Старовинні віадуки і водоспади: незвичайні місця поруч з Буковелем для незабутнього вікенду

Буковель став одним з найпопулярніших місць для відпочинку цієї зими. Цей курорт у Карпатах цінують за великий вибір варіантів житла та розваг.

Під час відпустки на гірському курорті можна не тільки кататися на лижах, але і відвідати прилеглі містечка і села.

Пам'яток поруч з популярним курортом вистачає, стверджують тревел-блогери Максим Узол і Оля Манько та діляться з РБК-Україна маршрутом цікавими

локаціями, які варто відвідати біля Буковеля.

Відео: Карпати взимку (YouTube.com/Узол і Манько)

"Стародавні" трампліни та санки

Найперше мандрівники радять заїхати в Ворохту. Це селище міського типу розташоване всього за 20 кілометрів від Буковеля.

"Тут дуже гарна природа і старі дерев'яні 2-3-поверхові будиночки. Але одна з найяскравіших визначних пам'яток - це спортивна база "Авангард", де розташовані лижні трампліни ще 60-х років. Тут тренувалися спортсмени перед олімпіадами", - розповідає Максим.

Фото: Вид на трампліни зверху (Узол і Манько)

Нині трампліни знаходяться на реставрації, оскільки в останні роки вони прийшли в занепад.

"На гору з трамплінами може піднятися кожний охочий. З гори відкривається гарна панорама на Ворохту і гірські пейзажі навколо", - додає блогер.

Підйомник на панорамну точку коштує 40 гривень в обидві сторони. А внизу поряд з трамплінами є тюбна траса, по якій на надувних санках можна спуститися всього за 20 гривень, і гірськолижний спуск з бугельним підйомником.

Мости з поїздами та суницею

"Ще одне must see місце Ворохти - це його мости-віадуки. Їх всього три - і всі вражають своїми масштабами. Будувалися ще за часів Австро-Угорщини, тому один з них вже не використовується за призначенням. Зате двома іншими досі їздять поїзди", - зазначає він.

Фото: По віадуку досі ходять потяги (Узол і Манько)

Малий віадук проходить над автомобільною дорогою і річкою Прут. На нього можна піднятися, щоб помилуватися тутешніми краєвидами.

"Тільки будьте уважні, бо ним досі курсують потяги. А великий віадук – покинутий: на нього спокійно можна підніматися і милуватися краєвидами гір, Ворохти, Буковелю. Ну а влітку прямо на шпалах росте суниця", - відкриває секрети "смачного" місця Макс.

Третій віадук знаходиться по дорозі до села Вороненко. Він теж діючий - на ньому свого часу Тіна Кароль знімала свій кліп "Здатися ти завжди встигнеш".

Фото: Вид на віадук зверху (Узол і Манько)

Церква без цвяхів

Блогерів вразила у Ворохті дерев'яна церква, збудована без цвяхів – храм Різдва Богородиці. Це одна з найдавніших серед збережених до нашого часу гуцульських церков (16 століття) і найстаріша споруда в Ворохті.

Всередині навіть збереглися стародавні розписи та фрески. Храм був відреставрований в 1979 році. Поруч стоїть дерев'яна дзвіниця, в якій розміщений музей. Оскільки старовинна церква знаходиться на вершині пагорба, від її стін відкриваються вражаючі краєвиди на селище і гори.

Фото: У Ворохті чимало панорамних місць (Узол і Манько)

Незвичайні місця в Яремчі

За 40 кілометрів від Буковеля знаходиться ще одне курортне місце – селище Яремча, яке може здивувати туристів пам'ятками.

Перше місце, яке радять відвідати блогери - водоспад Пробій, один з самих повноводних водоспадів України та водночас - один з найбільш відвідуваних туристами.

"Водоспад знаходиться недалеко від дороги. До нього легко дістатися, тому і туристів тут завжди повно. Він хоч не сильно високий, всього 8 метрів, але вражає своєю могутністю. Колись висота Пробія сягала 25 метрів, однак для сплаву лісу річкою Прут водоспад підірвали", - розповідають мандрівники.

Любителям екстриму вони радять випробувати на собі політ над водоспадом. А саме - роупджампінг за 300 гривень.

"Поруч є гуцульський сувенірний ринок, де можна придбати карпатські чаї, сушені гриби, наливки, вино та інші гуцульські сувеніри", - ділиться інформацією Оля.

Фото: Карпати в мініатюрі (Узол і Манько)

Ще одне цікаве для туристів місце в Яремче - музей "Карпати в мініатюрі" з реалістичними моделями будівель. Там можна подивитися на міні експонати місцевих визначних пам'яток.

"Це така карта туристичних місць в околиці, які ти можеш подивитися в мініатюрі й вибрати, що саме хочеш подивитися вживу", - діляться блогери.

Вхід у музей коштує 30 гривень. На вході можна напитися джерельної мінеральної води. Також в Яремчі можна побачити, які тварини та птахи мешкають у карпатському лісі. Для цього варто відвідати Яремчанський звіринець.

Фото: Звіринець в Яремчі (Узол і Манько)

"Тут частина тварин живуть у напіввільних умовах у величезних вольєрах. Наприклад, кабани та олені. Радимо купити на території корм і погодувати тварин. Особливо такий контакт з тваринами подобається діткам", - підсумовує Оля.

Яким би "розкрученим" і жвавим місце в Карпатах не було, поруч завжди можна знайти вражаючу пам'ятку, яка рідко потрапляє на карту звичайних туристів.

Нагадаємо, ми писали, що відпочинок на карпатському курорті істотно подешевшав в лютому.

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