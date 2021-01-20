Довідки в готелях і кафе: в Ізраїлі назвали умови для відпочинку туристів навесні

В Ізраїлі готові відроджувати туризм і приймати гостей хоч зараз на певних умовах. Міністр туризму Оріт Фаркаш-Хакоен розповіла про розроблений план відродження галузі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомство представило план відродження галузі, який почне втілюватися у життя по мірі вакцинації місцевого населення. Згідно з планом, туристів поділять на групи, а для відвідування місць у країні їм доведеться пред'являти довідки про здоров'я.

Як планують відновити туризм в Ізраїлі

Оскільки Ізраїль є найбільш швидко вакцинованою країною у світі, то результати кампанії дозволяють замислитися про можливе відкриття туристичної інфраструктури найближчим часом.

"На сьогоднішній день в Ізраїлі вже 25% населення отримали вакцину. Ми, нарешті, можемо почати будувати плани з повернення міжнародного туризму", - цитують Оріт Фаркаш-Хакоен в прес-службі міністерства.

Фото: Хайфа в Ізраїлі (pixabay.com)

Згідно з планом, дата відновлення авіасполучення для міжнародних туристів буде залежати від рішення зі створення "капсульного туризму", яким передбачається поділ мандрівників на групи.

Одним з найважливіших нововведень, яке запропонувало міністерство охорони здоров'я - введення "зеленого паспорта" здоров'я. Також для поїздок буде необхідний сертифікат про одужання або негативний тест на COVID-19

Саме цими "довідками" туристи повинні будуть підтверджувати стан здоров'я перед посадкою в літак.

Та ці ж документи про здоров'я у туристів дозволять готелям відкриватися і приймати гостей без роботи загальних зон харчування на території.

У міністерстві також запропонували відкрити ресторани і кафе, якщо завантаження всередині не буде перевищувати 50%, а на вулиці можна приймати і 100% гостей.

Для відвідування пам'яток всередині приміщень туристи теж повинні будуть мати з собою документи про здоров'я. Втім, на відкритому повітрі їм буде дозволено приходити без них – за умови дотримання дистанції та інших заходів безпеки.

Фото: Туризм в Ізраїлі (pixabay.com)

Рекордні темпи вакцинації

Поки туристичне відомство будує плани на майбутнє, у країні продовжили локдаун до 31 січня. Це пов'язано зі зростанням захворюваності населення, при цьому вже близько 20% ізраїльтян отримали перші щеплення. При таких темпах вакцинації в уряді підрахували, що туризм в Ізраїлі почне відновлюватися вже навесні 2021 року, повідомляло видання breakingtravelnews.com

План з відновлення туризму розроблений для збереження туристичної інфраструктури та фінансової підтримки тих сфер, які постраждали від локдаунів найбільше.

"Такий рік слід використовувати для зміцнення і створення інфраструктури, робочих планів і програм, які зміцнять галузь на той момент, коли вона може відкритися знову. Це поряд з турботою про людей, що працюють у сфері туризму в той час, коли їхні доходи повністю підірвані", - пообіцяла підтримку туристичного ринку міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Хакоен.

Фото: Ринок в Ізраїлі (pixabay.com)

Чиновники відзначили, коли небо над світом знову відкриється, за кожного туриста буде жорстка конкуренція. Тому країни, які будуть діяти першими, матимуть перевагу.

За даними порталу trip.gov.ua, в'їзд українських громадян на територію Ізраїлю заборонений.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Абу-Дабі встановили суворі правила для туристів.

Також ми розповідали, на яких умовах українські туристи можуть відпочити в Омані