до них підійдете;

шахрайство з боку сумнівних гідів або різка зміна ціни за екскурсію. Або зовсім залишать без екскурсії, забравши гроші. Уникнути цього можна, купивши тур у компаній, що мають відповідну ліцензію, і краще - заздалегідь, а не просто на вулиці;

зверніть увагу на кишенькових злодіїв у таких місцях, як ринок Хан-ель-Халілі в Каїрі та інших багатолюдних місцях.

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