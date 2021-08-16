Через три роки очікувань. У Туреччині для туристів відкривають знакову локацію: чим вона унікальна

Що покажуть глядачам в античному амфітеатрі Ефеса після реставрації

Знаменитий античний театр в Туреччині відкривається для глядачів і туристів. Через три роки відвідувачі зможуть насолодитися виставами на сцені амфітеатру в Ефесі поруч з Ізміром, повідомляє видання Hurriet Daily News.

Пам'ятка відкриється 24 серпня - в рамках фестивалю опери та балету до 3 вересня в Ефеському театрі пройдуть три різних міжнародних заходи, прозвучить "Травіата" Джузеппе Верді.

У 2003 році міністерство культури Туреччини обмежило роботу стародавнього театру через реставраційні роботи. У 2018 році театр був повністю закритий для концертів і вистав, а пізніше його відкриттю завадила пандемія.

Театр в Ефесі був побудований більше 2300 років тому і вміщав колись 24000 глядачів, тепер пускатиме на кожному заході максимум 2400-2500 чоловік через карантинні заходи.

Що покажуть глядачам у театрі Ефеса

Ефес раніше був давньогрецьким містом, а потім великим римським поселенням недалеко від сучасного міста Сельчук в прибережній провінції Ізмір. Культурна спадщина Ефеса датується 6500 роком до нашої ери.

Фото: Скульптура в Ефесі (pixabay.com)

Директор археологічного музею Ефеса Дженгіз Топал розповів, що стародавня споруда є однією з найбільших театрів під відкритим небом в центрі Туреччини, Анатолії, і мала велике значення в стародавні часи. Тепер театр відкрили після серії реставрацій.

"Відтепер театр знову буде використовуватися для проведення обмежених заходів", - повідомив музейник.

26 серпня в театрі Ефеса відбудеться концерт Празького колективу, 28 серпня - постановка балету "Кармен" з музикою Жоржа Бізе в оригінальній хореографії. 1 вересня ансамбль сучасного танцю Державного театру опери та балету Анкари виступить з мюзиклом "Гангстер", 3 вересня відбудеться концерт пам'яті турецьких тенорів Ендера Арімана і Ерола Ураса.

Чим цікавий Ефес туристам

Ефес - найбільше античне місто на території сучасної Туреччини. Він є музеєм протсо неба і входить до Списку ЮНЕСКО.

Колись Ефес був портовим містом на узбережжі Егейського моря. Через природні катаклізми бухта обміліла і заболотилась, лінія моря "пішла" на 7 км. Колись важливе місто Візантійської імперії занепало і було покинуте до 15 століття.

Фото: Бібліотека Цельса (wikipedia.org)

Колись в античному комплексі знаходилося одне з семи чудес світу - храм богині Артеміди (на сьогоднішній день залишилися руїни). Туристам відкрито не більше 20% території стародавнього міста, велика частина знаходиться в стані реставрації.

Відомий об'єкт античних руїн - давньоримська бібліотека Цельса, який приваблює тисячі туристів щорічно. Зібрання книг у цій бібліотеці за величиною було на третьому місці в імперії. Бібліотека також стала і місцем поховання проконсула Цельса. Самі сувої згоріли під час пожежі в 3 столітті нашої ери.

В Ефес організовують екскурсії з різних курортних міст, але найближче до визначних пам'яток туристам, які відпочивають в Кушадасах – 17 км. До Ізміра – 83 км.

Фото: Туристична пам'ятка Ефес (pixabay.com)

На території Туреччини було 150 амфітеатрів

До слова, Туреччину називають "батьківщиною античних театрів" - в цій країні можна побачити одні з найбільш добре збережених і найбільш вражаючих античних театрів грецької та римської цивілізацій у світі. Всього відомо про існування 150 амфітеатрів, що існували в античний період.

Залишки стародавніх театрів грецького і римського світу "розкидані" по Егейському і Середземноморському узбережжях Туреччини, розповідають на сайті goturkeytourism.com. У ряді з них велися наукові розкопки. Деякі з театрів збереглися досі, а деякі з них, наприклад, театр Аспендос, збереглися в такому стані, який дозволяє використовувати їх в наші дні для масштабних вистав.

Нагадаємо, ми писали, що українці продовжують бити рекорди за кількістю відпочивальників у Туреччині.

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