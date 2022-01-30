"Марсіанські" пейзажі, два моря та чудо світу. Всі тонкощі самостійної поїздки до Йорданії

Як дістатися, віза та вимоги до туристів, маршрут подорожі, скільки коштує побачити Петру і пустелю Ваді-Рам
Йорданія – країна, в якій 90% займають гори і пустеля. Але при цьому є такі пам'ятки, від яких захоплює дух! Тут знаходиться одне з семи новітніх чудес світу – руїни стародавнього міста Петра, з гір випливають водоспади з гарячою водою. Мертве море таке ж солоне, як в сусідньому Ізраїлі, а корали на Червоному морі не гірші, ніж біля єгипетських берегів.
У Йорданії мусульманські мечеті мирно сусідять з християнськими храмами і святинями. А головна родзинка – це червона пустеля Ваді-Рам, в якій пейзажі так нагадують планету Марс. Подорожувати по Йорданії безпечно, місцеві жителі знають англійську мову. Така поїздка залишить найяскравіші та теплі враження від доброзичливої і смачної країни.
Українцям для поїздки в Йорданію потрібна віза: її можна отримати по прильоті або при наземному перетині кордону з Ізраїлем. Термін перебування в країні – максимум 30 днів. При цьому віза може бути як платною, так і безкоштовною.
Платна віза в Йорданію: якщо ви прилітаєте в столицю Йорданії - Амман на літаку. Вартість візи – 40 JOD = 56$. Діти і дорослі платять однакову суму.
Безкоштовна віза в Йорданію: тут вже є кілька варіантів-вибираєте той, який вам більше підходить.
Відео: Пейзажі Йорданії (youtube.com/PrimalDestination)
Крім того, в Йорданії існує виїзний збір – від 10 до 20 JOD. Платять його в тому випадку, якщо туристи не купували Jordan Pass, не відвідували Петру, ночували в Йорданії менше 3-х ночей.
З січня 2022 року авіакомпанія Wizzair запустила новий рейс з Будапешта в Акабу. Квитки в кінці грудня коштували по 5-10 євро в одну сторону (з мінімальною ручною поклажею). За ту саму вартість можна було купити переліт з України в Будапешт – літають Wizzair та Ryanair (з Одеси, Львова та Харкова).
Фото: У Wizzair є рейс з Будапешта в Акабу (РБК-Україна/Віталій Носач)
Це ціни низького сезону в Йорданії – навесні природно квитки подорожчають, але якщо моніторити розпродажі, можна й зараз "зловити" недорогий переліт. Для перельоту в Будапешт знадобиться або сертифікат вакцинації, або той же ПЛР-тест, який ви зробите для поїздки в Йорданію.
В'їзд іноземцям на територію Йорданії дозволений за умови дотримання наступних карантинних правил:
Іноземцям, які намагаються в'їхати на територію Йорданії без дотримання вищевказаних вимог, загрожує штраф у розмірі 10000 JOD (14000 дол. США).
Фото: "Марсіанські" пейзажі пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна / для РБК-Україна)
Перед посадкою на рейс до Йорданії запитують наступні документи:
По прильоті до Йорданії (Акаба):
Поки ми оформювали орендну машину, поки доїхали до готелю (пройшло максимум 2 години), нам на WhatsApp прийшов результат тесту. Негативний тест означає, що шлях до подальшої подорожі відкритий!
Фото: В Йорданії розташовані руїни стародавнього міста Петра, а Мертве море таке ж солоне, як у сусідньому Ізраїлі (колаж РБК-Україна/Ірина Савіна)
Маски вимагають носити в місцях скупчення людей: магазини, групові екскурсії, громадський транспорт. За фактом в маленьких містах маски носять одиниці, частіше іноземні туристи. У великому Аммані й передмістях частіше зустрінеш людину в масці, але все одно до вимоги ставляться абияк. У готелях і на вході в пам'ятки температуру ніхто не перевіряє.
Якщо ви плануєте не тільки відпочинок на узбережжі в Акабі, але й хочете подивитися головні визначні пам'ятки, тоді весна і осінь – ідеальний час для поїздки. У березні-квітні та жовтні-листопаді вдень не дуже жарко, вночі в пустелі немає заморозків.
В Акабу можна приїхати взимку, але варто бути готовим до того, що температура може впасти до +15, якщо подують сильні вітри. Море купабельне ще на початку грудня і вже до початку березня. Хоча й у січні дітлахи активно плескалися на пляжі Акаби.
Фото: Каньйон в Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Ми поїхали до Йорданії взимку. Для самостійної подорожі країною це непоганий час, оскільки в цей час там дуже мало туристів. До COVID у Йорданію приїжджали мільйони людей через популярність пустелі Ваді-Рам (її знімали в багатьох фільмах, в тому числі "Марсіанин" і "Лоуренс Аравійський").
