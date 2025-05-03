Не только Амстердам: 5 мест в Нидерландах, которые действительно стоит увидеть

Для каждого путешественника Нидерланды всегда начинаются с Амстердама, но это - это лишь вершина айсберга. Нидерландам есть чем удивить: от футуристического Роттердама до старинного Алкмара с его сырными рынками.

РБК-Украина рассказывает о пяти уникальных локациях, которые покажут вам настоящее лицо страны - современное, аутентичное и немного неожиданное.

Роттердам - город, который разрушили и перестроили в шедевр

После Второй мировой войны, во время которой Роттердам был сильно разрушен, его полностью перестроили. Современная архитектура - главная фишка Роттердама. Кубические дома, мост Эразма, футуристический Markthal и набережная с небоскребами создают атмосферу мегаполиса, дышащего авангардом.

А еще здесь один из лучших фудмаркетов Европы. И это не просто портовый город - это архитектурная лаборатория, которая вдохновляет каждого. Кстати, Роттердам не похож на город с классическим голландским шармом, но каждый турист здесь найдет то, что придется по душе.

Что посмотреть:

Кубические дома (Kubuswoningen)

Markthal

Мост Эразма

Музей Бойманса - ван Бенингена

Роттердам (фото: Getty Images)

Гаага - город власти и искусства

Здесь расположено правительство, королевская резиденция, а также знаменитый Международный суд ООН. Но Гаага - не только о политике. Это еще и центр классического искусства, где хранятся шедевры Вермеера и Рембрандта.

Всего в 15 минутах - пляжи Схевенингена с набережной, колесом обозрения и морским бризом. Центр города - сочетание готики, арт-деко и современной роскоши.

Что посмотреть:

Музей Маурицгейс

Бинненхоф (парламент)

Пляж Схевенинген

Панорама Месдага

Алкмар - столица голландского сыра

Город, где сыр - это шоу. Каждую пятницу летом на главной площади устраивают театрализованные сырные рынки, как это было веками. Атмосфера настоящей провинциальной Голландии с каналами, узкими улочками и местными магазинчиками.

Сюда приезжают не только за знаменитым сырным рынком. Старый город - это идеальная открытка из Голландии: узкие улочки, каналы, мельницы и тишина.

Что посмотреть:

Сырный рынок (с апреля по сентябрь)

Национальный сырный музей сыра

Старый город с каналами

Музей пива Biermuseum

Гаага (фото: Getty Images)

Делфт - город синей керамики и Вермеера

Город вдохновения, где каждое здание - как декорация к историческому фильму. Известен на весь мир своим делфтским фарфором, который до сих пор изготавливается вручную.

А еще Делфт - родина известного во всем мире художника Яна Вермеера. Здесь спокойно, красиво, идеально для пешей прогулки между каналами, мастерскими и кофейнями.

Что посмотреть:

Музей Vermeer Centrum

Королевская фарфоровая мануфактура Royal Delft

Новая церковь (Nieuwe Kerk)

Старая ратуша

Фризские острова - голландские Мальдивы

Архипелаг в Северном море, где природа - главная звезда. Острова Тексел, Влиланд, Терсхеллинг и другие - это песчаные пляжи, дюны, маяки и спокойствие, которого не найдешь в городах. Часть территории охраняет ЮНЕСКО, а сам регион славится своим языком и культурой.

Когда оказываешься здесь - кажется, что время замедляется, а весь мир отходит на другой план. Здесь нет шума, туристических толп и даже сувенирных лавочек - только вы, ветер и море.

Что посмотреть:

Остров Тексел - фермы, маяк, пляжи

Вадензе - прогулки по морскому дну во время отлива

Природные заповедники и птичьи маршруты

Местные фестивали и деревни

Советы туристам:

Между городами очень удобно передвигаться поездами железной дороги - они быстрые, доступные, комфортные. Можно выехать утром в любой город и вечером вернуться.

Во всех городах можно арендовать велосипед - и наслаждаться поездкой, которая позволит увидеть гораздо больше.

Для путешествия на Фризские острова лучше выделить минимум 2 дня и найти место, где остановиться на ночь.

Делфт (фото: Getty Images)

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При написании новости использованы источники: Официальный туристический портал Нидерландов holland.com, Lonely Planet Netherlands, Atlas Obscura, Visit Rotterdam, The Hague & Friesland Official Tourism Boards.