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Сразу несколько курортных стран вошли в список "зеленой" зоны: где можно планировать отдых

Воскресенье 18 октября 2020 16:08
Сразу несколько курортных стран вошли в список "зеленой" зоны: где можно планировать отдых
Фото: Отдых на пляже (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

После возвращения из этих стран можно не проходить самоизоляцию дома

На днях Украина обновила список стран, после возвращения из которых от наших туристов не требуют проходить 14-дневную самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест на COVID-19. В список стран "зеленой" зоны вошли Австрия, Грузия, Индия, Швеция, Венгрия, Япония, Россия, Беларусь, Греция и другие.

Вместе с тем, есть в списке и ряд курортных стран. Это Мальдивы, Хорватия, ОАЭ и Занзибар (Танзания). Также в "зеленом" списке по прежнему остается Турция, которая считается одной из самых популярных курортных стран среди украинцев.

Рассказываем о правилах пересечения границы с несколькими курортными странами, которые оказались в "зеленом" списке.

Доминикана: живописный экзотический курорт

Въезд: без обязательного ПЦР-теста

Возвращение: без обязательного ПЦР-теста

Доминиканская республика, которая расположена на острове Гаити, – популярный живописный курорт карибского региона. Туда едут наслаждаться фантастической местной природой, проживанием в респектабельных отелях, изысканной кухней, дайвингом и атмосферой экзотики.

Сразу несколько курортных стран вошли в список &quot;зеленой&quot; зоны: где можно планировать отдыхФото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Мальдивы: красочный курорт на Карибах

Въезд: с обязательным ПЦР-тестом

Возвращение: без обязательного ПЦР-теста

Эта страна традиционно привлекает ценителей спокойного экзотического отдыха. Мальдивы расположены в экваториальных водах Индийского океана.

Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, которые состоят из 1192 небольших коралловых островков. Не менее красочно выглядят и сами отели и пляжи на островах.

Сразу несколько курортных стран вошли в список &quot;зеленой&quot; зоны: где можно планировать отдыхФото: Мальдивы (pixabay.com)

С 25 декабря авиакомпания "Азур Ейр" запускает рейсы на Мальдивы. Впрочем, уже доступны туры в эту страну и по состоянию на сегодня. К примеру, выполняются рейсы авиакомпаний Turkish Airlines и Emirates.

ОАЭ: хороший сервис и теплая погода

Въезд: Два обязательных ПЦР-тестирования – в Украине и в аэропорту ОАЭ

Возвращение: Без обязательного ПЦР-тестирования.

Отдых в ОАЭ считается более дорогим, чем в ряде других стран. Но во время отпуска в этой стране туристов ждет масса интересных впечатлений как минимум от хорошего сервиса, атмосферы экзотики и достаточно теплой погоды даже в ноябре и декабре.

С 14 октября"Азур Ейр" запустила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Также есть в наличии билеты на рейсы и других авиакомпаний.

Напомним, мы писали, куда можно поехать за пляжной экзотикой этой осенью.

Также мы рассказывали, где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции.

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