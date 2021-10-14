Суворі правила та карантин. Як і коли В'єтнам буде відкриватися для туристів

У країні оголосили про поетапне відкриття туристичних локацій

З грудня 2021 року В'єтнам буде поетапно відкривати для вакцинованих іноземних мандрівників ключові туристичні райони. Про це повідомляє CNN Travel з посиланням на заяву уряду країни.

В країні оголосили, що планують знову відкрити ключові туристичні напрямки для повністю вакцинованих іноземців з країн з низьким ризиком інфікування COVID-19. За даними CNN Travel, це частина стратегії повного відкриття країни для міжнародного туризму, наміченого на червень 2022 року.

В'єтнам запровадив суворий прикордонний контроль з самого початку пандемії, спрямований на запобігання поширенню COVID.

"На жаль, як і в деяких інших країнах Південно-Східної Азії, економіка В'єтнаму значно постраждала, оскільки залежить від туризму. До пандемії туризм генерував мінімум 10% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни", — пише видання.

За прикладом Таїланду. "Відкриємося, коли це буде безпечно"

Раніше РБК-Україна вже повідомляло, що першим для туристів у В'єтнамі відкриють популярний курортний острів Фукуок. В'їзд туди буде дозволений повністю вакцинованим.

Країна також почне дозволяти туристам з деяких країн відвідувати затоку Халонг, внесену до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стародавнє місто Хоян, центральне високогірне місто Далат та прибережну туристичну локацію в Нячангу.

Фото: З грудня В'єтнам буде поступово відкривати туристичні локації для вакцинованих туристів (unsplash.com/createtravel-tv)

Поки немає точної інформації про те, які країни будуть відповідати критеріям В'єтнаму для в'їзних поїздок.

"Ми відкриємося тільки тоді, коли це буде дійсно безпечно. Ми рухаємося крок за кроком, обережно, але гнучко, щоб адаптуватися до реальної ситуації з пандемією", — йдеться в заяві уряду.

"Поетапний підхід у відкритті кордонів нагадує підхід сусіднього з В'єтнамом Таїланду, який в цьому місяці відкриє кілька ключових міст для вакцинованих іноземців, включаючи Бангкок, Хуахін, Паттайю і Чіангмай. Уряд Таїланду вже випробував поетапну схему відкриття на курортних островах Пхукет і Самуї, — пише TravelPulse.

В'єтнам прийняв всього 3,8 мільйона іноземних мандрівників у 2020 році, тоді як до пандемії у 2019-му туди приїхало 18 мільйонів туристів. "Докарантинний" рік приніс країні дохід в 31 млрд доларів, що становить 12% ВВП країни.

Попри те, що В'єтнам намагається обережно відкриватися для світу, в країні рівень вакцинації - один з найнижчих в Азії (дві дози вакцини отримали близько 15% населення країни). Для порівняння, в сусідній Камбоджі вакцину отримали вже 67% населення, а в Малайзії - 66%.

Вкрай суворі правила. Чи дозволено в'їзд до В'єтнаму сьогодні

Згідно з даними сайту українського МЗС, сьогодні в'їзд іноземним громадянам до В'єтнаму заборонений. Виняток становлять тільки деякі категорії громадян. Серед них - співробітники іноземних дипломатичних і консульських установ, члени їх сімей. Крім того, їхати в країну дозволяється кваліфікованим співробітникам в'єтнамських компаній, або компаній-резидентів у В'єтнамі, а також інвесторам.



Тим, кому дозволено в'їзд в країну, доведеться дотримуватися багатьох суворих вимог. Судячи із заяв експертів, такі правила практично зводять до нуля більшість поїздок в країну.

Фото: Сьогодні в'їзд в країну дозволений тільки певним категоріям громадян, але і для них правила залишаються вкрай суворими (unsplash.com/eirik-skarstein)

Так, незалежно від мети в'їзду до В'єтнаму, необхідно:

- отримати від карантинних служб В'єтнаму письмову згоду для прибуття в країну;

- отримати дозвіл міграційної служби держави на в'їзд;

- для співробітників дипломатичних місій - узгодження від МЗС В'єтнаму, карантинних служб В'єтнаму. Термін розгляду може становити 25-30 днів. Купівля квитків можлива тільки після отримання такого узгодження;

- оформити візу в посольстві В'єтнаму за кордоном (по прильоту візи не оформлюються);

- мати при собі підтверджене бронювання проживання в одному з визначених карантинною службою В'єтнаму готелів;

- оплатити транспортування від аеропорту до готелю і вартість спеціального медичного одягу;

- придбати авіаквиток (заявки на придбання розглядаються авіакомпаніями тільки після виконання вищевказаних умов);

- пройти ПЛР-тест (три рази після прибуття до В'єтнаму).

Після прибуття до В'єтнаму - обов'язкова 14-денна ізоляція в одному з визначених в'єтнамською стороною готелів (незалежно від наявних результатів ПЛР-тесту або COVID-сертифіката).

Відео: Популярні локації В'єтнаму: віртуальна прогулянка (youtube.com/8K VIDEOS ULTRA HD)

"Якщо ПЛР-тест під час перебування в карантині в готелі буде позитивним, буде здійснюватися переведення в спеціалізований карантинний центр, або можливе продовження перебування в готелі. Всі витрати, пов'язані з самоізоляцією, іноземці покривають з особистих коштів", - пояснюють в tripadvisor.mfa.gov.ua.

З серпня у В'єтнамі почали приймати міжнародні COVID-сертифікати. Вони дають можливість скоротити обов'язковий карантин з 14 до 7 днів, але повністю його не скасовують.

"Для громадян України, які мають COVID-сертифікати, поки застосовується вимога консульської легалізації таких сертифікатів у дипломатичному представництві СРВ за кордоном. Приймаються до обробки сертифікати з QR-кодом для використання за кордоном, так званий міжнародний сертифікат", - йдеться на сайті українського МЗС.

"Якщо ПЛР-тест під час перебування в карантині в готелі буде позитивним, буде здійснюватися переведення в спеціалізований карантинний центр, або можливе продовження перебування в готелі. Всі витрати, пов'язані з самоізоляцією, іноземці покривають з особистих коштів",- уточнюють e інтернет-платформі Міністерства.

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