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Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди

Автор: Юрій Трегубенко

Поради з безпеки для новачків та початківців

Кількість реклами активних турів у мережі зростає. Через коронакризу клуби активного відпочинку йдуть “ва-банк”: збільшують рекламні бюджети та пропонують різноманітні активні тури: пішохідні, автомобільні та водні.

Питання вибору водних турів для початківців ми й розкриємо у цій статті.

З чого почати новачку?

Для початківців спортивні клуби масово пропонують рафтинг на річках першого, другого та третього класу складності з шести можливих. До річок 1-го класу належать: Дніпро, Дністер, Тиса, Ворскла, Десна та інші, де присутня нешвидка течія та відсутні пороги.

Найзручніше на таких річках пересуватися на каркасних чи пластикових байдарках. Захисне спорядження кожного туриста - страхуючий жилет.

До річок 2-го класу належать: Південний Буг, Стрий, Опір (2+). Туристичною Меккою 3-го класу складності вважається річка Чорний Черемош. На початку березня також доступні для сплаву річки 3+ та 4-го класу по ріках Свіча та Мізунка, але початківців на них беруть вкрай рідко.

Фото: Як почати займатися рафтингом новачку? (rafting.ua)

Для чого розуміти клас складності річки, куди вам пропонують рафтинг-тур? Якщо ви - молода активна людина, яка вже стрибала з парашутом та занурювалась у воду з балоном, навряд чи вам сподобається цілий день веслувати під палючим сонцем по спокійній воді.

І навпаки: якщо ви любите спокій і розміреність, сідати в надувну байдарку на Чорному Черемоші та пробувати бодірафтинг - не найкраща ідея.

На рафтинг потрібно їхати цільово, знаючи річку, маршрут, умови організатора, погодні умови та рівень води. Не варто їхати спонтанно чи з “наскоку”.

Як обрати організатора поїздки?

Вибір організатора - теж непроста задача.

Для початку проаналізуйте сайт та сторінки в соцмережах, перегляньте відгуки.

Фото: Рафтинг дасть вам безліч позитивних емоцій і вражень (rafting.ua)

Зателефонуйте напряму та поставте наступні запитання:

- яка тривалість туру/скільки часу на воді;

- що входить у ціну, що потрібно оплатити додатково;

- які плавзасоби доступні та на якому будуть катати безпосередньо вас;

- яке страховочне спорядження надає організатор та яке рятувальне спорядження є у гіда на рафті;

- який досвід у компанії та чи є гіди, сертифіковані Міжнародною Федерацією Рафтингу;

- чи оформлює організатор страховий поліс.

Якщо ви надумали сплавлятися у холодну погоду, будьте готові доплатити 100-150 грн за гідрокостюм і неопренові шкарпетки. Якщо рафтингуєте влітку - беріть з собою бавовняний одяг, який максимально закриває тіло від сонця та вбереже від опіків.

Також потрібно знати, що на будь-який рафтинг-тур потрібно мати взуття, яке не шкода замочити - чи то доведеться заходити в воду, чи від бризок води в порозі ви намокнете.

Фото: Рафтинг в Україні (rafting.ua)

Коли ви вже приїхали на точку старту та вдягнулися, перевірте, чи міцно сидить на вас страхуючий жилет - за нього вас будуть витягати з води, якщо ви вилетите в порозі. Шолом теж має бути добре підібраний по розміру, аби він у найнепотрібніший момент не сповз на очі.

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Дуже важливо уважно слухати інструктаж перед сплавом. На ньому гід показує, як правильно веслувати, які команди він використовує, як поводити себе після падіння у воду, як ловити “морквинку” (рятувальна мотузка), що робити, якщо плавзасіб перевернеться.

Якщо у вас є медичні застереження (алергії, діабет, епілепсія, тощо) - обов’язково повідомте про це тріплідера (старшого гіда, який керує сплавом).

Ну а далі - насолоджуйтеся білою водою, а якщо поталанить - бодірафтингом, та виконуйте команди вашого гіда.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі місця для сплаву на байдарках в Україні.

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