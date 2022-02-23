ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Театри та музейні комплекси. Які будівлі відреставрують у Києві цього року

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 17:55
Театри та музейні комплекси. Які будівлі відреставрують у Києві цього року Фото: Київська фортеця (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У столиці заплановані реставраційні роботи кількох знакових споруд культури

У Києві у 2022 році проведуть реставраційні роботи у низці історичних будівель.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Interfax.

У Департаменті культури КМДА повідомили, що у 2022 році в столиці України плануються ремонтно-реставраційні роботи в багатьох закладах культури.

Так, у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця "капоніру першого полігону пристосують під музей АТО, а вежу №4 - під музейний комплекс "Наводницька вежа".

Які ще об'єкти планують відреставрувати у Києві

Крім музею "Київська фортеця", до списку об'єктів, де планують провести реставраційні роботи, увійшли:

  • будівля Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського;
  • Музей шістдесятництва;
  • "Київська мала опера";
  • Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня";
  • Творча майстерня та Київський академічний театр ляльок.

Театри та музейні комплекси. Які будівлі відреставрують у Києві цього року

Фото: Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня" (wikimedia.org)

Повідомляється, що у 2022 році в столиці також продовжать роботи в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького і проведуть реконструкцію прибудови Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр".

Нагадаємо, раніше були названі найбезпечніші міста України для подорожей у непростий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Обман чи правда. Навіщо "накручують" відгуки на Booking та як не натрапити на фейкові
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Тетяна Негода
Порожні курорти та дорога комуналка. Що криється за рекламною картинкою відпочинку на Кіпрі взимку
Тетяна Негода
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору