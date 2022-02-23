Театры и музейные комплексы. Какие здания отреставрируют в Киеве в этом году

В столице запланированы реставрационные работы нескольких знаковых сооружений культуры

В Киеве в 2022 году проведут реставрационные работы в ряде исторических зданий.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

В Департаменте культуры КГГА сообщили, что в 2022 году в столице Украины планируются ремонтно-реставрационные работы во многих заведениях культуры.

Так, в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" капониру первого полигона приспособят под музей АТО, а башню №4 - под музейный комплекс "Наводническая башня".

Какие еще объекты планируют отреставрировать в Киеве

Кроме музея "Киевская крепость", в список объектов, где планируют провести реставрационные работы, вошли:

здание Киевского литературно-мемориального музея Максима Рыльского;

Музей шестидесятничества;

"Киевская малая опера";

Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";

Творческая мастерская и Киевский академический театр кукол.

Фото: Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" (wikimedia.org)

Сообщается, что в 2022 году в столице также продолжат работы в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого и проведут реконструкцию пристройки Театрально-зрелищного заведения культуры "Киевский национальный академический театр".

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