Популярний курортний острів відкривається для туристів: що відомо

В'єтнам дозволить в'їзд на острів Фукок у жовтні

В'єтнам вже багато років є популярним місцем відпочинку поціновувачів екзотичних пейзажів та пляжів. А острів Фукуок, розташований неподалік від Камбоджійського узбережжя в південно-західному регіоні, - одне з найпопулярніших напрямків в країні. Але, як і решта В'єтнаму, він був закритий для всього світу з самого початку пандемії COVID.

Тепер же уряд В'єтнаму збираються знову відкрити Фукуок для туристів. Про це з посиланням на заяву уряду країни повідомляє видання Thepointsguy.com.

Уточнюється, що острів відкриють з жовтня на "випробувальний період" строком у шість місяців, щоб відновити постраждалу від суворих обмежень економіку. Фукуок - найбільший острів країни, і завдяки своїм привабливим тропічним пейзажам є важливим елементом туристичної індустрії В'єтнаму.

Збиток від тривалої пандемії

"Тривала пандемія завдала серйозної шкоди індустрії туризму", - йдеться в заяві міністра туризму і культури В'єтнаму Нгуєн Ван Хуна.

Мальовнича тропічна природа, самобутня архітектура і багато інших цікавих місць країни щорічно притягували в країну безліч мандрівників.

Але під час пандемії В'єтнам ввів суворі правила карантину і заборонив в'їзд в країну іноземцям, за винятком громадян країни, які повертаються додому, і бізнесменів-інвесторів.

Фото: Острів відрізняють красиві екзотичні пейзажы (unsplash.com/ryan-christodoulou)

В останні три місяці в країні спостерігався черговий сплеск COVID, викликаний появою штаму "Дельта". Але влада В'єтнаму заявляє, що перед відкриттям острова всі жителі Фукуоку будуть повністю вакциновані.

В цілому країна намагається підвищити рівень вакцинації. Але, за даними Reuters, тільки 2,9% населення В'єтнаму були вакциновані проти COVID.

Щоб отримати дозвіл на відвідування Фукуокe, туристам необхідно до в'їзду пройти повну вакцинацію, а також здати негативний тест на COVID. Комерційним і чартерним рейсам буде дозволено приземлятися в міжнародному аеропорту Фукуока (PQC). Але поки незрозуміло, які правила будуть встановлені для дітей віком до 12 років, яким ще не роблять вакцинацію.

Повноцінне відновлення роботи туристичної індустрії вкрай необхідне для В'єтнаму, зазначають у виданні.

Так, у 2019 році в країну прибуло 18 мільйонів іноземних гостей, що принесло дохід від туризму в розмірі 31 мільярда доларів: це склало майже 12% ВВП В'єтнаму. Але через пандемію у 2020 році кількість відвідувачів знизилася до 3,8 мільйона.

Чи поїдуть українці на відпочинок до В'єтнаму

У розмові з РБК-Україна представники двох великих туроператорів зійшлися на думці про те, що цей напрямок вважається ексклюзивним, і навіть до пандемії не входив до списку пріоритетних для українських туристів. Також, судячи з усього, навіть після відкриття країна навряд чи увійде у "п'ятірку" або навіть "десятку" популярних країн серед наших туристів, прогнозують у туркомпаніях.

"Це однозначно ексклюзивний туризм - туди до пандемії організовували авторські тури, як правило, тривалі за часом. Нерідко - з відвідуванням також сусідніх країн. Наприклад, Камбоджі", - зазначив співрозмовник.

Водночас фахівець з підбору турів Алла Глива сказала РБК-Україна, що прямих чартерів на Фукок з України не було і до закриття кордонів під час пандемії.

Фото: Курортний острів Фукок у В'єтнамі відкривається вперше під час пандемії (unsplash.com/duc-anh-le)

До слова, на цей момент у відкритих системах бронювання прямі рейси з Києва на Фукок відсутні. Є кілька пропозицій по перельоту з пересадкою. Ціни стартують від 15 289 грн в один бік за один квиток. Найближчі пропоновані дати - починаючи з грудня 2021 року.

Також на січень 2022 року можна знайти перельоти з Одеси в Хошимін – найбільше місто В'єтнаму. Ціни за квиток починаються від 736 доларів.

Але варто відзначити, що на територію В'єтнаму, крім острова Фукок, в'їзд для іноземців все ще обмежений. Виняток становлять працівники іноземних дипломатичних і консульських установ, співробітники представництв міжнародних організацій, акредитованих у В'єтнамі, члени їх сімей, подружжя або діти громадян В'єтнаму, кваліфіковані співробітники в'єтнамських компаній тощо.

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