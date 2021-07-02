Терми, озера та море: на курорти Словенії українців пускають без карантину

В'їзд дозволений для вакцинованих мандрівників

Вакцинація відкриває для українських туристів все більше європейських країн. Наприклад, щеплені від COVID українці можуть їхати на відпочинок до Словенії, яка довгий час не пускала мандрівників з туристичною метою.

З 3 липня набирають чинності вимоги до нового переліку країн, громадяни яких можуть приїжджати до Словенії на різних умовах – з дотриманням карантину або без. А з 14 червня країна і зовсім дозволила туризм з "несуттєвих причин".

За якими правилами можуть їхати до Словенії українці і чим може зацікавити ця країна наших мандрівників – в матеріалі РБК-Україна.

Правила в'їзду до Словенії для українців

В даними урядового сайту Словенії, туристи з помаранчевої зони, куди відноситься і Україна, можуть приїжджати в країну без дотримання 10-денного карантину, якщо вони пред'являть один з таких документів:

- негативний результат ПЛР-тесту (за 72 години до перетину кордону);

- експрес-тест на антиген (за 48 годин до в'їзду);

- медичний сертифікат про одужання від COVID;

- сертифікат про вакцинацію;

- або сертифікат про одужання і подальшу вакцинацію.

Фото: Архітектура Словенії (unsplash.com/alex block)

У Словенії на цей час визнається вакцинація препаратами від таких виробників: Comirnaty Biontech/Pfizer (не менше семи днів з моменту отримання другої дози), Moderna (не менше 14 днів), Vaxzevria AstraZeneca (не менше 21 дня), Johnson/Janssen-Cilag (не менше 14 днів), Covishield AstraZeneca (не менше 21 дня), Sputnik V, CoronaVac Sinovac Biotech, sinopharm – у всіх випадках не менше 14 днів після останньої дози.

"Знаходження в туристичних об'єктах Республіки Словенія можливе тільки для осіб, які пред'явили довідку про негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, довідку про одужання від COVID-19, довідку про вакцинацію або довідку, що підтверджує, що вони одужали й були вакциновані", - попереджається на відомчому сайті.

Фото: Предямський замок в Словенії (pixabay.com)

Втім, в цьому ж документі уточнюється, що довідки про результати тестів приймаються тільки в разі, якщо вони видані в певних країнах: ЄС, Австралії, Канади, Великобританії, США, Сербії. України в цих списках немає.

"Українцям зі щепленнями можна їхати на відпочинок до Словенії - країна відкрилася тільки для вакцинованих туристів", - повідомила РБК-Україна директор туристичної компанії "SPA & Travel Expert" Олександра Панамарчук.

Куди їдуть на відпочинок до Словенії?

Країна відома своїми мінеральними водами. Такий відпочинок вважається ексклюзивним і індивідуальним, відзначають експерти туристичного ринку.

"Лікувальні курорти Західної Європи поки для нас закриті. А в Словенії знаходиться курорт Рогашка Слатіна з унікальною питною магнієвою водою Донат Мг. Це найпопулярніший і найвідоміший курорт країни", - розповідає виданню представник "SPA & Travel Expert".

Фото: Краєвиди в столиці Любляна (pixabay.com)

Також вона радить туристам вирушити до терм Лендава, що знаходяться недалеко від угорського кордону і дуже популярні серед любителів подорожувати автомобілем через зручне розташування.

"Терми Моравське Топлице знамениті найтеплішою водою. Курорт Раденці славиться унікальною за складом водою, незамінною для лікування серця, судин, нирок і опорно-рухового апарату. Терми Олімія вибирають цінителі елітного відпочинку - це найромантичніший курорт Словенії", - перераховує популярні оздоровчі локації фахівець.

Влітку термальний відпочинок можна поєднати з морським на Адріатичному узбережжі - у фешенебельному курорті Порторож. Найдавніші терми в Словенії-гарячі римські джерела, які відомі вже більше тисячоліття.

Крім того, Словенія славиться красивими альпійськими озерами. Одне з найвідоміших – в містечку Блед. Це візитна картка країни.

У країні є також курорти на Адріатичному узбережжі протяжністю 47 кілометрів. Це середньовічні міста Піран, Копер, Ізола, сучасне місто Порторож.

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