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На курортному Тенерифе посилюють обмеження через COVID: що потрібно знати

Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила діятимуть до 24 січня

На Тенерифе вводять нові обмеження через коронавірус, пише The Sun.

Уряд Канарських островів запроваджує нові обмеження через поширення нового штаму "Омікрон".

На острові буде посилено обмеження для всіх, особливо для тих, хто проводить свою відпустку. Рівень пропускної спроможності скорочено до 75 відсотків на відкритому повітрі та у громадському транспорті, 33 відсотки у приміщенні.

Заходи діятимуть до 24 січня, потім будуть переглянуті знову.

Фото: Нові правила на Тенерифе діятимуть до 24 січня (unsplash.com/maria-bobrova)

Згідно з новими правилами, тепер не більше шести осіб можуть перебувати у приміщенні чи на відкритому повітрі.

Крім того, при відвідуванні будь-яких закладів туристи повинні обов'язково пред'являти Covid-паспорт.

Паби та ресторани повинні закриватися опівночі.

Правила в'їзду до Іспанії для українців

Від 22 листопада 2021 року змінилися правила в'їзду українців до Іспанії. Тепер перед перетином кордону необхідно пройти повний курс вакцинації від COVID.

Тенерифе — найбільший острів у складі архіпелагу з семи Канарських островів в Атлантичному океані. Щорічно його відвідують близько 5 мільйонів туристів, це один із найбільших іспанських курортів та найбільший серед Канарських островів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ірландії спрощують правила в'їзду для туристів.

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Іспанія