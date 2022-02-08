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"Сприяє корупції". У Болгарії скасують популярну програму із Золотими візами

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Вівторок 08 лютого 2022 13:05
"Сприяє корупції". У Болгарії скасують популярну програму із Золотими візами Фото: У Болгарії планують скасувати паспорт із золотою візою (unsplash.com/georgi-kyurpanov)
Автор: Євгенія Тугушева

Прем'єр-міністр вважає, що схема не принесла країні достатньо інвестицій

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков оголосив, що відома програма "Золота віза" може не бути доступною для іноземців. І схема, яка приваблює велику кількість іноземців, буде скасована.

Минулого місяця уряд країни оголосив, що програму буде скасовано – відповідний законопроєкт внесуть до парламенту, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Проте зміни, вже раніше підтримані великою кількістю політиків у Болгарії, ще має бути схвалено урядом країни.

Минулого місяця прем'єр-міністр також наголосив, що країна планує покласти край такій програмі через "відсутність реальних інвестицій в економіку, які, ймовірно, призведуть до створення робочих місць".

Попри те, що золота віза, яка діє в кількох європейських країнах, робить значний внесок в економіку країн, її часто критикують за участь у багатьох незаконних справах, таких як корупція та відмивання грошей.

"Золоті" паспорти — це порок, якого треба позбутися"

Минулого місяця Міністерство юстиції оголосило, що програма "Громадянство за інвестиції" не призвела до реальних інвестицій у Болгарію, повідомляє Euroactiv.

Крім того, у тому ж Міністерстві наголосили, що незабаром настане кінець паспортів із золотою візою.

"Це, на мій погляд, одна з основних перешкод для (приєднання) до Шенгену та до безвізових подорожей до США. "Золоті" паспорти - це порок, і порятунок від нього — наше першочергове завдання", — зазначив з цього приводу прем'єр-міністр.

Що передбачає програма "Золота віза" у Болгарії

Болгарська схема "Золота віза" дозволяє іноземцям отримати паспорт країни, якщо вони інвестують у неї щонайменше 1 000 000 болгарських левів чи 568 000 доларів.

Згідно зі звітом, опублікованим раніше Euractiv, лише 96 іноземців мають болгарські золоті візи. Згідно зі звітом, багато хто з них — росіяни, за ними за чисельністю йдуть громадяни країн Близького Сходу.

&quot;Сприяє корупції&quot;. У Болгарії скасують популярну програму із Золотими візами

Фото: Комісія ЄС постійно закликала владу європейських країн, які здійснюють такі схеми, скасувати їх на тлі висловлених побоювань щодо відмивання грошей (unsplash.com/guillaume-perigois)

У червні минулого року Європейський Союз направив болгарській владі лист із закликом покласти край їхній програмі отримання громадянства за інвестиції.

Чому в ЄС критикують такі способи набуття громадянства

Комісія ЄС постійно закликала владу європейських країн, які здійснюють такі схеми, скасувати їх на тлі висловлених побоювань щодо відмивання грошей, корупції, ухилення від сплати податків та інших незаконних справ.

Раніше у звіті, опублікованому Associated Press, наголошувалося, що грецькі та португальські програми "Золота віза" мають системні проблеми з їхніми програмами, тоді як такі схеми використовуються в "мерзотних цілях через відсутність перевірки біографічних даних".

Влада Кіпру раніше також оголосила про скасовування своєї схеми "золота віза" після розслідування Аль-Джазіри під назвою "Кіпрські документи". У ньому стверджувалося, що понад 1000 іноземців набули громадянства на Кіпрі за період від 2017 до 2019 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у країнах ЄС планують змінити правила подорожей.

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