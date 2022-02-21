Тести скасовуються: ще одна курортна країна знімає обмеження для туристів

Нові спрощені правила почнуть діяти у Йорданії з 1 березня

У Йорданії оголосили про пом'якшення карантинних обмежень. Влада Йорданії скасувала вимогу ПЛР-тесту для всіх пасажирів, що прибувають.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Arabnews.com.

Правило почне діяти від 1 березня 2022 року.

Про це рішення оголосив міністр Йорданії у справах ЗМІ Фейсал аль-Шбуль час спільної пресконференції з Міністром охорони здоров'я Фірасом Хаварі, як повідомляється на сайті з посиланням на державне інформаційне агентство Petra.

Однак туристам доведеться пройти тестування у разі захворювання на COVID та піти на самоізоляцію протягом п'яти днів.

Крім цього міністр додав, що ПЛР-тест більше не буде потрібний для відвідання концертів, весіль чи зібрань.

Фото: Йорданія скасовує обмеження для туристів від 1 березня 2022 року (unsplash.com/alexrvasey)

У школах відновляться навчання в класі, але тільки інфіковані учні будуть зобов'язані відвідувати онлайн-заняття.

Окрім цього влада закликала громадян пройти подвійну вакцинацію та отримати третю дозу, щоб підвищити імунітет проти вірусу та його варіантів. І з наступного тижня міністерство охорони здоров'я Йорданії розпочне вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бахрейні оголосили про зняття всіх обмежень на в'їзд для туристів.