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Swiss Airlines призупиняє польоти за маршрутом "Київ-Цюріх": деталі

Автор: Катерина Гончарова

У компанії також відмовилися від використання неба України для транзитних рейсів

Найбільша швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх" на період з 21 по 28 лютого.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Як розповіли виданню в прес-службі авіакомпанії, останній рейс цього місяця відбудеться 20 лютого.

У Swiss Airlines підкреслили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

19 лютого також стало відомо, що німецька компанія Lufthansa призупиняє всі польоти до Києва, а Austrian Airlines-з Києва та Одеси.

Відзначається, що Мінінфраструктури України зараз опрацьовує варіанти, які дозволять продовжити перевезення пасажирів на час скасування рейсів.

"Ведемо переговори з українськими авіаперевізниками про можливість якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, за якими Lufthansa Group не зможе здійснювати польоти", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Однак у компанії Ryanair днями заявили, що не призупинятимуть польоти в Україну.

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Авиакомпания