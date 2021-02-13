Термальні чани і спа: незвичайні готелі в Карпатах для романтичних вихідних

До весни залишилася ще пара тижнів, але багатьом вже хочеться романтики і затишного відпочинку в цікавій обстановці. Поєднати ці побажання можна під час поїздки в Карпати.

Відпочити з комфортом і набратися енергії гір можна в карпатських готелях, які пропонують гостям незвичайні інтер'єри і хороший сервіс.

Ми підібрали сім романтичних готелів у Карпатах на будь-який смак та бюджет.

Термальні басейни та шведський стіл

На популярному карпатському курорті Яремче за 40 кілометрів від Буковеля можна не тільки милуватися природою і дихати свіжим повітрям, але і провести насичені вихідні в Romantik Spa Hotel 4* з концепцією "аll inclusive".

Фото: Басейн із термальною водою (facebook.com/RomantikSpaHotelYaremche)

Цілорічно у готелі працюють термальні басейни з лікувальною карбонатної водою з температурою 33°C. У комплексі є також аромагрот і фінська сауна, соляна і крижана кімнати, крижана купіль. Європейська кухня ресторану подається у форматі "шведський стіл" і доповнюється гриль-меню вечорами.

Вартість: від 4405 гривень за стандартний двомісний номер без балкона з доступом до спа-центру.

Фото: Спа в готелі з видом на гори (facebook.com/RomantikSpaHotelYaremche)

"Тропічний острів"

Побувати в тропіках і оздоровитись можна і в рідному Трускавці. В дизайн-готелі "Хижина Спа" на романтичний вікенд налаштовує й інтер'єр, що нагадує оранжерею в біло-зелених кольорах. Тут є безкоштовний кінотеатр, спа-центр. Також номери оформлені в індивідуальному дизайні, можна вибрати обстановку на свій смак.

В ресторані подають страви української та європейської кухні, а в барі можна замовити коктейлі.

Фото: Тропічний інтер'єр (booking.com)

У спа-центрі готелю пропонують косметичні процедури, масаж, гідромасажний душ, перлинні ванни і парову лазню, а просто поплавати, як влітку, можна в критому басейні.

Вартість: від 1355 гривень за стандартний двомісний номер з видом на місто.

Серед мальовничої природи в Буковелі

Незвичайний дизайнерський готель "Стара правда" знаходиться в п'яти хвилинах їзди від гірськолижного курорту "Буковель" в селищі Поляниця.

Цей комплекс побудований на схилі з захоплюючим видом на гори і долину з селищем. Прямо у вікна "заглядають" ялинкові гілки, а романтичній атмосфері сприяє авторський дизайн номерів.

Фото: Панорамні вікна в готелі (booking.com)

У "Старій правді" можна пожити в "печері", а потім переселитися в "епоху князівства", чи обрати більш сучасні варіанти. При цьому кожен номер готелю обставлений дерев'яними меблями, у деяких є камін.

На території комплексу побудовані п'ять котеджів, працюють два ресторани з українською кухнею і гриль-меню, дві лазні, чотири джакузі, два відкритих басейни і дві лаунж-тераси.

Фото: Романтичний номер (facebook.com/st.pravda)

Гостям організовують трансфер на гірськолижний курорт "Буковель", до водоспаду Гук в Яремче.

Вартість: від 2000 гривень при двомісному розміщенні в Молодіжному корпусі.

Де милуватися горами із чанів

Невеликий готель з чанами на горі знаходиться в селищі Лумшори в Закарпатській області за 46 кілометрів від Ужгорода. To Lem Ande - гостьовий дім на горі з чарівним видом на сусідні вершини. У готелі є ресторан, відкритий басейн і чани, а влітку гостям цікаво буде відпочити в саду і на приватному пляжі біля річки Туриці, де знаходиться водоспад Давір.

Фото: Басейн і цілющий чан у саду (booking.com)

Інтер'єр готелю оформлений в стилі стародавнього житла з використанням дерева і глини, що дозволяє уявити себе у середньовічному будиночку або хатинці хоббіта.

Вартість: від 700 гривень на добу за двомісний номер з двоспальним ліжком і з видом на гори.

Фото: Номер з натуральних матеріалів (booking.com)

Відпочинок у прованському стилі на сіннику

Невеликий спа-готель Publo знаходиться в селищі Вишково Закарпатської області. У готелі всього вісім кімнат на двох поверхах. Його особливість – у дизайнерському оформленні: стіни розписані картинами з міським пейзажем, а кожен номер оформлений в неповторній манері. Наприклад, є номери в стилі прованс або кантрі, або такому, що нагадує житло Середземномор'я.

Інтер'єр закладу був розроблений дизайнером з Ужгорода Маріанною Піріч. Вечорами в холі включають настінні ліхтарики, і він перетворюється на європейську вуличку.

Фото: Затишний номер у стилі прованс (publo.com.ua)

В готелі є бювет з мінеральною водою. Гостям пропонують відвідати сауну і джакузі, соляну кімнату та басейн, отримати сеанс масажу і омолодити шкіру на сеансі кріотерапії, прийняти ванну з гарячим пивом. А над пивним чаном можна провести ніч на сіннику.

Сніданок включений у вартість – можна вибрати континентальний або "шведський стіл".

Вартість: двомісний номер "Морський" – від 1200 гривень, номер "Шербурзькі парасольки" – від 1600 гривень.

Замок на березі річки

У Львівській області на березі річки Славка можна оселитися в 4* готелі-замку "Вежа ведмежа". Він знаходиться у селі Волосянка. Готель побудований в стилі середньовічного замку з таким же оформленням кімнат.

З вікон готелю відкривається мальовничий вид на ліс і гори, а в 600 метрах знаходиться гірськолижний курорт "Захар Беркут". У готелі можна узяти спорядження напрокат.

Фото: Замок в горах (booking.com)

Номер можна вибрати в самому замку або в котеджі, або маленькому будиночку в лісі. Їжа в ресторані як європейська, так і типово карпатська. Гостям пропонують розслабитися у спа-зоні з джакузі, міні-басейном, гарячим чаном і російською лазнею.

Ціна: двомісний "стандарт" зі сніданком – 2750 гривень.

Родовий маєток з романтичною легендою

В Берегово Закарпатської області можна відчути себе героєм середньовічної легенди, якщо поселитися в готелі "Ламберт". За легендою, принц заснув на полі лаванди. А прокинувшись, зустрів кохану. На цьому місці він вирішив побудувати місто, де пізніше виявилися термальні джерела.

"Кожен номер - окрема історія кохання", - пишуть про інтер'єри на сайті готелю.

Фото: Номер готелю з легендою (lambert.com.ua)

В готелі всього 11 номерів, які оформлені під старовину: спеціально "зістарені" меблі, кований декор. У кафе подають страви української та європейської кухні.

Популярні новини В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження

Вартість: двомісний номер-стандарт – від 700 гривень.

Якщо зважитися на подорож, незважаючи на погоду, провести відпустку чи вихідні удвох в Карпатах можна так, щоб залишилося відчуття подорожі в найромантичніших місцях Європи.

Нагадаємо, ми писали про секретні будиночки в Карпатах для відпочинку на вихідних.

Також ми розповідали, де в Карпатах шукати вишукані готелі в скандинавському стилі.