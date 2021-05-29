Тариф "подяки": туристам розповіли про помилки з чайовими в Єгипті

Сервіс в готелях на відпочинку в Єгипті - тема "номер один" на форумах туристів. Якість обслуговування, як правило, є одним з найважливіших критеріїв при виборі розміщення.

При цьому багато туристів цікавляться, як можна поліпшити умови відпочинку, не оплачуючи великих сум. Під час пандемії співробітники готелів часто йдуть назустріч туристам і за невелику винагороду селять в кращі номери.

Скільки чайових залишати співробітникам готелів і ресторанів в Єгипті? РБК-Україна зібрало думку туристів, турагента і місцевих жителів.

Туристи: "Екскурсоводи просили шоколад"

На тематичних форумах у Facebook, присвяченим відпочинку в Єгипті, туристи нерідко обговорюють, які суми чайових давати персоналу в Єгипті і чим можна замінити гроші.

Багато українців сходяться на думці: за прибирання номерів можна залишати не тільки 1 долар, але і шоколадку або соняшникове насіння – ці продукти нібито високо цінуються єгиптянами.

Фото: При поселенні в готель можна попросити покращений номер (booking.com)

На питання туристки, що збирається в Єгипет вперше, скільки потрібно доплатити за хорошу кімнату, користувачі пишуть:

- "Я завжди при заїзді даю 10-20 доларів, і завжди номери хороші давали. Гроші мати на екскурсії, на свої потреби - 1 долар або наш шоколад "Оленка", він їм більше навіть подобається, ніж долар";

- "Як чайові можна дати насіння або шоколадку замість 1 долара. Вони їм дуже подобаються";

- "Не подобаються. Говорила з прибиральником. Це просто із ввічливості вони нібито радіють";

- "Екскурсоводи просили саме шоколад";

- "За будь-які послуги треба дякувати - від 1 до 10 доларів чайових це нормально. Єгиптяни вдячний народ, він тобі зробить на 20 доларів, якщо даси два. Ми завжди в барі, в ресторані, на рецепції, обслуговуючому персоналу, в СПА-центрі залишаємо чайові";

- "На ресепшені за хороший номер дві пачки сигарет і дві шоколадки. На барі - насіння, шоколад по одній штуці. І за прибирання просять 1 долар, ми залишали насіння або шоколад";

- "Кожен везе насіння і шоколад - і думає, що це манна небесна. Ними за життя не заплатиш при копійчаній зарплаті".

Фото: За гарний сервіс туристам радять дякувати персонал (booking.com)

Турагент: "Розміняти гроші можна у персоналу готелів"

Українські туристи як чайові дійсно нерідко беруть з собою в Єгипет шоколад або сигарети. Але краще для цих цілей все ж відкласти гроші, говорить РБК-Україна директор туристичного агентства "Юла" Юлія Гуслиста.

"Я за більш практичні речі, і раджу залишати у вигляді чайових дрібні купюри в 1, 2, 5 доларів. А людина, яка їх отримає, зможе їх використати на свій розсуд", - зазначає вона.

Часто знайти долари найдрібнішими купюрами перед відпусткою проблематично, але в готелі туристам зазвичай охоче допомагають це зробити ще до заселення.

"Обмін можна зробити на рецепції, у барменів на барах і прибиральників номерів", - зазначає турагент.

Фото: В Єгипті краще залишати чайові грошима (booking.com)

Мешканка Єгипту: "Люди через незнання везуть найдешевше"

Залишати гроші співробітникам готелів в Єгипті радить і українка Юлія Хазем, яка багато років живе в Шарм-ель-Шейху. У коментарі РБК-Україна вона пояснює: в обслуговуванні номерів (housekeeping) працюють найбідніші єгипетські чоловіки.

"Люди через незнання везуть найдешевше: шоколад і насіння. Їх можна і тут купити. У готелях на такій роботі - люди не з сімей з великим достатком. На свою зарплату і чайові вони утримують сім'ї. Сини допомагають батькам, сестрам. Сім'я краще рис і м'ясо купить на ці гроші, ніж шоколад", - розповідає вона про призначення чайових в Єгипті.

5-25% від рахунку: які чайові прийнятні в інших країнах

В інших країнах подяка за сервіс може бути на рівні Єгипту або вище, говорить Юлія Гуслиста.

"Чайові в Туреччини приблизно такі ж, як і в Єгипті. Тут я також залишаю завжди чайові у вигляді дрібної валюти, більш орієнтуючись на рівень готелю і якість послуг", - пояснює вона.

Фото: Туристи залишають різні чайові на відпочинку в різних країнах (booking.com)

Про культуру чайових фахівець також розповіла на сторінці в Instagram. Ця традиція з'явилася ще в 18 столітті. Зараз питання, чи залишати чайові, залишається на розсуд людини.

Під час подорожей у багатьох з'являється звичка залишати чайові як подяку за якісний сервіс носильникам валіз, покоївкам, персоналу в барах або кафе, гідам і водіям, які були поруч під час екскурсії, зазначає турагент.

"У Мексиці, Домінікані та Кубі мені особливо впало в очі те, наскільки часто і вільно відпочивальники, здебільшого громадяни Америки, залишають чайові. Зазначу, що наші туристи теж часто це роблять. Видно, там це відбувається само собою", - ділиться спостереженнями вона.

В наші дні можна залишити чайові також і за допомогою банківської карти, для цього іноді досить завантажити спеціальний QR-код.

Фото: Якщо купюр немає, чайові можна оплатити карткою (pixabay.com)

"Іноді чую таке, що всі працівники й так отримують зарплату, і чайові не треба залишати. Я роблю це на свій розсуд, намагаючись дотриматись правил країни подорожі. У різних країнах чайові - це різні суми.

Наприклад, в ресторанах сума чайових може бути 5-25% від рахунку. Якщо це бар або кафе в готелі – чайові можуть скласти 1-5 доларів за вечір.

"А на наступний день бармен може обслужити швидше або без черги, зробивши приємний малюнок на каві або приготувавши заздалегідь ваш напій, який ви пили минулого разу. Маленька приємність", - каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, як не затьмарити відпочинок нав'язливим спілкуванням в Єгипті.

Також повідомлялося, що у Єгипті відновили плату за візи для туристів з більшості країн.