Тепле море і пляжі: ще одна курортна країна відкрилася для українців

Мрія любителів азіатської екзотики здійснилася – Таїланд починає приймати українських туристів. На південних курортах можна буде провести не тільки коротку відпустку, але й залишитися на кілька місяців.

Туристичне управління Таїланду (ТАТ) повідомляє, що країна відкрилася для українських туристів із кількома варіантами в'їзду - у залежності від планованої тривалості перебування на території держави.

"Із червня Таїланд живе в звичайному режимі і повністю готовий до прийому іноземних гостей. Різноманітні візові опції і членство в Elite Card надають чудову можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою, і членів їхніх сімей провести найхолодніші місяці року в сонячному Таїланді, одному з найбезпечніших місць у світі щодо пандемії COVID-19", - повідомила Ваджанан Сільпаворнвіват, директор представництва TAT у Східній Європі.

Як довго можна відпочивати в Таїланді

Вирушаючи до Таїланду на відпочинок або на "зимівлю", варто визначитися із термінами перебування. Від цього залежить, яку візу необхідно оформити.

До 30 днів українці можуть перебувати в країні завдяки безвізовому режиму і, за бажання, на місці можна продовжити візу до 45 днів. За наявності нової туристичної візи (TR) можна перебувати в Таїланді до 60 днів і продовжити її на 30 днів. Спеціальна туристична віза (STV) доступна мандрівникам, які збираються провести в країні до 90 днів – її можна продовжувати двічі на той самий термін.

Фото: Краєвид на Бангкок (ТАТ)

Крім того, для мандрівників існують інші типи не імміграційних віз, щоб провести теплу зиму в Таїланді.

Щоб отримати довгострокову візу, необхідно подати заяву на отримання візи в Посольство Королівства Таїланд у Варшаві за 3 тижні до запланованого виїзду. Це можна зробити за допомогою авторизованих агентів в Польщі.

Правила відпочинку для іноземців

Перед польотом в Таїланд необхідно отримати дозвіл на в'їзд (Certificate of Entry) для конкретного авіарейсу, сертифікат придатності до польоту (Fit to Fly Certificate) про стан здоров'я пасажира і негативний ПЛР-тест на COVID-19, дійсний 72 години до вильоту, зазначається в інформації ТАТ.

Також необхідно оформити страховку від COVID-19 з мінімальною сумою покриття 100000 доларів.

Оскільки за весь час пандемії у Таїланді зафіксовано всього 4200 випадків COVID-19, у країні діють посилені заходи безпеки з метою убезпечити місцеве населення від поширення коронавірусу.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всіх туристів просять пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) в затверджених урядом місцях. Зараз таких місць – більше сотні: в Бангкоку і інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї і Паттайя.

Фото: Курортний відпочинок в Таїланді (ТАТ)

Після карантину необхідно буде здати ПЛР-тест. Якщо він негативний – турист може вільно відвідувати всі місця в країні.

Підводний світ Таїланду розцвів

Місцеві біологи і фахівці з дайвінгу відзначають, що підводний світ Таїланду відроджується прямо на очах – такий позитивний ефект мала туристична пауза в країні.

Завдяки тому, що вода очистилася, до брегеів повернулися величезні зграї риб. Також дуже сильно розрослися корали, яким шкодило паливо від моторних човнів і катерів.

Інструктор з підводного плавання Мануель Сан Мартін повідомив швейцарському телеканалу SRF, що вперше за десятиліття відзначається неймовірний ріст коралових рифів.

"Корали зараз так стрімко зростають вгору, що основа вже їх не витримує. Хоча вони не падають, деякі корали вже торкаються піску своїми відростками", - розповів дайвер.

Фото: Підводний світ у Таїланді розцвів (pixabay.com)

Морські біологи сподіваються, що приклад відродження природи посприяє перегляду природоохоронної політики в туристичних зонах згодом.

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