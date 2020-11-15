Горы, водопад и скалы-гиганты: самые интересные локации в Яремче для мини-отпуска

Фото: Гора Маковица (Евгения Колесник)

Подробный гид по активностям и ценам в одной из известных локаций Карпат

Яремче, пожалуй, самое удобное место для отдыха в Карпатах. Сюда регулярно курсирует поезд, а также проложена хорошая автомобильная дорога от Ивано-Франковска. Здесь есть огромное количество самых разных вариантов жилья, есть рестораны на любой вкус, супермаркеты.

Но самое главное – здесь находятся множество интересных и красивых мест для посещения.

Планируя свой отдых в Яремче, важно понимать, что это довольно большой город, в котором общественный транспорт не ходит, так что жилье лучше выбирать недалеко от центра и основных достопримечательностей.

В 2020 году комната в гостевом доме обойдётся 400-500 грн, а номер в хорошем отеле - около 800 грн. Но обо всем этом – дальше. Сначала давайте подробно разберем, куда можно сходить в Яремче и что здесь стоит посмотреть.

Главные интересные локации в Яремче и неподалеку

Первое и, наверное, самое популярное здешнее место - это водопад Пробий, который расположился на реке Прут, прямо в черте города, недалеко от центра. Этот водопад действительно огромнен - его высота достигает 8 метров.

Здесь вода каскадами падает и бурлит, огибая скалистые берега. Над водопадом есть мост. Также здесь можно спуститься вниз по камням к воде и сделать захватывающие фото.

Фото: Водопад Пробий на реке Прут в черте города Яремче (Евгения Колесник)

Возле моста находятся сувенирные рынки, а также екстрим-парк, где можно полазить по оборудованной трассе между деревьев. Стоимость услуги - 200 грн. Кроме того, можно прыгнуть на банджи над водопадом по цене 300 грн.

Неподалеку есть несколько ресторанов и кафе. К примеру, у водопада находится самый известный ресторан в Яремче, который называется Гуцульщина. Кухня - традиционная украинская. Можно попробовать борщ, деруны, вареники. Цены - весьма туристические, в основном трехзначные.

Но рядом с Гуцульщиной также есть и другие заведения, где еда дешевле: мангальная, а позади нее - вареничная, где блюда продаются на вес - 20 грн за 100 грамм, а с другой стороны, у входа на мост - ларек с блинами по 25-30 грн. Здесь расположилась и уютная полянка, где можно устроить пикник.

Фото: Архитектура местных старых вилл в Яремче (Евгения Колесник)

Направляемся дальше - ближе к центру города. Поскольку через Яремче протекает река Прут, здесь есть несколько мостов, и от водопада в центр можно добраться по железнодорожному мосту, который весьма устрашающе выглядит, но лучше выбирать автомобильный, который кажется более надежным. На каждом из этих мостов есть пешеходная зона.

Эко-тропы, водопад и сувенирные рынки

Еще одно место, где расположилось сразу несколько туристических объектов в Яремче - в районе комплекса Ведмежа гора. Здесь и эко-тропы и очередной сувенирный рынок, красивое озеро с лебедями и мини-зоопарк. Посещение зоопарка обойдется в 30 грн за взрослого и в 15 грн - за ребенка. Если пройти чуть дальше вдоль сувенирного рынка, то вы попадаете ко входу на еко-тропу к водопаду под названием Девичьи слезы.

Тропа проходит по Национальному парку, поэтому вход сюда стоит 30 грн. Обратите внимание, что здесь нельзя расплатиться банковской картой, так что стоит взять с собой наличные.

Фото: В лесу на территории Национального парка (Евгения Колесник)

Тропа к водопаду Девичьи слезы растянулась на два километра, и это совершенно не сложный маршрут, который проходит по лесу. Его можно проехать на квадроциклах, джипах, пони или же пройти пешком. Сам водопад - совсем небольшой, но очень уютный. Некоторые люди здесь даже купаются. А еще возле водопада мы встретили енота, которому полоскание в реке было явно в радость!

Вернувшись от водопада к озеру, мы увидели спуск по ступенькам и последовали за указателем. Недалеко находится музей "Карпаты в миниатюре". Цена за вход сюда, как обычно, составляет 30 грн. Сам музей не большой и, если честно, мы бы второй раз сюда не шли. Хотя другим людям понравилось.

Скалы Довбуша и таинственный лес

Ну что ж, время реальных приключений! Отправляемся в лес, в поход, в экспедицию по тропе Довбуша, к скалам! Для этого нужно пройти к выезду из Яремче в направлении Микуличин. Здесь расположен большой деревянный указатель "Тропа Довбуша", колыбы и очередной сувенирный рынок. Вход на тропу стоит 30 грн.

Будьте внимательны и не забудьте надевать закрытую обувь на такие прогулки, ведь здесь встречаются змеи.

Фото: Скалы Довбуша (Евгения Колесник)

Маршрут проходит по красочному лесу, здесь встречаются разные виды грибов, деревья, поросшие ярко-зеленым мхом, а тропа усыпана камнями, из-под земли то и дело виднеются корни деревьев.

В такие моменты ощущаешь себя путником в таинственном, древнем лесу. Маршрут хорошо промаркирован, регулярно встречаются указатели, стенды с информацией о флоре и фауне этого леса и места для отдыха.

Скалы Довбуша - действительно огромные и массивные, спрятанные среди густого зеленого леса, глыбы камней. Здесь, как правило, более людно, чем на тропе: люди задерживаются пофотографироваться, отдохнуть и перекусить и некоторые отправляются дальше - на гору Маковицу.

Что посмотреть неподалеку: Буковель, Ворохта, Микуличин

Маршрут от парковки, от входа на тропу, на гору Маковицю составляет 4,5 километра, и если вы еще не ходили в горы и не знаете своих возможностей, перед подъемом на Говерлу или Поп Иван, лучше испытать свои силы именно здесь, в Яремче, поднимаясь на гору Маковицу. А на верху вас будет ждать приятный сюрприз - здесь можно продегустировать крафтовые сыры и банош, который варят и подают прямо на горе.

И не забывайте, что буквально в 16 километрах от Яремче находится Микуличин, где расположилась прекрасная Скеля Костел, а в 34 километрах - Ворохта с ее виадуками, в 39 километрах - Буковель, где еще много интересных мест.

Видео: Яремче: водопады, скалы, горы, еда, жилье, инфраструктура и цены (youtube.com/KOLESA EDUT)

Напомним, ранее мы писали, что будет с турами на уикенд во время карантина выходного дня.

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