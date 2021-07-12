Свобода переміщення: чи можливий повноцінний безбар'єрний відпочинок на морі в Україні

Літній відпочинок на українських пляжах вважається більш доступним, ніж закордоном. Але при згадці слова" доступний" найчастіше йдеться про ціну, але не про фізичну доступність.

Інклюзивна (доступна) інфраструктура в Україні поки перебуває тільки на початковому рівні – далеко не скрізь є з'їзди з тротуарів, а пандуси часто зроблені під таким кутом, що людина просто фізично не зможе по ньому спуститися або піднятися.

Пляжі теж повинні бути доступні однаково для всіх, в тому числі й для людей з обмеженими можливостями. Чи багато таких місць в Україні та де можна відпочити на воді з такою інфраструктурою? РБК-Україна вивчило, на яких морських курортах і пляжах в Україні є все необхідне для відпочинку маломобільних груп людей.

Яким повинен бути інклюзивний пляж

Найчистіші та комфортні пляжі світу отримують так званий "Блакитний прапор".

Це сертифікат, який підтверджує, що пляж не тільки відповідає вимогам до чистоти й комфорту, але і спеціально обладнаний для зручного використання маломобільними групами населення, в тому числі й людьми з інвалідністю. Люди з обмеженими можливостями часто не можуть потрапити на пляжі просто тому, що там немає відповідної інфраструктури.

Фото: Інклюзивний пляж в Одесі (Ірина Савіна)

Яким має інклюзивний пляж і яким вимогам має відповідати?

Згідно з прийнятими в Україні нормам ДБН щодо інклюзивності будівель і споруд, а також за одним з критеріїв присудження міжнародного сертифіката "Блакитний прапор", на такому пляжі повинні бути обладнані:

- Зручні під'їзди й спуски до пляжу: плавний спуск або ліфт;

- Пандуси з поручнями, що ведуть у воду, щоб коляска змогла доїхати до води. Ширина повинна відповідати габаритам коляски - мінімум 1-1,5 метра, кут нахилу - комфортний, щоб безпечно спускатися і підніматися на пляж;

- Туалети, душові кабіни й роздягальні з шириною проходу не менше одного метра, двері повинні відкриватися назовні, в прямому доступі для людей на візках;

- Рятувальна вишка з черговим рятувальником;

- Медпункт;

- Шезлонги або навіси для відпочинку.

В ідеалі на інклюзивному пляжі повинен бути спеціальний візок-амфібія. Завдяки такому пристосуванню, можна завезти людину в воду, не псуючи її особисте крісло на колесах, яке коштує дорого і не розраховане використання в солоній морській воді.

Ще пара важливих пунктів: потрібен громадський транспорт, на якому можна дістатися до пляжу, передбачити паркувальні місця для людей з інвалідністю біля пляжу.

Одеса: пляжі є, але дістатися проблемно

8 червня в Одесі на пляжі "Дельфін" відкрився повністю інклюзивний пляж для людей з обмеженими можливостями. Він був побудований за гроші приватного інвестора і всіляко здивував одеситів.

Пляж відповідає всім перерахованим вище вимогам інклюзивного пляжу. І навіть більше: крім з'їздів з пандусами до пляжу можна спуститися на ліфті, з майданчика з лежаками та навісами до води ведуть три пандуси з поручнями. На пляжі є свій медпункт, туалет і душ, роздягальня, поєднана з кімнатою для догляду за дитиною.

Фото: У червні в Одесі відкрили повністю інклюзивний пляж (Ірина Савіна)

Для людей з порушеннями зору прокладена спеціальна тактильна плитка. На вишці працює рятувальник, він же допомагає спуститися у воду на візку-амфібії, в якому можна не тільки доїхати до води, а й приймати водні процедури.

А ще - спеціальний електромобіль, який буде підвозити маломобільні групи населення від паркінгу до пляжу. Якщо людина в інвалідному візку хоче скористатися послугою автокара, їй треба зателефонувати за телефоном (050) 344-41-11, і за нею приїдуть.

Фото: Спеціальний електромобіль буде підвозити маломобільні групи населення від паркінгу до пляжу (Ірина Савіна)

Пляж безкоштовний і розрахований на людей з особливостями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, мови та слуху, із затримкою психічного розвитку, а також для ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших пільгових категорій. При цьому прийти сюди можуть всі бажаючі, розташувавшись на своїй підстилці на піску і не займаючи шезлонги, які тут встановлені для людей з інвалідністю.

Фото: Пандуси для спуску на пляж (Ірина Савіна)

Насправді в Одесі це не перший пляж для людей на візках. На 11-й станції Великого Фонтану ще на початку 90-х років був побудований на ті часи дуже навіть гідний пляж для людей з інвалідністю, який досі функціонує і підтримується муніципальними службами.

На ньому немає ліфта: тільки бетонний пандус, по якому можна з'їхати на пляж. Металевий пандус веде у воду. Тут теж працює медпункт і туалет (правда, за зовнішнім виглядом не скажеш, що він інклюзивний – всередині не була). Загалом, інфраструктура є, але злегка застаріла.

