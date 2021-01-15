Білосніжні пляжі та колоритний дайвінг: ще одна курортна країна відкривається для туристів

Фото: Підводний світ на Сейшелах (Ynet/Орен Коен)

Сейшели можуть стати першою країною з імунітетом до COVID-19

Після тривалої перерви Сейшельські Острови 14 січня знову відкрили свої двері для відвідувачів з будь-якої точки світу. Про це повідомив міністр туризму країни Сільвестр Радегонде.

Заява прозвучала під час прес-конференції з приводу масової вакцинації, яка стартувала в країні цього місяця, передає SBC. Також на Сейшелах озвучили умови, за яких кожен бажаючий зможе приїхати на місцеві курорти з туристичною метою.

Дотепер на острови був дозволений в'їзд туристам з обмеженого списку країн з низьким рівнем захворюваності COVID-19. Українським громадянам прилітати на курорти африканської країни під час пандемії було заборонено.

Умови в'їзду для туристів з України

За заявою місцевих чиновників, іноземних туристів з усіх країн готові приймати на островах, якщо вони прийняли обидві дози вакцини проти COVID-19.

Міністр туризму заявив, що крім сертифіката про вакцинацію, мандрівник також має надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до перельоту. При виконанні цих умов відвідувачам не потрібно буде поміщатися в карантин по прибуттю на 115-острівний архіпелаг в Індійському океані.

"Ми сподіваємося, що це відкриє туристичну галузь для місцевих жителів, насамперед для невеликих готелів, які відчувають труднощі на Ла-Діге, Прасліні, а також на Мае. А також дати поштовх, якого відчайдушно потребує наша економіка", - пояснив Радегонде.

Фото: До недавнього часу в'їзд до курортної країни був суворо обмежений (pixabay.com)

Сейшельські Острови - перша країна в Африці, яка запустила національну програму вакцинації проти COVID-19. Судячи з заяв чиновників, у країні прагнуть стати першою країною у світі, яка буде вакцинувати 70% населення старше 18 років для досягнення колективного імунітету.

"Завдяки такій активній кампанії з вакцинації Сейшельські Острови прагнуть стати першою країною у світі, яка вакцинує не менше 70% населення старше 18 років. Тоді ми зможемо оголосити Сейшельські острови безпечними щодо COVID-19", - сказав президент Уовел Рамкалаван, повідомляє видання seychellestourismboard.travel.

Очікується, що до середини березня рівень імунізації місцевого населення досягне цих 70%. Це буде свідчити про набуття колективного імунітету. Тоді відвідувачам островів потрібно буде пред'явити тільки негативний результат ПЛР-тесту.

Чим цікавий відпочинок на Сейшелах

Сейшели включають 115 островів в Індійському океані біля узбережжя Африки. Сейшельські острови відомі своїми дивовижними піщаними пляжами, пишними гірськими тропічними лісами, широкими можливостями для дайвінгу та снорклінгу, а також романтичним розкішним відпочинком.

Типовий сейшельський острів - це великі камені, велика кількість вічнозеленої рослинності та сніжно-білий пісок. Зовнішні острови здаються безлюдними, на них мало туристів. Острови переважно складаються з колоній скам'янілих коралів.

Кращі місяці для дайвінгу біля островів в Індійському океані – у квітні й травні, а також – у жовтні та листопаді. В цей час температура води – близько 30 градусів.

Пірнати на Сейшелах можна у будь-який час року – якщо знати, де наразі знаходиться місце для дайвінгу. У грудні й січні дмуть вітри, з травня по вересень вони посилюються. Тому більшість занурень переміщуються на захищені сторони на північ і захід островів.

Фото: Сейшельські Острови - перша країна в Африці, де запустили програму вакцинації проти COVID-(seychellestourismboard.travel)

Погода в курортній країні завжди комфортна для пляжного відпочинку – температура повітря коливається від 25 до 30 градусів. Тільки у серпні температура води стає більш прохолодною – близько 25 градусів.

Багато туристів думають, що Сейшельські острови, швидше за все, поза їх цінового діапазону. Але ви все ж можете знайти гарне шале, готельний номер або апартаменти менш ніж за 80 доларів за ніч, описує особливості відпочинку профільне видання traveloffpath.com.

А для тих, хто може підняти бюджет на сходинку вище, є розкішні 5-зіркові готелі, такі як Hilton Resort за ціною від 400 доларів за ніч або Savoy за ціною від 350 доларів США.

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