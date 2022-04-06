В режимі реального часу. Створено карту втрат культурних об'єктів України через війну

Додати докази руйнувань може кожен охочий

Більше 150 культурних об'єктів в Україні постраждали через вторгнення Росії в Україну. Масштаби руйнувань можна наочно побачити на інтерактивній "мапі культурних втрат".

Про новий проект візуалізації шкоди, заподіяної культурній спадщині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Українського культурного фонду.

"Візуалізація буде доказом дій армії РФ"

Мета інтерактивної карти - візуалізація втрат і доказ того, що армія РФ завдає ударів не тільки по військових об'єктах.

Відтепер мало не всі руйнування, які російська армія завдала культурній спадщині України, можна буде переглянути в режимі реального часу, зазначив виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський.

"Така візуалізація їхніх злочинів вкотре раз буде доводити, що Росія – брехлива країна-терорист, яка, всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям знищує все на своєму шляху. Також сподіваємося, що ця карта стане вагомим аргументом в ході дискусій з партнерами про виключення Росії з лав різних міжнародних культурних організацій чи об'єднань", - додав він.

Фото: Сліди від обстрілів у Святогірській лаврі в Донецькій області (facebook.com/svlavra)

Як користуватися картою і додавати свої докази

На карті можна побачити знаходження об'єктів - наприклад, церкви або пам'ятника. А також ступінь руйнування.

Червоними "зірочками" показані знищені об'єкти: історична будівля Іванківського краєзнавчого музею, дерев'яна церква Святого Георгія 1878 року в селі Заворичі в Київській області.

Жовтими значками відзначені пам'ятки, які були частково знищені й істотно постраждали. Наприклад, музей українських старожитностей В. В. Тарновського кінця 19 століття в Чернігові.

Фото: Інтерактивна карта пошкоджених культурних об'єктів (скріншот РБК-Україна / uaculture. org)

Зелене маркування присвоєно об'єктам, які потребують реставрації, але продовжують функціонувати: наприклад, музей-заповідник "Садиба Попова" кінця 19 століття у Василівці Запорізької області.

До слова, додати інформацію на карту може кожен, хто став свідком руйнування. Для цього докази можна залишити на спеціальному сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, ми писали, що загарбники спалили старовинну церкву з унікальним іконостасом.