Спустя три года ожиданий. В Турции для туристов открывают знаковую локацию: чем она уникальна

Что покажут зрителям в античном амфитеатре Эфеса после реставрации

Знаменитый античный театр в Турции открывается для зрителей и туристов. Спустя три года посетители смогут насладиться представлениями на сцене амфитеатра в Эфесе рядом с Измиром, сообщает издание Hurriet Daily News.

Достопримечательность откроется 24 августа - в рамках фестиваля оперы и балета до 3 сентября в Эфесском театре пройдут три различных международных мероприятия, прозвучит "Травиата" Джузеппе Верди.

В 2003 году министерство культуры Турции ограничило работу древнего театра из-за реставрационных работ. В 2018 году театр был полностью закрыт для концертов и спектаклей, а позже его открытию помешала пандемия.

Театр в Эфесе был построен более 2300 лет назад и вмещал когда-то 24000 зрителей, теперь будет пускать на каждом мероприятии максимум 2400-2500 человек из-за карантинных мер.

Что покажут зрителям в театре Эфеса

Эфес ранее являлся древнегреческим городом, а затем крупным римским поселением недалеко от современного города Сельчук в прибрежной провинции Измир. Культурное наследие Эфеса датируется 6500 годом до нашей эры.

Фото: Скульптура в Эфесе (pixabay.com)

Директор Археологического музея Эфеса Дженгиз Топал рассказал, что древнее строение является одним из крупнейших театров под открытым небом в центре Турции, Анатолии, и имело большое значение в древние времена. Теперь театр открыли после серии реставраций.

"Отныне театр снова будет использоваться для проведения ограниченных мероприятий", - сообщил музейщик.

26 августа в театре Эфеса состоится концерт Пражского коллектива, 28 августа - постановка балета "Кармен" с музыкой Жоржа Бизе в оригинальной хореографии. 1 сентября ансамбль современного танца Государственного театра оперы и балета Анкары выступит с мюзиклом "Гангстер", 3 сентября состоится концерт памяти турецких теноров Эндера Аримана и Эрола Ураса.

Чем интересен Эфес туристам

Эфес - самый большой античный город на территории современной Турции. Он является музеем под открытым небом и входит в Список ЮНЕСКО.

Когда-то Эфес был портовым городом на побережье Эгейского моря. Из-за природных катаклизмов бухта обмелела и заболотилась, линия моря "ушла" на 7 км. Когда-то важный город Византийской империи пришел в упадок и был заброшен к 15 веку.

Фото: Библиотека Цельса (wikipedia.org)

Когда-то в античном комплексе находилось одно из семи чудес света - храм богини Артемиды (на сегодняшний день остались развалины). Туристам открыто не больше 20% территории древнего города, большая часть находится в состоянии реставрации.

Известный объект античных руин – древнеримская Библиотека Цельса, который привлекает тысячи туристов ежегодно. Собрание книг в этой библиотеке по величине было на третьем месте в империи. Библиотека также стала и местом захоронения проконсула Цельса. Сами свитки сгорели во время пожара в 3 веке нашей эры.

В Эфес организовывают экскурсии из разных курортных городов, но ближе всего к достопримечательностям туристам, отдыхающим в Кушадасах – 17 км. До Измира – 83 км.

Фото: Туристическая достопримечательность Эфес (pixabay.com)

На территории Турции было 150 амфитеатров

К слову, Турцию называют "родиной античных театров" – в этой стране можно увидеть одни из наиболее хорошо сохранившихся и самых впечатляющих античных театров греческой и римской цивилизаций в мире. Всего известно о существовании 150 амфитеатров, существовавших в античный период.

Остатки древних театров греческого и римского мира "разбросаны" по Эгейскому и Средиземноморскому побережьям Турции, рассказывают на сайте goturkeytourism.com. В ряде из них велись научные раскопки. Некоторые из театров сохранились до сих пор, а некоторые из них, например, театр Аспендос, сохранились в таком состоянии, которое позволяет использовать их в наши дни для масштабных представлений.

Напомним, мы писали, что украинцы продолжают бить рекорды по количеству отдыхающих в Турции.

Также мы рассказывали, какой европейский курорт на Эгейском море завоевывает популярность среди украинцев.