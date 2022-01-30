"Марсіанські" пейзажі, два моря та чудо світу. Всі тонкощі самостійної поїздки до Йорданії

Як дістатися, віза та вимоги до туристів, маршрут подорожі, скільки коштує побачити Петру і пустелю Ваді-Рам

Йорданія – країна, в якій 90% займають гори і пустеля. Але при цьому є такі пам'ятки, від яких захоплює дух! Тут знаходиться одне з семи новітніх чудес світу – руїни стародавнього міста Петра, з гір випливають водоспади з гарячою водою. Мертве море таке ж солоне, як в сусідньому Ізраїлі, а корали на Червоному морі не гірші, ніж біля єгипетських берегів.

У Йорданії мусульманські мечеті мирно сусідять з християнськими храмами і святинями. А головна родзинка – це червона пустеля Ваді-Рам, в якій пейзажі так нагадують планету Марс. Подорожувати по Йорданії безпечно, місцеві жителі знають англійську мову. Така поїздка залишить найяскравіші та теплі враження від доброзичливої і смачної країни.

Платна та безкоштовна віза. Що потрібно для в'їзду в країну

Українцям для поїздки в Йорданію потрібна віза: її можна отримати по прильоті або при наземному перетині кордону з Ізраїлем. Термін перебування в країні – максимум 30 днів. При цьому віза може бути як платною, так і безкоштовною.

Платна віза в Йорданію: якщо ви прилітаєте в столицю Йорданії - Амман на літаку. Вартість візи – 40 JOD = 56$. Діти і дорослі платять однакову суму.

Безкоштовна віза в Йорданію: тут вже є кілька варіантів-вибираєте той, який вам більше підходить.

Відео: Пейзажі Йорданії (youtube.com/PrimalDestination)

Туристи, які прилітають в Акабу на літаку і мають зворотний квиток звідти ж (з Акаби), віза в Йорданію безкоштовна.

на літаку і мають зворотний квиток звідти ж (з Акаби), віза в Йорданію безкоштовна. Також віза безкоштовна для тих, хто купує Jordan Pass - універсальний туристичний квиток до 40 пам'яток Йорданії, включаючи Петру. Вартість Jordan Pass - 70/75/80 JOD, виходячи з 1/2/3 днів перебування в Петрі. Придбати Jordan Pass потрібно заздалегідь на сайті Міністерства туризму і старожитностей Йорданії - www.jordanpass.jo. При цьому в країні необхідно перебувати не менше 3-х ночей. Врахуйте, що дітям до 12 років купувати Jordan Pass не вигідно, а для дорослих тільки в тому випадку, якщо ви плануєте відвідати багато пам'яток, наприклад: Петра, музеї в Джераші та інших містах.

- універсальний туристичний квиток до 40 пам'яток Йорданії, включаючи Петру. Вартість - 70/75/80 JOD, виходячи з 1/2/3 днів перебування в Петрі. Придбати Jordan Pass потрібно заздалегідь на сайті Міністерства туризму і старожитностей Йорданії - www.jordanpass.jo. При цьому в країні необхідно перебувати не менше 3-х ночей. Врахуйте, що дітям до 12 років купувати не вигідно, а для дорослих тільки в тому випадку, якщо ви плануєте відвідати багато пам'яток, наприклад: Петра, музеї в Джераші та інших містах. Замовити груповий тур на мінімум 5-х туристів у ліцензійного йорданського гіда з перебуванням в країні не менше 2-х ночей і мати зворотний квиток. У цьому випадку також віза дістається безкоштовно.

Крім того, в Йорданії існує виїзний збір – від 10 до 20 JOD. Платять його в тому випадку, якщо туристи не купували Jordan Pass, не відвідували Петру, ночували в Йорданії менше 3-х ночей.

Як дістатися до Йорданії з України

З січня 2022 року авіакомпанія Wizzair запустила новий рейс з Будапешта в Акабу. Квитки в кінці грудня коштували по 5-10 євро в одну сторону (з мінімальною ручною поклажею). За ту саму вартість можна було купити переліт з України в Будапешт – літають Wizzair та Ryanair (з Одеси, Львова та Харкова).

Фото: У Wizzair є рейс з Будапешта в Акабу (РБК-Україна/Віталій Носач)

Це ціни низького сезону в Йорданії – навесні природно квитки подорожчають, але якщо моніторити розпродажі, можна й зараз "зловити" недорогий переліт. Для перельоту в Будапешт знадобиться або сертифікат вакцинації, або той же ПЛР-тест, який ви зробите для поїздки в Йорданію.

