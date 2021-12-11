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Спустя почти 50 лет. В Барселоне открыли башню знаменитого собора Саграда Фамилия

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Суббота 11 декабря 2021 11:20
Спустя почти 50 лет. В Барселоне открыли башню знаменитого собора Саграда Фамилия Фото: Собор Саграда Фамилия, Барселона, Испания (unsplash.com/seri_lia)
Автор: Евгения Тугушева

На башне Девы Марии засияла 12-конечная звезда, а строительство святыни до сих пор продолжается

8 декабря 2021 года в Барселоне официально открыли вторую по высоте башню Собора Святого Семейства. Об этом сообщается в Twitter La Sagrada Família.

Башню украсили гигантской 5-тонной и 12-конечной звездой. На торжественной церемонии башню подсветили белыми и синимы цветами, символизирующими плащ Девы Марии.

Новая башня Девы Марии высотой 138 метров — первый, достроенный элемент храма с 1976 года.

Чем особенный Собор Святого Семейства

Собор Святого Семейства — церковь в Барселоне, расположена в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года и на сегодня еще не завершено.

Спустя почти 50 лет. В Барселоне открыли башню знаменитого собора Саграда Фамилия

Фото: Собор Саграда Фамилия, Барселона, Испания (unsplash.com/seri_lia)

Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяр, на место которого в конце 1883 года был приглашён Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект. Еще при жизни Антонио Гауди был уверен, что его главное детище не будет построено при нем.

Сейчас сроком завершения всех работ называют 2026 год. Но из-за пандемии новая дата завершения строительства пока не определена.

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