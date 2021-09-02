Тести для входу в музей. Курортна країна істотно посилює правила: що потрібно знати туристам

Греція вводить суворі правила у вересні: за порушення загрожує штраф у розмірі в 300 євро

У Греції цього тижня почали посилювати карантинні правила, які зачіпають і туристів. Вхід на виставки, в ресторани, музеї та археологічні розкопки буде можливий тільки з сертифікатом про вакцинацію або негативним тестом на COVID. Кафе та ресторани, розташовані на відкритому повітрі, залишаються відкритими для всіх відвідувачів.

З 30 серпня до 6 вересня вже вступили в силу нові норми відвідування виставок, конференція та ігрових зон для дітей - з сертифікатами вакцинації або негативними тестами.

Згідно із заявою уряду, з 13 вересня посилюються вимоги до відвідування громадських місць – у громадян і туристів вимагатимуть довідки про здоров'я. Також посилюється масочний режим в приміщеннях і при скупченні людей на свіжому повітрі – порушникам доведеться заплатити 300 євро штрафу.

Карантинні обмеження в Греції: що потрібно знати

Нові карантинні заходи стали необхідністю після різкого стрибка захворюваності в країні. В кінці серпня був пройдений "чорний рекорд" - 4 608 нових випадків, повідомили на сайті protothema.gr. Щоб не оголошувати новий локдаун, влада вирішила посилити епідемічний контроль.

Фото: У Греції вводять обмеження для відвідувачів закритих приміщень (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

У Греції намагаються прискорити кампанію вакцинації, тому сертифікати про щеплення готуються використовувати у якості пропуску в громадські місця. У країні визнаються вакцини Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson&Јоһпѕоn/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Хоча більша частина карантинних заходів пов'язана з вакцинацією та скринінгом здоров'я грецьких працівників, деякі правила торкнуться і туристів.

Зазначається, що у заклади харчування в закритих приміщеннях (кафе, бари, ресторани, таверни, клуби, нічні клуби) зможуть увійти тільки вакциновані відвідувачі або ті, хто пред'явить довідку про одужання протягом останніх 6 місяців. На вході перевірятимуть сертифікат вакцинації та особу гостя за допомогою безкоштовного додатка. Такі ж правила діють при відвідуванні стадіонів.

На сайті українського МЗС повідомляється, що ресторани й кафе в Греції відкриті виключно тільки ті, які знаходяться на відкритому повітрі, а для вакцинованих - в окремих зонах.

Фото: Таверни в Греції (unsplash.com/waldemar-brandt)

До слова, нові обмеження не стосуються ресторанів на території готелів.

Але для того, щоб сходити в кінотеатр, театр, музей або місце археологічних розкопок, тренажерний зал, відвідувачі можуть також пред'явити експрес-тест на антиген до 48 годин. Також невакциновані туристи повинні будуть робити тести на пороми й авіаперельоти між островами.

"Туристів навряд чи перевірятимуть" - експерти

Попри анонсовані суворі обмеження, українські туристи в Греції їх навряд відчують на собі під час відпочинку, вважають представники українського туристичного ринку.

"Багато наших людей відпочивають в готелях, вони не ходять на розкопки, не користуються поромами. А в ресторани, думаю, будуть пускати всіх гостей, не афішуючи. Швидше за все, суворих заборон на відвідування для туристів не буде, тому глобально ці обмеження на попит не вплинуть", - припускає в коментарі РБК-Україна директор великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

З такою точкою зору згоден і керівник мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик. На його думку, 99% туристів нововведень на відпочинку не відчують, тому що віддають перевагу виключно відпочинку в готелях, і не багато відпочивальників їздять в музеї або орендують авто для поїздки околицями.

Фото: Більшість туристів обмежуються відпочинком у готелях (unsplash.com/nick-karvounis)

"У Греції більшість ресторанів і кафе не будуть цікавитися вакцинацією у туристів – це можна порівняти з тим, якби таку вимогу ввели у нас в Затоці. Якщо це великі заклади у великих містах, то перевірки можливі. Але загалом навіть не розумію, наскільки можливо, щоб у Греції в курортних зонах хоч хтось щось контролював", - зазначає експерт.

За його словами, попит на відпочинок в Греції в цьому сезоні виріс у два рази з 2019 року. У вересні попит залишиться, але оскільки це останній місяць пляжного відпочинку, можна очікувати, що знижки на відпочинок традиційно будуть 20-30% або навіть до 50% до кінця сезону.

Нагадаємо, ми писали, куди найчастіше українці їздили відпочивати цього літа.

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