Як потрапити в Йорданію у 2022 році

В'їзд іноземцям на територію Йорданії дозволений за умови дотримання наступних карантинних правил:

Всі іноземці, в тому числі й вакциновані з сертифікатом вакцинації, зобов'язані зробити ПЛР тест не більше ніж за 72 години до відправлення в Йорданію.

Після прибуття в Йорданію потрібно зробити ще один такий тест вже безпосередньо в аеропорту. Вартість ПЛР тесту становить 28 Йорданських динарів (близько 40$). Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібно.

При отриманні негативного результату тесту можна їхати в подорож по Йорданії, при позитивному результаті – самоізоляція 14 днів в готелі та після закінчення карантину пройти ПЛР-тест своїм коштом.

Перед поїздкою пасажири мають заповнити відповідну форму на порталі www . visitjordan . gov . jo / form , оплатити вартість ПЛР-тесту і отримати QR код, який необхідно пред'явити в аеропорту при реєстрації на рейс, а також після прибуття в країну при проходженні контролю і тестування.

, оплатити вартість ПЛР-тесту і отримати QR код, який необхідно пред'явити в аеропорту при реєстрації на рейс, а також після прибуття в країну при проходженні контролю і тестування. Крім того, при проходженні реєстрації на рейс пасажири мають пред'явити ще одну заповнену форму, яку можна завантажити за посиланням: www . carc . jo / images / COVID 19/ Declaration - Form . pdf

Всі іноземці зобов'язані мати поліс медичного страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19.

Іноземцям, які намагаються в'їхати на територію Йорданії без дотримання вищевказаних вимог, загрожує штраф у розмірі 10000 JOD (14000 дол. США).

Фото: "Марсіанські" пейзажі пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна / для РБК-Україна)

Як все відбувається в реальності?

Перед посадкою на рейс до Йорданії запитують наступні документи:

ПЛР-тест, зроблений за 72 години до посадки на рейс до Йорданії;

попередня оплата ПЛР-тесту з QR-кодом;

паспорт.

По прильоті до Йорданії (Акаба):

Відразу після виходу з літака всі пасажири потрапляють в мобільну лабораторію. Там показують форму передоплати ПЛР-тесту, і тут же за 2 хвилини здають тест.

Після цього переходять до візової стійки – тут перевіряють, чи потрапляє турист під умови отримання пільгової візи. У візової стійки потрібно показати або Jordan Pass, або зворотний квиток з Акаби. Ми показали квиток: нам поставили в паспорт штамп прильоту в Акабу.

Далі – на паспортний контроль, де перевіряють паспорти, фотографують на камеру і ставлять штамп з датою прильоту.

Поки ми оформювали орендну машину, поки доїхали до готелю (пройшло максимум 2 години), нам на WhatsApp прийшов результат тесту. Негативний тест означає, що шлях до подальшої подорожі відкритий!

Фото: В Йорданії розташовані руїни стародавнього міста Петра, а Мертве море таке ж солоне, як у сусідньому Ізраїлі (колаж РБК-Україна/Ірина Савіна)

Карантинні вимоги до туристів у 2022 році

Маски вимагають носити в місцях скупчення людей: магазини, групові екскурсії, громадський транспорт. За фактом в маленьких містах маски носять одиниці, частіше іноземні туристи. У великому Аммані й передмістях частіше зустрінеш людину в масці, але все одно до вимоги ставляться абияк. У готелях і на вході в пам'ятки температуру ніхто не перевіряє.

Погода та сезонність. Коли найкраще їхати до Йорданії

Якщо ви плануєте не тільки відпочинок на узбережжі в Акабі, але й хочете подивитися головні визначні пам'ятки, тоді весна і осінь – ідеальний час для поїздки. У березні-квітні та жовтні-листопаді вдень не дуже жарко, вночі в пустелі немає заморозків.

В Акабу можна приїхати взимку, але варто бути готовим до того, що температура може впасти до +15, якщо подують сильні вітри. Море купабельне ще на початку грудня і вже до початку березня. Хоча й у січні дітлахи активно плескалися на пляжі Акаби.

Фото: Каньйон в Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Ми поїхали до Йорданії взимку. Для самостійної подорожі країною це непоганий час, оскільки в цей час там дуже мало туристів. До COVID у Йорданію приїжджали мільйони людей через популярність пустелі Ваді-Рам (її знімали в багатьох фільмах, в тому числі "Марсіанин" і "Лоуренс Аравійський").

Плюс – тут знаходиться одне з семи новітніх чудес світу – Петра, столиця стародавнього набатейського царства. За популярністю Петра не поступається Мачу-Пікчу і Тадж-Махалу. У 2019 році її відвідало близько 1 млн 100 тис.туристів. А зараз через пандемію і низький сезон туристів практично немає, тому Петру можна побачити без великого скупчення людей.