Плюс – тут знаходиться одне з семи новітніх чудес світу – Петра, столиця стародавнього набатейського царства. За популярністю Петра не поступається Мачу-Пікчу і Тадж-Махалу. У 2019 році її відвідало близько 1 млн 100 тис.туристів. А зараз через пандемію і низький сезон туристів практично немає, тому Петру можна побачити без великого скупчення людей.
Якщо ви любите пригоди, контрасти й хочете отримати від Йорданії максимум, потрібно орендувати автомобіль і об'їхати країну по колу.
Оренда машини на тиждень у прокатника Sixt нам обійшлася у 160$ плюс бензин. Вартість літра 90-ї марки така сама, як в Україні – 1,2$. Ми витратили близько одного бака (50 літрів) на всю поїздку.
Фото: Автомобіль у Йорданії - не розкіш,а засіб для подорожі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
З Акаби ми відразу вирушили в Петру, де провели два повних дні, щоб побачити величні руїни, які налічують більше 2000 років. Храми та гробниці, висічені у пісковику, останки колись могутнього міста, приголомшливо красивий каньйон з природних кам'яних стін – одне з семи новітніх чудес світу приголомшує і вражає своєю монументальністю.
Фото: Скарбниця – одна з усипальниць набатейських царів у Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Квиток на відвідування Петри на 1/2/3 дні коштує відповідно 50/55/60 JOD, що в перерахунку на долари – 70/78/85$. Таких дорогих квитків в музей під відкритим небом у моїй практиці ще не було. Але Петра варта того, щоб її побачити! Не пошкодуйте грошей на нічне шоу в Петрі (його оплачують окремо – ще плюс 17 JOD або 24$).
Фото: Нічне шоу в Петрі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Ви побачите нічну Петру в мерехтінні свічок, почуєте легенди бедуїнів під медитативні звуки бедуїнської сопілки – отримаєте зовсім інше та більш потужне враження від цього місця. У низький сезон досить демократичні ціни на житло – можна за 30-40 євро оселитися в непоганому міському готелі в Петрі. Мережеві готелі – Hilton або Marriott коштують стандартно дорожче – від 150$ на добу за двомісний номер.
Потрібно врахувати, що в Йорданії немає центрального опалення – обігрів тільки кондиціонером, підлоги завжди крижані. І якщо в Акабі від цього не страждаєш, то в Петрі, в містах на півночі Йорданії або в пустелі, це дуже помітно.
Фото: Монастир Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Потім ми поїхали до Мертвого моря. Це ще одне чудо світу, яке наполовину належить Йорданії. На висоті мінус 430 метрів нижче рівня моря знаходиться озеро, вода в якому настільки солона, що в ній неможливо потонути.
Температура води в Мертвому морі дозволяє купатися навіть взимку, а температура повітря в долині, утвореній морем між двома хребтами гір, навіть взимку не опускається нижче +14 градусів. Головне-знайти відповідний пляж, де після плавання в солоній воді можна обполоснутися прісною водою.
Фото: Кристали солі на березі Мертвого моря (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Як правило, такі пляжі в Йорданії належать фешенебельним готелям. Але ціни на проживання в них навіть взимку не опускаються нижче 80$ на добу. На диких пляжах таких зручностей немає, тому місцеві жителі привозять з собою прісну воду і плавають собі на втіху без необхідності ночувати в дорогому готелі.
Фото: Дикий пляж Мертвого моря в Йорданії(Ірина Савіна/для РБК-Україна)
А ще недалеко від Мертвого моря в гірській ущелині Маін є унікальні термальні водоспади, біля яких побудований СПА-курорт і громадські терми - Ma'in Hot Springs. З високих скель зриваються потоки гарячої води, яка виривається з надр землі. Через цілющу гарячу вологу в ущелині утворився справжній оазис.
Фото: Гарячі водоспади й СПА-готель в ущелині Маін (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Фото: Гарячі водоспади Маін (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Тут можна зупинитися на ніч у готелі Maeen Hotel And Spa (від 150$ на добу за двох), приймати гарячі ванни і грітися в каскадах, що стікають з гір, розташованих прямо на території готелю. Або побувати в громадських купальнях, вхід до яких коштує 15 JOD (21$) з людини – в компанії місцевих і туристів посидіти в гарячих джерелах з температурою +45 градусів, або у своєрідній природній сауні.
З гори висотою близько 30 метрів стікає водоспад, температура води в ньому досягає більше +60 градусів. За водоспадом утворилася природна печера, у якій жарко та волого – натуральна природна сауна.
