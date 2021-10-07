Другі Мальдіви. Розкішні острови в Індійському океані стануть доступнішими для українських туристів

Перші чартери на Сейшели плануються на новорічні свята

Новий екзотичний напрямок стане доступним для українських туристів цієї зими - з України запустять прямі чартерні рейси на Сейшели. За красою природи та рівнем сервісу – це "другі Мальдіви".

Прямі рейси з Києва в Мае планують відправити на новорічні свята – 28 грудня, 7 січня і 18 січня. Час в польоті складе 10 годин 30 хвилин.

Інтерес до Сейшелів досі був нижчим, ніж до Мальдівів. Фахівці з туризму пояснюють це відсутністю прямих перельотів. Але з появою чартерів ця країна в Індійському океані може стати справжнім відкриттям для українських туристів.

"Сейшели користуються попитом як напрямок для туристів, які люблять комфорт. Туди вже по ранньому бронюванню бронюють тури й восени, і взимку. Відпочинок - приблизно в ціні Мальдів. Але через те, що летіти на Сейшели можна поки тільки регулярними рейсами, попит нижчий, ніж на сусідні напрямки", - говорила в коментарі РБК-Україна Гульнара Мамедова, директор туристичної компанії "Tour planet".

Чартери на Сейшели: на яких літаках літатимуть туристи

Летіти на Сейшели туристам запропонують з авіакомпанією AIR Seychelles на літаку Airbus A320NEO, в якому передбачено 156 крісел економ-класу і з бізнес-класом на 12 місць, повідомляє видання "Майстер туру". Пасажири зможуть брати багаж 30 кг і ручну поклажу.

Фото: Салон літака на Сейшели (facebook.com/vpb.belenky)

Замовляє рейс туроператор "Компас". Його керівник Дмитро Гудзій упевнений, що проблем з попитом не буде. Якщо українцям сподобається літати на Сейшели, то польотну програму продовжать.

"Найцікавіше особисто для мене - цей літак цілком комфортний (для вузькофюзеляжника) А320neo, де 12 місць у бізнесі й 156 - в економі. Літаку два роки. Оскільки дальності польоту а320neo не вистачає для невпинного польоту на Сейшели, то буде дозаправка 1 годину. Окрема стійка реєстрації в аеропортах Бориспіль і Мае", - описує на сторінці Facebook літак авіаексперт Володимир Біленький.

До слова, з цією ж авіакомпанією прямими рейсами на Сейшели з грудня полетять і туристи з Польщі.

Комфортна погода і білосніжний пісок: чим цікавий відпочинок на Сейшелах

Сейшели включають 115 островів в Індійському океані біля узбережжя Африки. Курорти відомі своїми дивовижними піщаними пляжами, гірськими тропічними лісами, мальовничими локаціями для дайвінгу та снорклінгу, а також романтичним розкішним відпочинком.

Фото: Природа на Сейшелах (unsplash.com/secret-travel-guide)

Типовий Сейшельський острів - це великі камені, велика кількість вічнозеленої рослинності та білосніжний пісок. Острови в основному складаються з колоній скам'янілих коралів.

Погода в курортній країні завжди комфортна для пляжного відпочинку - температура повітря коливається від 25 до 30 градусів. Тільки в серпні температура води стає більш прохолодною - близько 25 градусів.

Багато туристів вважають, що Сейшельські острови їм не по кишені. Але на островах можна знайти гарне шале, готельний номер або апартаменти за ціною менш ніж за 80 доларів за ніч, повідомляють профільні туристичні видання. А для тих, хто може підняти бюджет на сходинку вище, є розкішні 5-зіркові готелі за ціною від 350 доларів за ніч.

Фото: Готель на Сейшелах (unsplash.com/christopher-moreno-stokoe)

Умови в'їзду та ціни на тури: скільки коштують путівки

Сейшельські острови відкрили кордони для туристів з усього світу 25 березня, ставши однією з небагатьох країн, які можуть приймати відвідувачів практично без будь-яких обмежень. Згідно з офіційними даними, влада країни встигла вакцинувати майже все місцеве населення.

Мандрівники будь-якого віку повинні пред'явити негативний ПЛР-тест протягом 72 години до польоту. Перед поїздкою необхідно заповнити форму з даними тесту, рейсу і місця проживання. Бронювання житла для відпочинку дозволено тільки в ліцензованих об'єктах розміщення.

Необхідно буде оформити страховку, що покриває лікування і самоізоляцію.

Осінні канікули в жовтні на Сейшелах можна провести за ціною від 2665 доларів за двох при з розміщенням в 3* готелі зі сніданками (регулярні рейси авіакомпанії "Qatar Airways").

Пакетні тури з авіаперельотом новим чартерним рейсом стартують від 3180 доларів за двох на 10 днів (18 січня 2022 року з розміщенням в 3* готелі зі сніданками).

Зазначимо, раніше для туристів відкрився Маврикій. Ми писали, як на цьому острові з'явилося більше можливостей для бюджетного відпочинку.

Також повідомлялося, хто зможе їхати на Балі після відкриття кордонів Індонезії.