Фото: Ще один пляж в Одесі для людей на візках на 11-й станції Великого Фонтану (Ірина Савіна)

Але дістатися сюди не так просто. Парковки біля 11 станції Великого Фонтану у 2021 році безкоштовні. Але не всі люди на візках мають можливість під'їхати до моря на особистому авто. А маршрути громадського транспорту - в основному в Одесі це тролейбуси, розраховані на перевезення людей на візку, проходять осторонь від пляжної лінії.

Фото: Пляж був споруджений ще на початку 90-х років (Ірина Савіна)

З громадського транспорту сюди ходять тільки 185 і 223 маршрутка, або трамвай №17. Але потрапити всередину трамвая людині на візку іноді неможливо - не всі одеські трамваї обладнані пандусами.

Інклюзивні пляжі на морському узбережжі: Чорноморськ, Арабатка, Кирилівка

У Чорноморську Одеської області одним з перших з'явився пляж з "Блакитним прапором". Хоча до 2020 року він не зовсім відповідав цьому міжнародному терміну, оскільки не до кінця була зроблена інклюзивна ділянка (через пандемію COVID були переноси й затримки робіт).

У серпні 2020 року роботи були закінчені, на пляжі з'явилися зручний спуск для колясок, паркінг, спуск у воду з дворівневими поручнями, інклюзивний туалет і роздягальня, майданчик з огорожею і візки-амфібії для занурення у воду. Розташований він між стоянкою КП "ГУЖКГ" і тенісними кортами Elite Tennis Club.

У Приморську Запорізької області теж є свій інклюзивний пляж, завдяки якому маломобільні люди тепер можуть дістатися до моря. На пляжі є візок-амфібія, на якій рятувальники допомагають дістатися до води. Для цього їм потрібно зателефонувати за наступними номерами телефонів: (066) 390-87-61 або (061) 377-05-01.

Фото: Інклюзивний пляж на Федотовій косі біля селища Степок (gorozhanin.info)

На популярному курорті Кирилівка в серпні 2020 року почали облаштування пляжу для людей, які пересуваються на візках. Знаходиться він на Федотовій косі біля селища Степок. Був встановлений пандус з перилами для заїзду у воду на візку. У 2021 році планували закінчити роботи – зробити доріжку, що веде по пляжу до пандусу. На пляжі є навіси й шезлонги, душові кабіни.

Поки невідомо, чи закінчилися роботи з його облаштування. Дістатися в селище можна тільки на автомобілі.

Арабатська Стрілка розвиває інфраструктуру відпочинку - минулого року тут з'явилися пляжі, відзначені "Блакитним прапором". Це центральний пляж і пляж бази відпочинку "Чайка-1" в селищі Щасливцеве. Пляжі обладнані під'їзними доріжками, є туалети та навіси, а головне – плавуча коляска для спуску в воду.

Куди ще, крім моря: інклюзивний відпочинок на річках і озерах

Можна спробувати вирушити на відпочинок на Шацькі озера. Господиня готелю в Шацьку - Світлана, розповіла, що за останні два роки була проведена реконструкція набережної, яка простяглася від Шацька до селища Світязь.

З неї організовані з'їзди до пляжів для людей на візках і велосипедистів. Це, звичайно, не інклюзивні пляжі, але повністю доступні для маломобільних груп людей.

Фото: Пляж "Шацькі озера" доступний для маломобільних груп людей (Ірина Савіна)

Мешканці Києва можуть скористатися пандусом і візком-амфібією на пляжі в Гідропарку. Тут ще у 2016 році була проведена реконструкція пляжу для людей з інвалідністю.

Чому так важливо відкривати інклюзивні пляжі

Будь-яка людина має себе почувати вільною, в тому числі й люди з обмеженими можливостями. Свобода переміщення і відпочинку, можливість самостійно переміщуватися без бар'єрів – ось проста мета створення подібної інфраструктури, яка давно є на пляжах Туреччини, Єгипту та Європи. Але ми поки тільки наздоганяємо цивілізований світ.

Насправді пляжі - це тільки вершина айсберга. Для повноцінного відпочинку людей на візках необхідно знайти доступне житло, магазини не тільки з пандусами, але і без турнікетів, транспорт – автобуси й поїзди, в які можна безперешкодно потрапляти з зупинки або перону.

Фото: Критерії присвоєння сертифікату" Блакитний прапор" пляжам включають і вимоги щодо інклюзивності (flickr com/feeinternational)

Чому цього і багато чого іншого досі немає? Тому що створенням інфраструктури найчастіше займаються люди, які не стикалися з подібними проблемами. І такі "дрібниці", як бортики у ванних кімнатах і туалетах, кут пандуса, висота поручнів, вони просто не помічають, а значить, і не враховують при проектуванні.

Створенням інклюзивної інфраструктури займається міська влада, але їм потрібно об'єднуватися з волонтерськими організаціями та людьми, які не за чутками знають, що саме потрібно людям з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості відпочинку на Шацьких озерах влітку.

Також повідомлялося, у скільки обійдеться подорож в будинку на колесах по Україні.