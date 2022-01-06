Стало відомо, чи залишиться відкритим курортний Пхукет після обмежень в'їзду до Таїланду

Острів продовжує приймати туристів за програмою "пісочниці"

У Таїланді змінилися правила в'їзду від 22 грудня 2021 року. Тепер повністю вакциновані відвідувачі можуть відвідувати без карантину тільки Пхукет за програмою "Пісочниці" (Sandbox).

Пхукет залишиться відкритим для туристів, попри різке зростання кількості нових випадків зараження Covid-19, пише Bangkokpost.com.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсієу сказав, що острів, як і раніше, відкритий для туристів і діятиме за програмою "Пісочниці".

"Оскільки ми прагнемо стримати Covid-19 за одночасного стимулювання економіки, ми отримали прохання не закривати острів, оскільки це знову вплине на економіку провінції", – сказав він.

"З суботи до понеділка, загалом 10,132 іноземних гостей приїхали до Пхукету. Це близько 500 на день на ранніх етапах за програмою "пісочниця" (Sandbox)", – сказав він.

Фото: Пхукет залишиться відкритим для туристів (unsplash.com/valeriy-ryasnyanskiy)

В середньому від 30 до 50 туристів отримують позитивний результат на Covid-19 щодня.

У провінції відкрито близько 66 готелів для людей з легкими симптомами.

"У вівторок на Пхукет було зареєстровано 215 нових випадків зараження Covid-19, що є найвищим щоденним числом за місяць.

Рівень зараження серед туристів спочатку був близько 0,3%, а потім зросла до 0,5%, оскільки кількість тих, хто прибуває з-за кордону, збільшилася з 500 до 4 000 на день", – сказав Наронг.

За його словами, більшість цих заражень були відвідувачами, які прибули у рамках програми "Пісочниця Пхукету". Однак у більшості з них були з легкими симптоми варіанта коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, раніше ми писали чи поїдуть туристи до Таїланду після відкриття кордонів.

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