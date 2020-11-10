Суттєві знижки: скільки коштують "гарячі" тури до Єгипту в листопаді

На єгипетських курортах у листопаді через невелику кількість відпочивальників закриваються готелі та знижуються ціни на проживання. В деяких місцях відпочити можна за рекордно низьку вартість, повідомляють місцеві ЗМІ.

Кілька готелів у Хургаді оголосили про часткове закриття через низьку заповнюваність. Стверджується, що це пов'язано зі зростанням захворюваності COVID-19 в країнах, звідки раніше приїжджали туристи та із закінченням сезону, коли самі єгиптяни все ще відпочивають на курортах, йдеться в повідомленні.

Останнім часом у деяких готелях було зайнято лише 15-20% місць. При цьому ціни на номери в готелях Хургади знизилися до 50 доларів в добу, а в готелях Марса Алам, Макаді та Сахл Хашиш – до 75 доларів за двох.

Ми вивчили, чи вплинула ситуація зі слабким туристичним потоком в Єгипті на вартість відпочинку для українців, і за скільки можна відпочити на сонячному курорті у найближчий тиждень.

Чому готелі мало заповнені

Про те, що готелі почали знижувати ціни, стало відомо ще наприкінці жовтня. Тоді місцева влада пояснювала падіння туристичного потоку удвічі тим, що для іноземців ввели вимоги тестів на COVID-19.

Іноземці, які прибувають в аеропорти Єгипту на відпочинок, зобов'язані мати результати негативного тесту на COVID-19, перекладені на англійську мову, або ж зробити тест по прильоту в аеропорту за 30 доларів. До речі, деякі українські туристичні компанії компенсують вартість тесту для туристів.

Фото: Один з готелів у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Іншою причиною "простою" готелів виявилося те, що внутрішній туризм затих після осінніх канікул, а зовнішній не заповнив місця через сплеск коронавірусу у багатьох країнах. У листопаді з цієї причини в Єгипет перестали їздити туристи з Великої Британії.

Суттєві знижки на відпочинок можна знайти на сайті бронювання готелів booking.com. Деякі готелі дійсно знизили ціни на проживання на 30-50%.

Наприклад, доба в 4* готелі Hotelux Marina Beach Hurghada зі сніданками на першій лінії від моря в Хургаді стоять 689 гривень, а в 5* готелі з харчуванням "all inclusive" на двох – від 1377 гривень на добу (Hawaii Caesar Dreams Resort and Aqua Park Royal Lagoons, AMC Royal).

Судячи з пропонованих для туристів цін, у найближчі тижні відпочинок з сім'єю в Єгипті може виявитися досить недорогим і вигідним.

Погода на курортах Єгипту у листопаді

У листопаді відпочивати на єгипетських курортах набагато комфортніше у порівнянні з жовтнем. З 30-градусної спеки повітря охолоджується до 25-28 градусів вдень і 22 градусів вночі.

Для дайверів в листопаді теж настає найбільш комфортний сезон – вода стає більш прозорою і більш прохолодною.

Фото: У листопаді в Єгипті погода досить комфортна (booking.com)

Судячи з прогнозу погоди на найближчий тиждень, температура повітря буде триматися в межах +26-30 градусів вдень, а температура води в морі буде на рівні +28 градусів. Температура повітря в Шарм-ель-Шейху – +26-28 градусів, води в морі - +28 градусів.

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми проаналізували ціни на "гарячі" путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 11 листопада за системою "все включено" від провідних туроператорів і обрали найнижчі ціни.

"Гарячі" тури від "Coral Travel" у 3* готель на 6 ночей у Шарм-ель-Шейху на двох з вильотом 11 листопада коштують від 274 доларів за двох, 12 листопада в Хургаду – 347 доларів. Забронювати тур на двох, а 7 ночей в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху з вильотом 12 листопада можна за 301 долар.

У туроператора "JoinUp!"відпочинок у 3* готелі в Шарм-ель-Шейху коштує від 409 доларів за двох, у 4* - від 444 доларів з вильотом 13 листопада. В 5* готелі в Хургаді – від 571 долара за двох з вильотом 16 листопада.

У "Anex Tour" тиждень відпочинку у 3* готелі на двох в Шарм-ель-Шейху коштує від 372 доларів, у 4* - від 422 доларів з вильотом 13 листопада. У 3* готелі в Хургаді - від 470 доларів з вильотом 16 листопада, і за ту саму ціну - у 4* готелі з вильотом 17 листопада.

Провести тиждень на морі за 150 доларів з людини й навіть дешевше цілком можливо, якщо зважитися придбати тур за день-два до вильоту. Втім, недорогих пропозицій на ринку вистачає й на більш пізні дати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відпочинок на курортах Єгипту дешевшає.

Також повідомлялося, що новий курорт Єгипту стане доступнішим для туристів.