Чим зайнятися в Йорданії і у скільки обійдеться така подорож

Якщо ви любите пригоди, контрасти й хочете отримати від Йорданії максимум, потрібно орендувати автомобіль і об'їхати країну по колу.

Оренда машини на тиждень у прокатника Sixt нам обійшлася у 160$ плюс бензин. Вартість літра 90-ї марки така сама, як в Україні – 1,2$. Ми витратили близько одного бака (50 літрів) на всю поїздку.

Фото: Автомобіль у Йорданії - не розкіш,а засіб для подорожі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Петра – одне з семи новітніх чудес світу

З Акаби ми відразу вирушили в Петру, де провели два повних дні, щоб побачити величні руїни, які налічують більше 2000 років. Храми та гробниці, висічені у пісковику, останки колись могутнього міста, приголомшливо красивий каньйон з природних кам'яних стін – одне з семи новітніх чудес світу приголомшує і вражає своєю монументальністю.

Фото: Скарбниця – одна з усипальниць набатейських царів у Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Квиток на відвідування Петри на 1/2/3 дні коштує відповідно 50/55/60 JOD, що в перерахунку на долари – 70/78/85$. Таких дорогих квитків в музей під відкритим небом у моїй практиці ще не було. Але Петра варта того, щоб її побачити! Не пошкодуйте грошей на нічне шоу в Петрі (його оплачують окремо – ще плюс 17 JOD або 24$).

Фото: Нічне шоу в Петрі (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Ви побачите нічну Петру в мерехтінні свічок, почуєте легенди бедуїнів під медитативні звуки бедуїнської сопілки – отримаєте зовсім інше та більш потужне враження від цього місця. У низький сезон досить демократичні ціни на житло – можна за 30-40 євро оселитися в непоганому міському готелі в Петрі. Мережеві готелі – Hilton або Marriott коштують стандартно дорожче – від 150$ на добу за двомісний номер.

Потрібно врахувати, що в Йорданії немає центрального опалення – обігрів тільки кондиціонером, підлоги завжди крижані. І якщо в Акабі від цього не страждаєш, то в Петрі, в містах на півночі Йорданії або в пустелі, це дуже помітно.

Фото: Монастир Петра (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Мертве море та гарячі джерела

Потім ми поїхали до Мертвого моря. Це ще одне чудо світу, яке наполовину належить Йорданії. На висоті мінус 430 метрів нижче рівня моря знаходиться озеро, вода в якому настільки солона, що в ній неможливо потонути.

Температура води в Мертвому морі дозволяє купатися навіть взимку, а температура повітря в долині, утвореній морем між двома хребтами гір, навіть взимку не опускається нижче +14 градусів. Головне-знайти відповідний пляж, де після плавання в солоній воді можна обполоснутися прісною водою.

Фото: Кристали солі на березі Мертвого моря (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Як правило, такі пляжі в Йорданії належать фешенебельним готелям. Але ціни на проживання в них навіть взимку не опускаються нижче 80$ на добу. На диких пляжах таких зручностей немає, тому місцеві жителі привозять з собою прісну воду і плавають собі на втіху без необхідності ночувати в дорогому готелі.

Фото: Дикий пляж Мертвого моря в Йорданії(Ірина Савіна/для РБК-Україна)

А ще недалеко від Мертвого моря в гірській ущелині Маін є унікальні термальні водоспади, біля яких побудований СПА-курорт і громадські терми - Ma'in Hot Springs. З високих скель зриваються потоки гарячої води, яка виривається з надр землі. Через цілющу гарячу вологу в ущелині утворився справжній оазис.

Фото: Гарячі водоспади й СПА-готель в ущелині Маін (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Гарячі водоспади Маін (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут можна зупинитися на ніч у готелі Maeen Hotel And Spa (від 150$ на добу за двох), приймати гарячі ванни і грітися в каскадах, що стікають з гір, розташованих прямо на території готелю. Або побувати в громадських купальнях, вхід до яких коштує 15 JOD (21$) з людини – в компанії місцевих і туристів посидіти в гарячих джерелах з температурою +45 градусів, або у своєрідній природній сауні.

З гори висотою близько 30 метрів стікає водоспад, температура води в ньому досягає більше +60 градусів. За водоспадом утворилася природна печера, у якій жарко та волого – натуральна природна сауна.

Єдиний мінус – громадський комплекс досить простенький, тут є туалети і роздягальні, однак більше немає ніякої інфраструктури, зроблено все досить примітивно, хоча гроші за вхід беруть чималі. Але як унікальний досвід – купання у природних гарячих водоспадах цікаве.

