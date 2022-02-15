Знову в топі. Греція виявилася серед найпопулярніших напрямів для туристів у Європі

Греція, як і раніше, входить до п'ятірки найпопулярніших напрямків для європейських мандрівників у 2022 році, хоча опустилася на одну позицію у порівнянні з минулим роком. Такі дані надали у Європейській туристичній організації.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

За даними Ekathmerini, Греція зайняла четверте місце на певних ринках. Наприклад, вона випала із першої п'ятірки для німців, італійців, бельгійців, поляків, австрійців.

Директор Mindhaus Теофілос Кірацуліс наголосив, що "Греція не може залишатися на одному місці".

Владі Греції вдалося прийняти велику кількість іноземних гостей, попри поточну ситуацію, викликану поширенням коронавірусу та його нових штамів.

Нещодавно міністр туризму Греції Василіс Кікіліас оголосив, що країна офіційно почне приймати іноземних мандрівників, починаючи з наступного місяця, вже 1 березня.

Також міністр підкреслив, що те, як країна впоралася із ситуацією з COVID-19, має важливе значення.

"Те, як ми впоралися з пандемією, було настільки важливим, що хоча всі інші середземноморські країни були закриті у 2020 році, ми відкрилися. А торік, коли всі вважали, що доходи від туризму складуть 5-6 млрд євро, вони досягли 10,5-11 млрд євро. Величезний внесок у грецьку економіку та торгівлю”, — сказав Кікіліас.

Фото: Греція цього року країна намагається досягти рівня туризму до пандемії (unsplash.com/spencer-davis)

Попри поширення нового варіанту коронавірусу "Омікрон", який торкнувся великої кількості країн, міністр туризму також додав, що цього року країна намагається досягти рівня туризму до пандемії.

Щоб полегшити поїздки в умовах ситуації з пандемією, влада Греції вирішила скасувати вимогу тестування для мандрівників, які мають чинний сертифікат ЄС на COVID.

"Грецький туризм продемонстрував дивовижну стійкість за останні два роки, посилаючи сигнал мандрівникам, що в нашій країні безпечно", — зазначив Кікіліас.

Нагадаємо, у Греції прогнозують повне відновлення туризму у 2022 році.