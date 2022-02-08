"Способствует коррупции". В Болгарии отменят популярную программу с Золотыми визами

Премьер-министр считает, что схема не принесла стране достаточно инвестиций

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил, что известная программа "Золотая виза" может больше не быть доступна для иностранцев. И схема, привлекающая большое количество иностранцев, будет отменена.

В прошлом месяце правительство страны объявило, что программа будет упразднена - соответствующий законопроект внесут в парламент, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Однако изменения, уже ранее поддержанные большим количеством политиков в Болгарии, еще должен быть одобрен правительством страны.

В прошлом месяце премьер-министр также подчеркнул, что страна планирует положить конец такой программе из-за "отсутствия реальных инвестиций в экономику, которые, вероятно, приведут к созданию рабочих мест".

Несмотря на то, что золотая виза, которая действует в нескольких европейских странах, вносит значительный вклад в экономику стран, ее часто критикуют за участие во многих незаконных делах, таких как коррупция и отмывание денег.

"Золотые" паспорта — это порок, от которого надо избавиться"

В прошлом месяце Министерство юстиции объявило, что программа "Гражданство за инвестиции" не привела к реальным инвестициям в Болгарию, как сообщает Euractiv.

Кроме того, в том же Министерстве подчеркнули, что скоро наступит конец паспортов с золотой визой.

"Это, на мой взгляд, одно из основных препятствий для (присоединения) к Шенгену и к безвизовым путешествиям в США. "Золотые" паспорта — это порок, и избавление от него — наша первоочередная задача", — отметил по этому поводу премьер-министр.

Что предусматривает программа "Золотая виза" в Болгарии

Болгарская схема "Золотая виза" позволяет иностранцам получить паспорт страны, если они инвестируют в нее не менее 1 000 000 болгарских левов или 568 000 долларов.

Согласно отчету, опубликованному ранее Euractiv, всего 96 иностранцев имеют болгарские золотые визы. Согласно отчету, многие из них — россияне, за ними по численности следуют граждане стран Ближнего Востока.

Фото: Комиссия ЕС постоянно призывала власти европейских стран, которые осуществляют такие схемы, отменить их на фоне высказанных опасений по поводу отмывания денег (unsplash.com/georgi-kyurpanov)

В июне прошлого года Европейский Союз направил болгарским властям письмо с призывом положить конец их программе получения гражданства за инвестиции.

Почему в ЕС критикуют такие способы получения гражданства

Комиссия ЕС постоянно призывала власти европейских стран, которые осуществляют такие схемы, отменить их на фоне высказанных опасений по поводу отмывания денег, коррупции, уклонения от уплаты налогов и других незаконных дел.

Ранее в отчете, опубликованном Associated Press, подчеркивалось, что у греческих и португальских программ "Золотая виза" есть системные проблемы с их программами, в то время как такие схемы используются в "гнусных целях из-за отсутствия проверки биографических данных".

Власти Кипра ранее также объявили об отмене своей схемы "золотая виза" после расследования Аль-Джазиры под названием "Кипрские документы". В нем утверждалось, что более 1000 иностранцев приобрели гражданство на Кипре за период с 2017 по 2019 год.

Напомним, ранее мы писали, что в странах ЕС планируют изменить правила путешествий.