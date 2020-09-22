"Старі поради вже не працюють": як варто шукати дешеві квитки на літаки

Пошук дешевих авіаквитків часом займає чимало часу, а іноді й зовсім вкрай складно підібрати потрібний варіант.

Практика останніх років показує, що авіакомпанії та їхні автоматизовані системи пошуку і продажу авіаквитків стають все більш гнучкими та оперативними, тож тепер уже старі "класичні" поради з пошуку квитків стають все менш корисні. Таку думку у коментарі РБК-Україна про вибір авіакомпаній висловив авіаексперт Богдан Долінце.

Зокрема, якщо раніше вважали, що найдешевші квитки варто шукати в інтернеті по вівторках і четвергах, і краще - саме вночі, то зараз алгоритми пошуку вже самі враховують це побажання користувачів, каже він.

Як шукати бюджетні перельоти?

"Тим, хто хоче знайти дешеві квитки, варто спочатку оцінити всі можливі варіанти перельоту. Коли ви визначилися з датами, подивіться, чи не випадають на ці дні свята, футбольні матчі, великі концерти чи інші масові заходи, чи не припадають вони на вихідні. Системи авіаперевізників завчасно "бачать" високий попит на певні дати. Ціна на квитки буде вищою, ніж в інші дні", - звертає увагу експерт.

За його словами, варто також дивитися, чи є квитки на кілька днів пізніше або раніше. Буває так, що рейс з пересадкою коштує набагато дешевше

Фото: Часто дешеві квитки не дають можливості повернення (РБК-Україна)

"Крім агрегаторів авіаквитків і сайтів авіакомпаній, можна дивитися квитки також на сайтах, де розміщують добірки зі знижками. За такими акціями квитки досить швидко розкуповуються. Їх треба постійно відстежувати, і там, напевно, будуть цікаві пропозиції", - радить авіаексперт.

А от старе правило, згідно з яким дешеві квитки можна знайти за 6-12 місяців до рейсу, ще працює, і ним можна користуватися, каже Долинце.

Що треба знати про недорогі перельоти

Водночас треба пам'ятати, що дешеві тарифи часто не передбачають деяких зручностей, і в багатьох випадках авіакомпанія вимагає реєстрацію на рейс через сайт або мобільний додаток.

Тому, купуючи квитки у лоукостерів або у "класичних" компаній за спеціальними промо-тарифами, потрібно детально ознайомитися з умовами перельоту і правилами тієї або іншої авіакомпанії, радить Долінце.

"Часто такі квитки не дають можливості повернення, або штрафні санкції досягають 90% від вартості квитка. Крім цього, у лоукостерів є необхідність реєстрації через спеціальний додаток або сайт. В аеропорту реєстрація може коштувати додаткових грошей", - говорить він.

За його словами, деякі українські компанії також використовують технологію, коли пасажир може сам реєструватися через додаток або вже в аеропорту на стійці самореєстрації. Разом з тим "класична" реєстрація в аеропорту вже буде платна. Вона може обійтися за ціною самого тарифу, пояснює Богдан Долінце.

Щоб туристи могли розібратися в тому, які опції пропонують авіакомпанії при покупці недорогих квитків, ми проілюстрували це в інфографіці:

Фото: Що пропонують пасажирам деякі відомі в Україні авіакомпанії (інфографіка TRAVEL РБК-Україна)

Раніше ми порівнювали ціни на перельоти по Україні та вартість квитків на поїзди у великі міста. Пропонуємо дізнатися, чи правда, що подорожувати літаком дешевше, ніж в поїздах "Укрзалізниці".

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