Єдиний мінус – громадський комплекс досить простенький, тут є туалети і роздягальні, однак більше немає ніякої інфраструктури, зроблено все досить примітивно, хоча гроші за вхід беруть чималі. Але як унікальний досвід – купання у природних гарячих водоспадах цікаве.
На шляху від Мертвого моря до пустелі Ваді-Рам ми заїхали до міста Мадаба – його називають містом мозаїк. Тут на підлозі православної Георгіївської церкви збереглася унікальна мозаїчна карта-панно, на якій зображена найдавніша карту Святої Землі, від Леванту на півночі до дельти Нілу на півдні. Поруч з Мадабою височіє гора Небо, на якій похований Мойсей, а біля її підніжжя знаходяться джерела Мойсея.
Фото: Могила Мойсея на горі Небо (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Загалом, якщо вам цікаво, як в мусульманській країні співіснують дві різні релігії, як добре тут приймають паломників і трепетно ставляться до історії – на Мадабу варто обов'язково закласти хоча б півдня. А ще тут недорогі готелі, так що можна навіть запланувати ночівлю після відвідування Мертвого моря, що ми й зробили в нашій подорожі. Готелі у Мадабі коштують від 30$ зі сніданком.
Фінальним акордом нашої подорожі стала пустеля Ваді-Рам. До речі, про пустелю: друга за популярністю атракція в Йорданії – пустеля Ваді Рам, куди туристи приїжджають цілий рік, хоча кращий сезон для її відвідування з березня по травень і з жовтня по середину грудня.
У Ваді-Рам можна ночувати як в бедуїнських наметах різного рівня комфортності (ціни – від 15$ до 70$ за двомісне проживання зі сніданками), так і в суперпопулярних глемпінгах або bobble hotels. Ми якраз в одному з таких ночували дві ночі.
Фото: Bobble Hotel в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Фактично це натягнутий купол, у якому є всі зручності: ліжко, душ і туалет, кондиціонер і шикарний вид з вікна на пустелю.
Вранці з ліжка можна спостерігати, як світанок забарвлює найближчі скелі та дюни, а вночі дивитися на зірки. Ціна питання в низький сезон - від 70 до 150$ на добу за двомісний купол, включаючи сніданку. У високий сезон – удвічі дорожче.
Фото: Наметовий кемпінг бедуїнів для туристів в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
А вдень ми весь час проводили в пустелі: купили екскурсію на джипі, який провіз нас знаковими місцями Ваді-Рам. Побачили величезний кам'яний природний міст, яким пройшлися своїми ногами.
Побували біля останків житла Лоуренса Аравійського – людина, яка фактично створила Йорданію, зумівши об'єднати розрізнені пустельні племена і дати відсіч османським військам.
Фото: Кам'яний міст в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Тепер він легенда та символ Йорданії – його пам'ятники та барельєфи можна побачити по всій Йорданії. Пустеля Ваді Рам унікальна – вона утворилася на місці дна стародавнього моря, скельні утворення та червоні Піски утворюють космічний ландшафт.
На Заході все осяюється червоним кольором – таке враження, що знаходишся на Марсі. А зимова температура підтверджує відчуття, що ти не на Землі, а в космосі.
Фото: Стадо верблюдів в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)
Для приємного завершення зимової подорожі по Йорданії варто повернутися на теплі пляжі Акаби. Пляжі курорту Акаба – кам'янисті на півдні та піщані на півночі. Більшість місцевих пляжів належить готелям або пляжним клубам, тому їх територія завжди доглянута.
В Акабі є й міський пляж: тут в основному загоряють туристи, які зупинилися у міських готелях (від 30$ на добу). Пляж з не дуже хорошим піском, але позасмагати й поплавати тут можна. Для тих, хто любить занурення в підводний світ, однозначно варто поїхати на південні пляжі.
Фото: Акаба – єдиний порт країни, розташований в однойменній бухті Червоного моря (unsplash.com/juli-kosolapova)
Один з кращих пляжів, а за сумісництвом курорт Тала Бей, розташований південніше Акаби за 15 хвилин їзди на машині. Уздовж двокілометрової піщаної смуги вишикувалися фешенебельні готелі. Тут тихо, вода чиста, піщаний вхід у воду.
Навіть ті, хто обирає відпочинок у місті Акаба, приїздять купатися саме сюди. Всього на курорті близько 30 дайв-сайтів, до яких легко доплисти на човні. Багато рифів поблизу південних пляжів доступні з берега – можна насолоджуватися підводним світом, озброївшись тільки маскою й трубкою.
Готелі, розташовані на Південному пляжі Акаби в безпосередній близькості до дайверських спотів, стоячи від 80$ на добу за двомісний номер зі сніданком. Відмінний варіант для тих, хто збирається до Йорданії поплавати серед коралів та яскравих риб.
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