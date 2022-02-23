Театри та музейні комплекси. Які будівлі відреставрують у Києві цього року

У столиці заплановані реставраційні роботи кількох знакових споруд культури
У Києві у 2022 році проведуть реставраційні роботи у низці історичних будівель.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Interfax.
У Департаменті культури КМДА повідомили, що у 2022 році в столиці України плануються ремонтно-реставраційні роботи в багатьох закладах культури.
Так, у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця "капоніру першого полігону пристосують під музей АТО, а вежу №4 - під музейний комплекс "Наводницька вежа".
Крім музею "Київська фортеця", до списку об'єктів, де планують провести реставраційні роботи, увійшли:
Фото: Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" (wikimedia.org)
Повідомляється, що у 2022 році в столиці також продовжать роботи в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького і проведуть реконструкцію прибудови Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр".
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