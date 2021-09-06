Таиланд открывает 25 провинций для туристов: где можно планировать отдых уже этой осенью

Карантин для иностранцев отменят в январе 2022 года

Таиланд возобновляет прием туристов в курортных локациях – с октября запускается программа открытия провинций для путешественников. Власти определились со сроками открытия страны для иностранцев и условиями, на которых туристы смогут отдыхать без прохождения без карантина, передает издание Bangkok Post.

Отмечается, что с 1 октября туристам станут доступны кроме Пхукета еще четыре популярные провинции, а с 15 октября туристы смогут попасть на отдых в 25 провинций страны.

К слову, такие планы правительство озвучивает в связи с началом туристического сезона в октябре, несмотря на то, что в стране наблюдается непростая ситуация с COVID.

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Куда разрешат ехать в Таиланде уже в ближайшее время

Министерство туризма и спорта обещает открыть всю страну без карантина к январю следующего года, но такой шаг во многом зависит от общенационального коллективного иммунитета, сообщает издание.

Фото: Туристические локации в провинции Краби (unsplash.com/jonny-clo)

Открытие Бангкока было запланировано на октябрь, но этот этап был отложен до ноября, поскольку большинство жителей не успеют получить вторую дозу вакцины до конца октября.

Между тем, провинции Чиангмай, Прачуап Кири Хан (Хуа Хин) и Чонбури (Паттайя) и Пхетчабури, как и планировалось, "запустятся" 1 октября.

На встрече между министерством туризма и спорта и Управлением по туризму Таиланда (TAT) было решено добавить некоторые провинции к третьему этапу открытия в рамках программы "расширение 7+7".

В результате, с 15 октября туристы могут попасть в 25 провинций через программу "песочницы" в качестве вторых направлений после 7 дней пребывания в одной из таких локаций: Пхукет, Самуи, Чиангмай, Чонбури, Прачуап Кхири Хан, Пхетчабури и Бангкок.

Впрочем, открытие регионов будет зависеть также от уровня вакцинации местного населения, и отдельные районы могут быть еще закрыты на ранних этапах программы.

"Только безопасные районы могут быть открыты для тайских туристов с 1 ноября, в то время как международные туристы будут въезжать без карантина с января. В первую очередь - через "пузыри" путешествий с соседними странами, начиная с 15 января", - сказал министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн.

Глава TAT Ютасак Супасорн сказал, что районы, открытие которых запланировано на октябрь, готовят стандарты для въезда без карантина, как это сработало в "Песочнице Пхукета".

Фото: Остров Пхукет (unsplash.com/bradley-prentice)

Где в Таиланде уже можно отдыхать украинцам

Украина с августа 2021 была включена в перечень стран, гражданам которых разрешено посещать некоторые регионы Таиланда по туристическим программам "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс".

Программа "Пхукетская песочница 7+7" позволяет вакцинированным международным путешественникам сократить обязательное пребывание на Пхукете с 14 до 7 дней, после чего еще 7 ночей можно провести в любой из дополнительных зон в Краби (Ко-Пхи-Пхи, Ко Нгаи или Рейли), Пханг-Нга (Као Лак или Ко Яо) или Сурат Тани (Самуи, Ко Панган или Ко Тао), сообщает официальное туристическое издание Таиланда tatnews.org.

По программе "Самуи плюс" предусматривается посещение 3 островов провинции Сураттани: Самуи, Ко Панган и Ко Та. Обязательно пребывание первых 7 дней исключительно на Самуи.

Фото: Архитектура в Таиланде (unsplash.com/mathew-schwartz)

Что нужно учесть туристам во время поездки в Таиланд

Для поездки в Таиланд иностранным туристам необходимо подготовиться согласно инструкции на сайте tatnews.org:

- пройти полную вакцинацию;

- забронировать отель и перелет в обе стороны;

- оплатить проживание не менее 14 ночей, включая 7 ночей на Пхукете (или Самуи);

- забронировать и оплатить ПЦР-тесты на весь срок пребывания в Таиланде;

- приобрести страховку с покрытием не менее 100 тыс. долларов;

- получить негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда.

Согласно информации на сайте украинского МИД, без визы в Таиланд могут въезжать украинцы с туристической целью на срок до 30 дней без учета пребывания в карантине.

Фото: Иностранцы должны пройти 7-дневный карантин (unsplash.com/peter-borter)

Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, должны предварительно получить сертификат на въезд.

Напомним, Израиль разрешил украинским туристам ехать в страну, но с определенным условием.

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