Мадаба – місто мозаїк

На шляху від Мертвого моря до пустелі Ваді-Рам ми заїхали до міста Мадаба – його називають містом мозаїк. Тут на підлозі православної Георгіївської церкви збереглася унікальна мозаїчна карта-панно, на якій зображена найдавніша карту Святої Землі, від Леванту на півночі до дельти Нілу на півдні. Поруч з Мадабою височіє гора Небо, на якій похований Мойсей, а біля її підніжжя знаходяться джерела Мойсея.

Фото: Могила Мойсея на горі Небо (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Загалом, якщо вам цікаво, як в мусульманській країні співіснують дві різні релігії, як добре тут приймають паломників і трепетно ставляться до історії – на Мадабу варто обов'язково закласти хоча б півдня. А ще тут недорогі готелі, так що можна навіть запланувати ночівлю після відвідування Мертвого моря, що ми й зробили в нашій подорожі. Готелі у Мадабі коштують від 30$ зі сніданком.

Пустеля Ваді-Рам – "філія" Марсу на Землі

Фінальним акордом нашої подорожі стала пустеля Ваді-Рам. До речі, про пустелю: друга за популярністю атракція в Йорданії – пустеля Ваді Рам, куди туристи приїжджають цілий рік, хоча кращий сезон для її відвідування з березня по травень і з жовтня по середину грудня.

У Ваді-Рам можна ночувати як в бедуїнських наметах різного рівня комфортності (ціни – від 15$ до 70$ за двомісне проживання зі сніданками), так і в суперпопулярних глемпінгах або bobble hotels. Ми якраз в одному з таких ночували дві ночі.

Фото: Bobble Hotel в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фактично це натягнутий купол, у якому є всі зручності: ліжко, душ і туалет, кондиціонер і шикарний вид з вікна на пустелю.

Вранці з ліжка можна спостерігати, як світанок забарвлює найближчі скелі та дюни, а вночі дивитися на зірки. Ціна питання в низький сезон - від 70 до 150$ на добу за двомісний купол, включаючи сніданку. У високий сезон – удвічі дорожче.

Фото: Наметовий кемпінг бедуїнів для туристів в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

А вдень ми весь час проводили в пустелі: купили екскурсію на джипі, який провіз нас знаковими місцями Ваді-Рам. Побачили величезний кам'яний природний міст, яким пройшлися своїми ногами.

Побували біля останків житла Лоуренса Аравійського – людина, яка фактично створила Йорданію, зумівши об'єднати розрізнені пустельні племена і дати відсіч османським військам.

Фото: Кам'яний міст в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тепер він легенда та символ Йорданії – його пам'ятники та барельєфи можна побачити по всій Йорданії. Пустеля Ваді Рам унікальна – вона утворилася на місці дна стародавнього моря, скельні утворення та червоні Піски утворюють космічний ландшафт.

На Заході все осяюється червоним кольором – таке враження, що знаходишся на Марсі. А зимова температура підтверджує відчуття, що ти не на Землі, а в космосі.

Фото: Стадо верблюдів в пустелі Ваді-Рам (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Пляжний відпочинок на Червоному морі

Для приємного завершення зимової подорожі по Йорданії варто повернутися на теплі пляжі Акаби. Пляжі курорту Акаба – кам'янисті на півдні та піщані на півночі. Більшість місцевих пляжів належить готелям або пляжним клубам, тому їх територія завжди доглянута.

В Акабі є й міський пляж: тут в основному загоряють туристи, які зупинилися у міських готелях (від 30$ на добу). Пляж з не дуже хорошим піском, але позасмагати й поплавати тут можна. Для тих, хто любить занурення в підводний світ, однозначно варто поїхати на південні пляжі.

Фото: Акаба – єдиний порт країни, розташований в однойменній бухті Червоного моря (unsplash.com/juli-kosolapova)

Один з кращих пляжів, а за сумісництвом курорт Тала Бей, розташований південніше Акаби за 15 хвилин їзди на машині. Уздовж двокілометрової піщаної смуги вишикувалися фешенебельні готелі. Тут тихо, вода чиста, піщаний вхід у воду.

Навіть ті, хто обирає відпочинок у місті Акаба, приїздять купатися саме сюди. Всього на курорті близько 30 дайв-сайтів, до яких легко доплисти на човні. Багато рифів поблизу південних пляжів доступні з берега – можна насолоджуватися підводним світом, озброївшись тільки маскою й трубкою.

Готелі, розташовані на Південному пляжі Акаби в безпосередній близькості до дайверських спотів, стоячи від 80$ на добу за двомісний номер зі сніданком. Відмінний варіант для тих, хто збирається до Йорданії поплавати серед коралів та яскравих риб.

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