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Майже через 50 років. У Барселоні відкрито башту знаменитого храму Святого Сімейства

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Субота 11 грудня 2021 11:20
Майже через 50 років. У Барселоні відкрито башту знаменитого храму Святого Сімейства Фото: Храм Святого Сімейства, Барселона, Іспанія (unsplash.com/seri_lia)
Автор: Євгенія Тугушева

На вежі Діви Марії засяяла 12-кінцева зірка, а будівництво святині досі продовжується.

8 грудня 2021 року у Барселоні офіційно відкрили другу за висотою вежу Храму Святого Сімейства. Про це йдеться у Twitter La Sagrada Família.

Вежу прикрасили гігантською 5-тонною та 12-кінцевою зіркою. На урочистій церемонії вежу підсвітили білими та синіми кольорами, що символізує плащ Діви Марії.

Нова вежа Діви Марії заввишки 138 метрів – перший, добудований елемент храму з 1976 року.

Чим особливий Храм Святого Сімейства

Собор Святого Сімейства – церква в Барселоні, розташована в районі Ешампле, його будівництво ведеться від 1882 року і на сьогодні ще не завершено.

Майже через 50 років. У Барселоні відкрито башту знаменитого храму Святого Сімейства

Фото: Храм Святого Сімейства, Барселона, Іспанія (unsplash.com/seri_lia)

Перший проєкт був розроблений архітектором Франсіско дель Вільяр, на місце якого наприкінці 1883 року був запрошений Антоніо Гауді, який значно змінив початковий проєкт. Ще за життя Антоніо Гауді був упевнений, що його найголовніше дітище не буде збудовано за нього.

Наразі терміном завершення всіх робіт називають 2026 рік. Але через пандемію нову дату завершення будівництва ще не визначено.

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