Суворі правила і "домашня робота". Туристам розкрили важливі деталі про поїздки до Європи

Багато європейських країн вже відкриті для іноземних туристів: активна "хвиля" відкриттів для українських туристів спостерігалася цього літа, коли ЄС рекомендував відкрити кордони для наших громадян.

Однак багато країн Європи все ще залишаються закритими. Наприклад, українські туристи поки не можуть їхати до Норвегії. Нещодавно для наших мандрівників відкрилася Чехія, але тільки з умовою проведеної раніше повної вакцинації.

Українці сьогодні можуть їхати вже в 35 країн Європи, повідомляло РБК-Україна раніше. У деяких країнах потрібно тільки негативний результат ПЛР-тестів.

Наприклад, для в'їзду до Німеччини українці сьогодні можуть пред'явити негативний результат тесту, що дозволяється у якості альтернативи довідці про повну вакцинацію. Але правила досі різняться від країни до країни. Фахівці з туризму закликають мандрівників регулярно відстежувати їх, оскільки зміни можуть з'явитися в будь-який день.

Про те, що правила в'їзду можуть постійно змінюватися, нагадують і у виданні Travel & Leisure.

"Деякі країни знаходяться в "зеленому" списку, інші - в "жовтому", і так далі. Це часто спричинює плутанину, і в цілому може зробити подорож трохи проблематичною. Але якщо ви готові (їхати в Європу - ред.), президент Європейської комісії з подорожей та Visit Portugal португальської Національної ради з туризму Луїс Араужу, каже, що при дотриманні всіх правил однозначно варто вирушати у мандрівку", - йдеться в публікації.

Фото: Які країни ЄС відкриті для українців сьогодні (інфографіка РБК-Україна)

Для Travel&Leisure фахівець розповів, що потрібно знати перед поїздками до Європи. І, зокрема, до Португалії.

"У Європі - контрольована ситуація щодо пандемії. На щастя, ми контролюємо поширення хвороби, і це чудово. Звичайно, як і скрізь у світі, в деяких країнах бувають сплески. Але, принаймні зараз, офіційні особи ЄС готові до всього, з чим можна в цьому відношенні зіткнутися", — пояснив він.

Арауджу зазначив, що країни Європи розробили нові системи безпеки та охорони здоров'я, щоб зупинити поширення COVID і його штамів.

Наприклад, в Португалії впроваджена система Clean and Safe ("чистота і безпека" - ред.). В рамках програми підприємствам після перевірок видають сертифікат, якщо ті дотримуються встановлених карантинних норм (аналог програми Safe Tourism в Туреччині). На сьогодні за програмою сертифіковано понад 22 000 компаній Португалії, уточнив фахівець.

Будьте готові виконати "домашнє завдання"

"Ми живемо в дуже дивний час. Нам потрібно знати про всі правила. До того ж вони весь час змінюються", — говорить Луїс Аруджу.

Відповідальність за те, пустять вас в країну чи ні, лежить виключно на самому мандрівнику. Туристи, які сподіваються знову провести відпустку в Португалії, прогулятися по вуличках містечком Франції, покататися на авто по сільській місцевості Італії, повинні спочатку докласти зусиль, щоб "зрозуміти та прийняти правила кожної окремої країни", пишуть у публікації.

За словами експерта, кожному перед поїздкою треба виконати "домашнє завдання" - перевірити всі правила і зібрати необхідні документи.

Фото: У світі досі немає уніфікованих правил в'їзду, і кожна країна встановлює свої вимоги (unsplash.com/leyre-x)

"Річ у тому, що на цю мить немає узгодженої міжнародної системи правил, немає й єдиного централізованого рішення про те, які правила впроваджувати. Хоча можна припустити, що в більшості випадків треба мати при собі довідку про вакцинацію. Також, ймовірно, негативний тест на COVID і заповнення деяких форм перед поїздкою", — йдеться в статті.

"Наприклад, якщо ви хочете в Португалію, то інформацію про всі правила можна знайти на державному сайті VisitPortugal. А якщо збираєтеся в інші країни ЄС, то вам буде корисний ресурс Reopen EU - сайт, створений Європейським союзом з даними про різні вжиті заходи, включаючи вимоги до карантину і тестування для мандрівників, сертифікат EU Digital COVID, який допоможе реалізувати право на вільне пересування, а також мобільні додатки для відстеження контактів і попередження коронавірусу".

В Україні перевіряти правила в'їзду можна на сайті МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua а також на сайті VisitUkraine.Today.

"Страхування сьогодні важливіше, ніж будь-коли"

На питання видання про те, чи є план на випадок нового різкого спалаху COVID в країнах ЄС, Луїс Арауджу зазначив, що "методом проб і помилок всі ми вже значно краще можемо підготуватися до гіршого".

Поки офіційні особи працюють разом над "планом B", Араужу закликає не забувати про туристичну страховку, яка включає лікування COVID за кордоном. За його словами, сьогодні таке страхування важливіше, ніж будь-коли.

Фото: Перед будь-якою зарубіжною поїздкою в пандемію треба оформити страховку, що покриває лікування COVID (unsplash.com/scott-graham)

"Наприклад, є платформа під назвою Portugal Health Passport. Якщо ви там зареєструєтесь, то отримаєте доступ до різних опцій від системи охорони здоров'я Португалії, і там можна замовити собі страховку онлайн", - сказав він.

За словами Луїса Аруджу, є безліч інших варіантів страхування, які надають будь-яку необхідну підтримку, таку як покриття тесту на COVID-19, покриття самоізоляції в карантинному готелі або оплату рейсу додому.

Зазначимо, Португалія відкрилася для туристів з України цього літа. Щоб поїхати в країну, на кордоні необхідно надати негативний ПЛР-тест (за 72 години до в'їзду), тест на антиген (за 48 годин) або діючий, виданий в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікат.

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