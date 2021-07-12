Вільних місць вже немає. Готелі Туреччини заповнені вщент: в чому причина ажіотажу

З наступного тижня на курортах Туреччини буде спостерігатися великий ажіотаж: багато готелів вже заброньовані на 100%. При цьому продані також номери за ціною 600 євро за ніч. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

У повідомленні йдеться, що в багатьох готелях Анталії, Бодрума, Мармаріса і Чешме вже немає вільних номерів. У зв'язку зі святом Курбан-байрам, яке цього року припадає на дати з 20 до 24 липня, заповнюваність місцевих готелів вже досягла 100%.

Як аншлаг на турецьких курортах вплине на відпочинок українських туристів і в яких регіонах в цей період відпочити буде простіше?

Скасування карантину і туристи з нових країн

Основні карантинні обмеження в Туреччині були зняті з 1 липня. Раніше місцеве населення було змушене проводити комендантську годину на вихідних на дачах. Тепер же у жителів країни є можливість вільно подорожувати.

Це - один з факторів, які пояснюють активізацію внутрішнього туризму, зазначають у виданні. Також, на думку авторів статті, зіграла роль масова кампанія вакцинації в країні.

Фото: Місцеві туристи на курорті в Егейському регіоні Туреччини (РБК-Україна)

"Щільність" туристів на курортах в Егейському і Середземноморському регіонах збільшилася й у зв'язку з відновленням рейсів з Росії та Німеччини.

Також з 20 липня місцеві жителі отримають 4 вихідних дні у зв'язку зі святом Курбан-байрам. Тому багато готелів з дорогим розміщенням вже повністю заповнені й призупинили продажі. Ті внутрішні туристи, які не встигли забронювати розміщення на півдні країни, проведуть відпустку в провінціях неподалік від Стамбула.

Українці повернуться до Туреччини восени

"Високим сезоном" на турецьких курортах традиційно є період з 15 червня до 15 вересня. При цьому активність гостей з різних країн відрізняється по місяцях.

"Якщо в середині червня заповнюваність була на рівні 40-45%, то на сьогодні ми досягли 70-75% завантаження. З відкриттям нових повітряних просторів і додаванням рейсів, цей показник зростає з кожним днем", - повідомив генеральний директор однієї з великих мереж готелів в Бодрумі Мете Ускударлі.

За його словами, з 15 по 25 липня в готелі спостерігається 100% завантаженість за попереднім бронюванням, а після закінчення відпустки воно збережеться на рівні 90%.

"У Бодрумі щомісяця розміщуються гості з різних країн. У червні - великий попит з країн Європи, СНД, Близького Сходу і Туреччини. Найбільше американців приїжджають в липні-серпні. У вересні та жовтні до завершення сезону знову прибуває більше туристів із Європи", - зазначив готельєр.

Фото: Найпопулярніші готелі заброньовані ще місяць тому (РБК-Україна)

Готелі Анталії заповнені наполовину

Найближчим часом найпопулярнішим у туристів курортом буде Бодрум, за ним - Чешме. Втім, навіть високий попит не врятує туристичну галузь, вважає Мете Ускударлі.

"Ми застосовуємо єдину цінову політику протягом багатьох років. Ціни на наші стандартні номери починаються від 600 євро. З дуже невеликим збитком ми почали отримувати хороші обороти, порівнянні з минулим роком", - розповів керівник готелю.

Однак в інших компаніях і готелях, що спеціалізуються на масовому туризмі, ситуація виглядає дещо інакше, зазначив він.

"Готелі в сегменті "люкс" продають номери, їжу і напої за високими цінами, і в цьому році вони завершать сезон благополучно. Але в деяких регіонах є великі та маленькі готелі, які ще не відкрилися. На сьогодні Анталія заповнюється на 40-45%", — пояснив готельєр.

Фото: У серпні завантаженість готелів збережеться на рівні 90% (РБК-Україна)

"Ціни зростуть на 10-15%"

Багато готелів Туреччини в період свята Курбан-байрам дійсно заповнені на 100% у зв'язку з турпотоком на час вихідних, розповіла РБК-Україна Тетяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel Україна".

"Ми щороку заздалегідь знаємо про ці дати, і завжди попереджаємо туристів, щоб вони бронювали свій відпочинок завчасно. Такі свята є в кожній країні, коли починається високий попит з внутрішнього ринку, і готелі повністю заповнюються",- зазначає керівник компанії.

За її словами, якщо туристи звернуться за путівкою напередодні цього періоду, і готелі виявляться "на стопі", їм порекомендують інші дати та інші готелі.

"Багато готелів в цей період також піднімають вартість: відпочинок може виявитися на 10-15 відсотків дорожчим. Проте якщо тур був заброньований раніше, то ціни для туристів не змінюються",- каже експерт.

Попри велику кількість гостей, всі готелі, заклади харчування і транспорт суворо дотримуються норм безпеки на період пандемії й працюють відповідно до вимог "Сертифіката безпечного туризму", додають в компанії.

До слова, на сайтах туристичних компаній тиждень відпочинку на двох на дати з 18 липня стартує з 11 тисяч гривень – в 3* готелях з харчуванням "все включено".

У готелях категорій 4-5* можна планувати відпочинок за ціною від 13,5 тисяч гривень і 19,5 тисяч гривень відповідно. У Бодрумі можна зупинитися в 5* за ціною від 24,5 тисяч гривень.

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