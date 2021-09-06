Таїланд відкриває 25 провінцій для туристів: де можна планувати відпочинок вже цієї осені

Карантин для іноземців скасують у січні 2022 року

Таїланд відновлює прийом туристів в курортних локаціях - з жовтня запускається програма відкриття провінцій для мандрівників. Влада визначилася з термінами відкриття країни для іноземців та умовами, на яких туристи зможуть відпочивати без проходження без карантину, передає видання Bangkok Post.

Відзначається, що з 1 жовтня туристам стануть доступні крім Пхукета ще чотири популярні провінції, а з 15 жовтня туристи зможуть потрапити на відпочинок у 25 провінцій країни.

До слова, такі плани уряд озвучує у зв'язку з початком туристичного сезону в жовтні, незважаючи на те, що в країні спостерігається непроста ситуація з COVID.

Де зможуть провести відпустку українці і на яких умовах іноземних туристів приймають на екзотичних островах?

Куди дозволять їхати в Таїланді вже найближчим часом

Міністерство туризму і спорту обіцяє відкрити всю країну без карантину до січня наступного року, але такий крок багато в чому залежить від загальнонаціонального колективного імунітету, повідомляє видання.

Фото: Туристичні локації в провінції Крабі (unsplash.com/jonny-clo)

Відкриття Бангкока було заплановано на жовтень, але цей етап був відкладений до листопада, оскільки більшість жителів не встигнуть отримати другу дозу вакцини до кінця жовтня.

Тим часом, провінції Чіангмай, Прачуап Кірі Хан (Хуа Хін) і Чонбурі (Паттайя) і Пхетчабурі, як і планувалося, "запустяться" 1 жовтня.

На зустрічі між міністерством туризму і спорту та Управлінням з туризму Таїланду (TAT) було вирішено додати деякі провінції до третього етапу відкриття в рамках програми "розширення 7+7".

В результаті, з 15 жовтня туристи можуть потрапити в 25 провінцій через програму "пісочниці" в якості других напрямків після 7 днів перебування в одній з таких локацій: Пхукет, Самуї, Чіангмай, Чонбурі, Прачуап Кхірі Хан, Пхетчабурі і Бангкок.

Втім, відкриття регіонів залежатиме також від рівня вакцинації місцевого населення, і окремі райони можуть бути ще закриті на ранніх етапах програми.

"Тільки безпечні райони можуть бути відкриті для тайських туристів з 1 листопада, в той час як міжнародні туристи в'їжджатимуть без карантину з січня. В першу чергу - через "бульбашки" подорожей з сусідніми країнами, починаючи з 15 січня", - сказав міністр туризму і спорту Піпхат Ратчакітпракарн.

Керівник TAT Ютасак Супасорн сказав, що райони, відкриття яких заплановано на жовтень, готують стандарти для в'їзду без карантину, як це спрацювало в "пісочниці Пхукета".

Фото: Острів Пхукет (unsplash.com/bradley-prentice)

Де в Таїланді вже можна відпочивати українцям

Україна з серпня 2021 була включена до переліку країн, громадянам яких дозволено відвідувати деякі регіони Таїланду за туристичними програмами "Пхукетська пісочниця" і "Самуї плюс".

Програма "Пхукетська пісочниця 7+7" дозволяє вакцинованим міжнародним мандрівникам скоротити обов'язкове перебування на Пхукеті з 14 до 7 днів, після чого ще 7 ночей можна провести в будь-який з додаткових зон у Крабі (Ко-Пхі-Пхі, Ко Нгаї або Рейлі), Пханг-Нга (Као Лак або Ко Яо) або Сурат Тані (Самуї, Ко Панган або Ко Тао), повідомляє офіційне туристичне видання Таїланду tatnews.org.

За програмою "Самуї плюс" передбачається відвідування 3 островів провінції Сураттані: Самуї, Ко Панган і Ко Та. Обов'язкове перебування перших 7 днів виключно на Самуї.

Фото: Архітектура в Таїланді (unsplash.com/mathew-schwartz)

Що потрібно врахувати туристам під час поїздки в Таїланд

Для поїздки в Таїланд іноземним туристам необхідно підготуватися згідно з інструкцією на сайті tatnews.org:

- пройти повну вакцинацію;

- забронювати готель і переліт в обидві сторони;

- оплатити проживання не менше 14 ночей, включаючи 7 ночей на Пхукеті (або Самуї);

- забронювати і оплатити ПЛР-тести на весь термін перебування в Таїланді;

- придбати страховку з покриттям не менше 100 тис. доларів;

- отримати негативний ПЛР-тест за 72 години до в'їзду.

Згідно з інформацією на сайті українського МЗС, без візи в Таїланд можуть в'їжджати українці з туристичною метою на термін до 30 днів без урахування перебування в карантині.

Фото: Іноземці повинні пройти 7-денний карантин (unsplash.com/peter-borter)

Всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, повинні попередньо отримати сертифікат на в'їзд.

Нагадаємо, Ізраїль дозволив українським туристам їхати в країну, але з певною умовою.

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