Тести та самоізоляція. Популярна балканська країна оновила правила в'їзду: що потрібно знати

У Словенії оновили правила в'їзду для туристів з усіх списків країн

У Словенії оновили правила в'їзду для туристів. Там дозволили всім мандрівникам з усіх списків країн (в тому числі "помаранчевого", "червоного" і "темно-червоного") в'їжджати на територію держави за умови повної вакцинації, на основі ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID. Про це повідомляє портал Schengenvisainfo.com.

Згідно із заявою уряду країни, в список "зелених" країн, з яких до Словенії можуть їхати без обмежень, ніяких змін не внесли. У нього як і раніше входять Нова Зеландія, Австралія, Тайвань, Південна Корея, Ізраїль, Руанда, Сінгапур і Японія. Також - низка країн ЄС.

Однак уряд вніс деякі зміни в правила для осіб, які прибувають до Словенії з "помаранчевого" списку. Це перелік країн, позначених як держави із середнім рівнем ризику COVID.

"Якщо ви приїхали з регіону, який знаходиться в "помаранчевому" списку, нема потреби проходити карантин в Словенії, якщо ви надасте сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту (зроблений за останні 72 години) або результат експрес-тесту на антиген (протягом останніх 48 годин), довідку про одужання від COVID-19 або документ про повну вакцинацію", - йдеться на державному сайті Словенії.

Цифровий COVID-сертифікат, який починають використовувати держави-члени ЄС для спрощення процесу подорожей, в Словенії також буде взятий до уваги.

Фото: Якщо туристи на в'їзді в країну не нададуть ПЛР-тест або довідку про вакцинацію, то відправляться на 10-денний карантин (Getty Images)

"Будь-хто, у кого є Європейський цифровий сертифікат або цифровий сертифікат COVID з третьої країни, зможе в'їхати в країну, не проходячи карантин", - йдеться в заяві.

Однак у разі, якщо таких документів у мандрівника не буде, його відправлять на обов'язковий десятиденний карантин.

Мандрівники з країн, значно постраждалих від COVID і його нових штамів, занесені до "червоного" списку Словенії. При в'їзді в країну вони також зобов'язані пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, довідку про одужання або про повний курс вакцинації.

Минулого місяця влада Словенії вирішила продовжити терміни, протягом яких можна здавати ПЛР-тест перед перетином кордону - його збільшили з 48 до 72 годин. Однак підкреслили, що термін здачі експрес-тесту на антиген (RAT) залишиться колишнім - протягом 48 годин до в'їзду в країну.

Згідно з даними, опублікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, в Словенії на цю мить зареєстровано понад 257 600 випадків зараження COVID. Вакцинацію від коронавірусної інфекції станом на середину липня пройшло вже понад 35,5% населення країни.

Які умови в'їзду до Словенії з України

До Словенії сьогодні пускають українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації (отримали дві дози препарату).

Крім того, за даними сайту українського МЗС, в'їзд також дозволений за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону).

Проте, перш ніж планувати подорож, варто ознайомитися з більш детальними правилами в'їзду в країну (англійською мовою).

Збитки туристичної сфери Словенії за час карантину

Наслідки пандемії досі значно впливають майже на всі сфери економіки країни.

"Вплив на сектори гостинності та туризму був руйнівним. Свіжі статистичні дані показують, що оборот в цій сфері минулого року впав на третину, оскільки виторг туристичних агентств і туроператорів скоротився на 77%", — йдеться у повідомленні на сайті Balkaneu.com.

Фото: Туристичний сектор країни значно постраждав від пандемії (unsplash.com/joel-vodell)

Згідно з даними від статистичного управління країни, у 2020 році в Словенії працювало 150 324 підприємства, переважно орієнтованих на торгівлю. Їх загальний оборот склав 98,3 млрд євро: на 6,3% менше, ніж роком раніше.

Виручка від продажів найбільше знизилася в секторі гостинності, де 12 588 діючих підприємств принесли оборот у розмірі 1,5 млрд євро. Це на 34,4% менше, ніж роком раніше. А кількість співробітників галузі скоротилася на 6,1%.

Пандемія найбільше торкнулася бізнесу туристичних агентств і туроператорів у Словенії. Згідно з офіційними даними, минулого року у сфері працювали 1004 компанії. Далі їх оборот знизився на 76,9% в порівнянні з 2019-м, а додана вартість знизилася на 75,2%.

Який відпочинок приваблює туристів у Словенії

Країна насамперед відома серед мандрівників мінеральними водами, оздоровчим туризмом і красивою природою. Зокрема, мальовничими альпійськими озерами.

При цьому там мало "масового" туризму: популярні швидше індивідуальні тури під запит, зазначала раніше у коментарі РБК-Україна фахівець з туризму Олександра Панамарчук.

Фото: Озеро Блед - візитна картка Словенії (unsplash.com/amadej-tauses)

"Лікувальні курорти Західної Європи поки для нас закриті. А в Словенії знаходиться курорт Рогашка Слатіна з унікальною питною магнієвою водою Донат Мг. Wе найпопулярніший і відомий курорт країни", — зазначає турагент.

За її словами, цікаві також терми Лендава, які знаходяться недалеко від кордону з Угорщиною. А терми Моравське Топліце славляться найтеплішою водою.

"Терми Олімія обирають поціновувачі елітного відпочинку - це найромантичніший курорт Словенії. У літній період відпочинок на термальних джерелах можна комбінувати з морським на Адріатичному узбережжі. Наприклад, поїхати на фешенебельний курорт Порторож", - розповідала Панамарчук.

Крім того, Словенія широко відома красивими альпійськими озерами. Одне з найвідоміших розташоване в містечку Блед. Подивитися мальовничу локацію до пандемії приїздили тисячі туристів.

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