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Театри та музейні комплекси. Які будівлі відреставрують у Києві цього року

Автор: Катерина Гончарова

У столиці заплановані реставраційні роботи кількох знакових споруд культури

У Києві у 2022 році проведуть реставраційні роботи у низці історичних будівель.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Interfax.

У Департаменті культури КМДА повідомили, що у 2022 році в столиці України плануються ремонтно-реставраційні роботи в багатьох закладах культури.

Так, у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця "капоніру першого полігону пристосують під музей АТО, а вежу №4 - під музейний комплекс "Наводницька вежа".

Які ще об'єкти планують відреставрувати у Києві

Крім музею "Київська фортеця", до списку об'єктів, де планують провести реставраційні роботи, увійшли:

  • будівля Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського;
  • Музей шістдесятництва;
  • "Київська мала опера";
  • Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня";
  • Творча майстерня та Київський академічний театр ляльок.

Фото: Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" (wikimedia.org)

Повідомляється, що у 2022 році в столиці також продовжать роботи в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького і проведуть реконструкцію прибудови Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр".

Нагадаємо, раніше були названі найбезпечніші міста України для подорожей у непростий час.

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Київ