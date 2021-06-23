Средиземноморский отдых без тестов: сколько стоят туры в Албанию в июле

Одна из самых интересных стран для летнего отдыха туристов в этом сезоне – Албания. Ее неоспоримое преимущество – въезд для путешественников без каких-либо требований: не нужны ни тесты, ни соблюдение карантина.

Одно из первых туристических направлений, которое стало доступным на фоне пандемии, может стать также одним из самых популярных благодаря качеству отдыха и привлекательным ценам, считают эскперты.

Сейчас в Албании начался "высокий сезон" с максимально комфортной для отдыха погодой. По данным сайта accuweather.com, в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 40 градусов, а ближе к началу июля месяца станет более притяной – 32 градуса. Температура воды в море уже достигает 23 градуса.

Согласно веб-камерам на самых популярных пляжах страны, на курортах проводят отпуск немало отдыхающих с детьми. При этом многие купаются даже в вечернее время.

Сколько стоит отдохнуть на курортах балканской страны и дешевеют ли туры – в материале.

Теплое море сапфирового цвета

Албания хоть и не стала самой популярной страной для украинских туристов, но спрос на отдых в колоритной атмосфере в последние годы растет, отмечают эксперты.

Фото: Побережье на курорте Влера - вид из отеля (booking.com)

Эта страна имеет сухопутные границы с четырьмя странами: Грецией, Македонией, Черногорией, Сербией. При этом климат Албании – средиземноморский по всей прибрежной зоне, с жарким сухим летом, отмечается на сайте "Поехали с нами". Албанское побережье протяженностью более 400 км омывают два моря: Адриатическое и Ионическое, которые являются частью Средиземного.

Пляжи страны получили название "Албанская Ривьера" за кристально чистое море сапфирового цвета и белоснежный песок. А саму Албанию называют "скрытой жемчужиной Средиземного моря".

"Для отдыха с детьми больше всего подходит курорт Дуррес, где пологий вход в море и мелкий чистый песок на пляже. Адриатическое море прогревается солнцем быстрее, чем Ионическое, благодаря своему мелководью", - говорится в описании курортного направления.

В июле вода в Адриатическом и Ионическом морях у побережья курортной страны прогревается до 24-25 градусов. В месяце этом могут быть дождливыми максимум 2-3 дня.

Фото: Пляж в Саранде (booking.com)

Сколько стоят туры в Албанию в июле

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтраки" у ведущих туристических компаний на даты с 1 по 7 июля и выбрали самые низкие цены.

У туристической компании "Happy Rest" неделя на курорте Дуррес в 3* отеле с завтраками обойдется от 16970 гривен с вылетом 4 июля, такие же условия во Влере – на 3 тысячи дороже, в Саранде от 21397 гривен. В 4* в Дурресе можно провести неделю по цене 20307 гривен с вылетом 6 июля. В 5* в Дурресе с завтраками можно найти недельный тур за 24936 гривен, в Шкодере – на 5 тысяч гривен дороже. Чтобы отдохнуть в 5-звездочном отеле с питанием "все включено", стоит рассчитывать на суммы от 36222 гривен в Дурресе с вылетом 6 июля.

Фото: Виды на курорте Влера (booking.com)

У компании "Piligrim" отдохнуть в 3* отеле можно за 17681 гривен в Дурресе, за 20722 гривен – на курорте Влера, на тысячу гривен дороже – в Саранде. В 4* стоимость отдыха начинается от 22537 гривен на курорте Влера, а в 5* можно провести 7 ночей по цене от 27606 гривен в Саранде, с питанием "все включено" – от 35619 гривен на курорте Дуррес.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" в 3* отеле в Саранде можно отдохнуть по цене от 25663 гривен с вылетом 6 июля, в Ксамиле – от 25924 гривен, в 4* в Саранде – от 28791 гривен, в 5* на этом же курорте – от 51258 гривен с завтраками. С питанием "все включено" - от 32845 гривен в 4* отеле в Ксамиле с вылетом 4 июля.

Фото: Курорт Ксамиль (booking.com)

К слову, путевки в Албанию за две недели ощутимо подорожали – впрочем, как и по многим направлениям в "высокий сезон".

Например, туры на середину июня в 3* Дурресе можно было приобрести по цене от 15 тысяч гривен (подорожали минимум на 2 тыс. грн), в 3* в Ксамиле – от 16 тыс. гривен (доступные варианты стали на 10 тыс. гривен дороже). Неделя отпуска во Влере обходилась от 15,8 тыс гривен, а в Саранде – от 16 тыс. грн. Отдых в 4* в Дурресе можно было провести по цене от 15,5 тыс. грн., а в 5* в Саранде – от 22,5 тыс. гривен.

Напомним, мы писали, почему туры в Турцию стремительно дорожают.

Также мы рассказывали, почему стоит спланировать путешествие в Грузию этим летом.