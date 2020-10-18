Сразу несколько курортных стран вошли в список "зеленой" зоны: где можно планировать отдых

Фото: Отдых на пляже (pixabay.com)

После возвращения из этих стран можно не проходить самоизоляцию дома

На днях Украина обновила список стран, после возвращения из которых от наших туристов не требуют проходить 14-дневную самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест на COVID-19. В список стран "зеленой" зоны вошли Австрия, Грузия, Индия, Швеция, Венгрия, Япония, Россия, Беларусь, Греция и другие.

Вместе с тем, есть в списке и ряд курортных стран. Это Мальдивы, Хорватия, ОАЭ и Занзибар (Танзания). Также в "зеленом" списке по прежнему остается Турция, которая считается одной из самых популярных курортных стран среди украинцев.

Рассказываем о правилах пересечения границы с несколькими курортными странами, которые оказались в "зеленом" списке.

Доминикана: живописный экзотический курорт

Въезд: без обязательного ПЦР-теста

Возвращение: без обязательного ПЦР-теста

Доминиканская республика, которая расположена на острове Гаити, – популярный живописный курорт карибского региона. Туда едут наслаждаться фантастической местной природой, проживанием в респектабельных отелях, изысканной кухней, дайвингом и атмосферой экзотики.

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Мальдивы: красочный курорт на Карибах

Въезд: с обязательным ПЦР-тестом

Возвращение: без обязательного ПЦР-теста

Эта страна традиционно привлекает ценителей спокойного экзотического отдыха. Мальдивы расположены в экваториальных водах Индийского океана.

Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, которые состоят из 1192 небольших коралловых островков. Не менее красочно выглядят и сами отели и пляжи на островах.

Фото: Мальдивы (pixabay.com)

С 25 декабря авиакомпания "Азур Ейр" запускает рейсы на Мальдивы. Впрочем, уже доступны туры в эту страну и по состоянию на сегодня. К примеру, выполняются рейсы авиакомпаний Turkish Airlines и Emirates.

ОАЭ: хороший сервис и теплая погода

Въезд: Два обязательных ПЦР-тестирования – в Украине и в аэропорту ОАЭ

Возвращение: Без обязательного ПЦР-тестирования.

Отдых в ОАЭ считается более дорогим, чем в ряде других стран. Но во время отпуска в этой стране туристов ждет масса интересных впечатлений как минимум от хорошего сервиса, атмосферы экзотики и достаточно теплой погоды даже в ноябре и декабре.

С 14 октября"Азур Ейр" запустила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Также есть в наличии билеты на рейсы и других авиакомпаний.

Напомним, мы писали, куда можно поехать за пляжной экзотикой этой осенью.

Также мы рассказывали, где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции.