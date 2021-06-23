Середземноморський відпочинок без тестів: скільки коштують тури в Албанію в липні

Одна з найцікавіших країн для літнього відпочинку туристів в цьому сезоні – Албанія. Її незаперечна перевага - в'їзд для мандрівників без будь-яких вимог: не потрібні ні тести, ні дотримання карантину.

Один з перших туристичних напрямків, який став доступним на тлі пандемії, може стати також одним з найпопулярніших завдяки якості відпочинку і привабливими цінам, вважають ескперти.

Зараз в Албанії почався "високий сезон" з максимально комфортною для відпочинку погодою. За даними сайту accuweather.com, найближчими днями температура повітря прогріється до 40 градусів, а ближче до початку липня місяця стане більш приємною – 32 градуси. Температура води в морі вже досягає 23 градуси.

Згідно з веб-камерами на найпопулярніших пляжах країни, на курортах проводять відпустку чимало відпочивальників з дітьми. При цьому багато хто купається навіть у вечірній час.

Скільки коштує відпочити на курортах балканської країни і чи дешевшають тури - в матеріалі.

Тепле море сапфірового кольору

Албанія хоч і не стала найпопулярнішою країною для українських туристів, але попит на відпочинок в колоритній атмосфері в останні роки зростає, відзначають експерти.

Фото: Узбережжя на курорті Вльора - краєвид з готелю (booking.com)

Ця країна має сухопутні кордони з чотирма країнами: Грецією, Македонією, Чорногорією, Сербією. При цьому клімат Албанії - середземноморський по всій прибережній зоні, зі спекотним сухим літом, відзначається на сайті "Поїхали з нами". Албанське узбережжя протяжністю понад 400 км омивають два моря: Адріатичне й Іонічне, які є частиною Середземного.

Пляжі країни отримали назву "Албанська Рів'єра" за кристально чисте море сапфірового кольору і білосніжний пісок. А саму Албанію називають "прихованою перлиною Середземного моря".

"Для відпочинку з дітьми найбільше підходить курорт Дуррес, де пологий вхід в море і дрібний чистий пісок на пляжі. Адріатичне море прогрівається сонцем швидше за Іонічне завдяки своєму мілководдю", - йдеться в описі курортного напрямку.

У липні вода в Адріатичному та Іонічному морях біля узбережжя курортної країни прогрівається до 24-25 градусів. У цьому місяці можуть бути дощовими максимум 2-3 дні.

Фото: Пляж в Саранді (booking.com)

Скільки коштують тури в Албанію в липні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданки" у провідних туристичних компаній на дати з 1 по 7 липня і вибрали найнижчі ціни.

У туристичної компанії "Happy Rest" тиждень на курорті Дуррес в 3* готелі зі сніданками обійдеться від 16970 гривень з вильотом 4 липня, такі ж умови у Вльорі – на 3 тисячі дорожче, в Саранді від 21397 гривень. В 4* у Дурресі можна провести тиждень за ціною 20307 гривень з вильотом 6 липня. У 5 * у Дурресі зі сніданками можна знайти тижневий тур за 24936 Гривень, у Шкодері – на 5 тисяч гривень дорожче. Щоб відпочити в 5-зірковому готелі з харчуванням "все включено", варто розраховувати на суми від 36222 гривень в Дурресі з вильотом 6 липня.

Фото: Краєвиди на курорті Вльора (booking.com)

У компанії "Piligrim" відпочити в 3* готелі можна за 17681 гривень в Дурресі, за 20722 гривень – на курорті Вльора, на тисячу гривень дорожче – в Саранді. В 4* вартість відпочинку починається від 22537 гривень на курорті Вльора, а в 5* можна провести 7 ночей за ціною від 27606 гривень в Саранді, з харчуванням "все включено " – від 35619 гривень на курорті Дуррес.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" у 3* готелі в Саранді можна відпочити за ціною від 25663 гривень з вильотом 6 липня, в Ксамілі – від 25924 гривень, в 4* в Саранді – від 28791 гривень, в 5* на цьому ж курорті – від 51258 гривень зі сніданками. З харчуванням "все включено" - від 32845 гривень в 4* готелі в Ксамілі з вильотом 4 липня.

Фото: Курорт Ксаміль (booking.com)

До слова, путівки в Албанію за два тижні відчутно подорожчали - втім, як і за багатьма напрямками у "високий сезон".

Наприклад, тури на середину червня в 3* Дурресі можна було придбати за ціною від 15 тисяч гривень (подорожчали мінімум на 2 тис.грн), в 3* в Ксамілі – від 16 тис. гривень (доступні варіанти стали на 10 тис. гривень дорожче). Тиждень відпустки у Вльорі обходився від 15,8 тис гривень, а в Саранді – від 16 тис.грн. Відпочинок в 4* в Дурресі можна було провести за ціною від 15,5 тис.грн., а в 5 * у Саранді – від 22,5 тис.гривень.

Нагадаємо, ми писали, чому тури в Туреччину стрімко дорожчають.

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