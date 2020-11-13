Суворі правила: як тепер буде приймати українців відома туристична країна

Всесвітньо відоме місто цивілізації інків Мачу-Пікчу, розташоване в Перу, щороку приваблює безліч туристів. Але через пандемію COVID-19 більшу частину 2020 року найвідоміша визначна пам'ятка країни була недоступною для туристів.

До древнього міста пустили тільки одного туриста

15 березня південноамериканська країна оголосила про жорсткі карантинні обмеження, які тривали аж до червня. Влітку було оголошено, що Мачу-Пікчу відкриється для туристів, але цього не сталося через різке зростання нових випадків захворюваності коронавірусом, повідомляє CNN.

У виданні уточнюють, що за кілька місяців тільки одному іноземному туристу видали дозвіл на відвідування Мачу-Пікчу. Та й те - з тієї причини, що він не зміг виїхати з країни під час локдауну та змушений був перебувати в ній кілька місяців.

Але з 1 листопада в країні почали відновлюватися міжнародні рейси, і правила для туристів стали не такими складними.

Фото: Перу відрізняють незвичайна природа та архітектура (obshe.net)

За словами генерального менеджера компанії G Adventures по Південній Америці Сари Мигініак, туристичні оператори тісно співпрацюють з Міністерством культури Перу та Міністерством навколишнього середовища, щоб встановити нові протоколи для залучення туристів у Мачу-Пікчу з дотриманням всіх норм безпеки.

Суворі правила для туристів

У січні 2019 року в Мачу-Пікчу ввели сувору політику щодо продажу квитків у древнє місто, щоб воно не було переповнене туристами. З того часу туристи повинні заздалегідь бронювати квитки, які дійсні лише до чотирьох годин. За цією системою пройти трекінг тут могли до 5 000 осіб на день.

Коли Мачу-Пікчу знову відкриється, дозволену кількість туристів скоротять ще більше, щоб забезпечити норми соціального дистанціювання.

"Нове правило полягатиме у тому, що в Мачу-Пікчу одночасно зможуть перебувати лише 75 осіб", - каже Сара Мигініак для CNN TRAVEL. В групі буде максимум сім осіб плюс гід, уточнює вона.

Чи можна їхати до Перу українським туристам

Згідно з даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, створеного українським МЗС для моніторингу ситуації з відкриттям і закриттям кордонів, українці можуть їхати в Перу.

"Пасажири, що прибувають до Перу, повинні мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до дати планованої поїздки й подати електронно засвідчену заяву про відсутність симптомів COVID-19 на сайті міграційної служби Перу", - наголошується в повідомленні.

Поїздки до Перу - це швидше ексклюзивні подорожі, ніж традиційний пляжний відпочинок, як у Єгипті або на Мальдівах, каже в коментарі РБК-Україна Олександр Шуляк, співзасновник туристичної компанії "Авіаліга".

Фото: "Поїздки до Перу часто планують мандрівники-ентузіасти" - Олександр Шуляк (pixbay.com)

"Це дорожчі та ексклюзивні поїздки. Як правило, групи для подорожей у Перу збираються туркомпаніями вузької спрямованості, або ж мандрівниками-ентузіастами. Подорожують групами близько десяти осіб", - зазначає Шуляк.

За його словами, прямих чартерів в Перу з України немає. Як правило, це перельоти з кількома пересадками.

"Також варто зауважити, що Перу - це не тільки Мачу-Пікчу, але і маса інших цікавих і мальовничих місць. Але сходження на гірські вершини як в Перу, так і в інших країнах, часто вимагає спеціальної підготовки, і не всі туристи готові до такого роду заходів під час подорожі. У таких поїздках варто попросити про допомогу професіонала, який пояснить всі тонкощі такого виду відпочинку", - додає представник компанії "Авиалига".

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, як туристів будуть пускати до Таїланду під час пандемії.

Також ми писали, що в листопаді ще одна країна відкрилася для туристів.