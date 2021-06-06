Табу для туристів: як не потрапити у незручне становище на відпочинку в курортних країнах

Відпочинок за кордоном на літо планує безліч українців. Деякі поїдуть до нових для себе країн – вибір у цьому сезоні чималий.

Збираючи валізи та бронюючи тури, мало хто з мандрівників замислюється про те, що варто також вивчити правила поведінки в незнайомій країні. Незнання традицій і законів можуть спричинити різні неприємності: від конфлікту з місцевим населенням до штрафів.

Що потрібно враховувати туристам на відпочинку в різних країнах – РБК-Україна дізналося у директора турагентства.

Дрес-код в готелях та на вулиці: основні правила

Вирушаючи в подорож, туристи збирають зручні для себе речі та не завжди замислюються над дрес-кодом в тій чи іншій країні.

Наприклад, в ОАЕ, Тунісі та Єгипті місцеві жінки ходять в закритому одязі, але туристам на законодавчому рівні не заборонено носити "відвертий" одяг, розповідає РБК-Україна директор туристичного агентства "Юла" Юлія Гуслиста.

"Хочете вийти за межі готелів в короткій спідниці або в сукні з декольте - без проблем, але будьте готові до того, що на вас будуть дивитися. Я б радила все ж вибрати більш консервативний одяг з поваги до місцевої культури", - говорить фахівець.

Фото: Місцеві жителі в Тунісі (pixabay.com)

Вона дає загальну пораду для будь-якої країни: попри стиль і формат відпочинку, якщо туристи відпочивають в готелях рівня 4-5 зірок, то варто мати з собою одяг "на вихід".

"Для чоловіків це хоча б один комплект "штани + сорочка + туфлі", для жінки - плаття і взуття на підборах, щоб не залишитися без вечері, в разі недотримання дрес-коду", — попереджає вона про особливості готелів високих категорій.

Кіпр і Греція: не виходити з пляжу в купальниках

Також у цих країнах на пляжах немає заборони на моделі купальників, проте заборонено засмагати топлес, каже вона. При цьому місцеві жінки в мусульманських країнах - ОАЕ, Тунісі, Єгипті - взагалі не носять звичні для європейців купальників, а плавають у спеціальних повністю закритих костюмах.

"Багато хто вважає, що в Албанії існують дуже суворі заборони на деякі види одягу, але насправді це не так. Жінки тут можуть спокійно носити привезені наряди, в тому числі купальники на пляжі. Але місцеві жінки не носять купальники-стрінги, тому варто утриматися від такої моделі", — зазначає Юлія Гуслиста особливості пляжного дрес-коду в Албанії.

Фото: Відпочиваючі з пляжів Кіпру не мають виходити в громадські місця в купальниках (pixabay.com)

Вона додає: на Кіпрі не заведено виходити з пляжу в купальниках у громадські місця.

"У цій країні можуть відразу вказати вам на вихід в кафе, ресторанах і тавернах, а також водії автобусів, якщо ви прямо з пляжу зайшли з голим торсом або в купальнику", — застерігає вона і чоловіків.

Також турагент нагадує про етикет у Греції: на території деяких найдавніших пам'яток цієї країни каблуки суворо заборонені через збитки, які можуть завдати туристи, руйнуючи історичну архітектуру.

Особливі правила гостинності та ввічливості

"Вибираючи нову країну для подорожі, я завжди раджу туристам ознайомитися з правилами та звичаями, щоб не потрапити в незручне становище і не зіпсувати собі відпустку", — говорить керівник туристичної компанії.

Загальні моменти, на які вона звертає увагу туристів:

- Не фотографуйте людей без їх дозволу. Питати дозволу на зйомку слід особливо у жінок, хоча краще їх взагалі не знімати.

- Не фотографуйте в місцях, де це заборонено: буде дуже незручно, коли вас зловлять і змусять видалити знімки.

- В Єгипті не можна не торгуватися на ринках і, якщо ви вже отримали бажану ціну, потрібно купити товар, щоб не образити продавця.

- В Туреччині Завжди знімайте взуття, опинившись в гостях у місцевого жителя, якщо тільки господар будинку не дозволив вам залишитися в ньому. І ніколи не відмовляйтеся від чаю: це ознака неповаги.

Фото: Туристів просять бути обережними під час екскурсій в історичних локаціях (pixabay.com)

- Якщо ви опинилися за столом з місцевими мешканцями на Кіпрі, намагайтеся доїсти страву до кінця. Від запропонованих напоїв не відмовляйтеся. Передавайте що-небудь, якщо вас попросили про це, тільки правою рукою.

Чого не варто робити в різних країнах під час подорожі

На Кіпрі не слід в публічних місцях говорити слово "молодець", попереджає Юлія Гуслиста.

"Кіпріоти подивляться косо, тому що слово співзвучне з грецьким нецензурним виразом. А загальновідомий американський жест "о'кей" на Кіпрі носить різко негативний сенс", — звертає увагу на мовні нюанси фахівець.

В ОАЕ заборонено публічно цілуватися. Не можна розпивати спиртні напої в громадських місцях: на вулицях та пляжах.

"У дубайському метро - суворі правила: якщо плануєте користуватися цим видом транспорту, пам'ятайте, що за сон у вагоні метро і на станціях вас можуть оштрафувати на 80 доларів", — каже вона.

В районах поза туристичними зонами Тунісу рекомендується носити консервативний одяг.

Фото: В Єгипті не можна не торгуватися на ринках, і якщо ви домовилися про ціну, то треба обов'язково купити товар (pixabay.com)

"Місцеве населення в цілому не агресивне стосовно іноземців. Але не можна ходити в місто у пляжному костюмі. Не можна не носити з собою паспорт",- попереджає про правила агент.

На Кубі не можна засмагати топлес, навіть спиною. А також заборонено курити в громадських місцях.

На Мальдіви не дозволяється привозити домашніх улюбленців. Також не можна привозити Біблію та обговорювати релігію. Мальдіви - мусульманська країна. Тому навіть на громадських пляжах населених островів не скрізь можна купатися в бікіні.

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