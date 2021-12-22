"Спірне видовище". Що не так з використанням слонів для розваг туристів у Таїланді

Фото з дресированою твариною в басейні викликало скандал

Таїланд У більшості туристів асоціюється з джунглями і слонами. Катання на цих гігантських тваринах є однією з найбільш затребуваних розваг, проти чого давно виступають зоозахисники.

Нещодавно дискусія розгорнулася про етичність використання слонів для шоу в басейнах зоопарків. Про такий випадок, який потрапив в об'єктив фотографів, пише CNN Travel.

У статті описується ситуація, яка потрапила на конкурсне фото: азіатський слон входить в басейн і занурюється під воду, залишаючи хобот як трубку. Стоячи на задніх ногах, тварина пересувається між двома чоловіками, що пропонують банани з різних сторін басейну. У кімнаті внизу вражені діти дивляться через широкі скляні вікна.

Чим фотографія із зоопарку Таїланду обурила суспільство

На фотографії, яку назвали "Слон у кімнаті", видно, що над твариною, зануреною у воду з головою, пливе дресирувальник. Також видно, що глядачі - відвідувачі різного віку з азіатськими рисами обличчя.

Цей знімок австралійського фотожурналіста Адама Освелла був удостоєний нагороди "Фотограф року дикої природи" (WPY) в області фотожурналістики. Цей престижний конкурс проводиться лондонським музеєм природної історії (NHM) з 1964 року.

Фото: Скріншот з відео конкурсу WPY (youtube.com/Natural History Museum)

Ведучий церемонії нагородження WPY Кріс Пекхем назвав цю сцену "абсолютно неприйнятною". У коментарях фотограф Освелл сказав, що зображення "показує розрив з природою і тим, як ми створюємо природу".

Скандал вибухнув у жовтні 2021 року. Деякі реакції на фотографію в соцмережах були досить різкими: розвагу назвали варварською.

Але багато тайців переконували, що фотографія, представлена NHM, вводила в оману. Один твіт тайською мовою на захист зоопарку Као Кхео був ретвітнутий майже 40 тисяч разів.

Втім, у музеї природної історії не ставили за мету привернути увагу саме до локації, а скоріше акцент був на "впливі пандемії на туристичні підприємства та попиті на тваринний туризм з боку міжнародної спільноти".

При цьому Кхао Кхео - єдиний зоопарк в Таїланді і один з чотирьох у світі, де за слонами можна спостерігати через підводні вікна. Це найбільший з семи зоопарків, що перебувають у підпорядкуванні державної організації зоологічних парків Таїланду (ZPO). Там стверджують, що всі їхні зоопарки керуються принципами збереження, досліджень, освіти та відпочинку.

Фото: Слон, що плаває в зоопарку Таїланду (facebook.com/kkopenzoo)

Не перший випадок: на захист плаваючих слонів виступали раніше

Фотографія Освелла була не першим випадком, коли подана в ЗМІ інформація викликала обурення шоу з плаванням слонів в Као Кхео.

У 2018 році онлайн-петиція з вимогою, щоб чиновники закрили зоопарк і передали своїх слонів в заповідник, зібрала понад 130 тисяч підписів.

"Змучених слонів змушують виконувати підводні трюки для туристів в Таїланді", - писало тоді британське видання The Sun.

Незважаючи на те, що слони - природжені плавці, критики розглядають виставку плавання в Кхао Кхео як примусове видовище. Це приклад того, як тварин використовують для розваги туристів.

"Навчання такому типу шоу зазвичай починається з того, що слоненя забирають у матері і використовують страх і покарання болем", - йдеться в одному з підписів до фотографії Освелла на сайті музею.

Фото: Слони залишаються розвагою для туристів під час пандемії (unsplash.com/racim-amr)

Але ветеринар Візит Арсайтхамкул спростує покарання:

"Ми не використовуємо гаки або силу, щоб змусити слонів увійти в басейн. Ми говоримо: "Пора годувати, давай відро бананів" , і слони добровільно йдуть в басейн".

Візит сказав, що слонів тренують за допомогою позитивного заохочення, а не страху і болю. На відміну від багатьох слонячих парків Таїланду, туристи не можуть кататися на слонах або плавати з ними. У лабораторії зоопарку навіть роблять аналізи фекалій слонів на рівень кортизолу, щоб оцінити їх рівень стресу під час плавання.

Однак на деяких кадрах з басейну було видно, як погонич провокує слона неодноразово пірнати і спливати, щоб розважити публіку.

Коли журналіст CNN Travel анонімно спостерігав за плаванням слонів в цьому зоопарку в листопаді 2021 року, тварина увійшла в один з басейнів одна після слів дресирувальника. Потрапивши у воду, слон з'їв багато бананів. Ніяких трюків не виконувалося, і люди не заходили в басейн.

Один з восьми слонів Кхао Кхео двічі на день входить в басейн на 30 хвилин. В інший час всі слони живуть у вольєрі площею 3 гектари зі ставком і пагорбом з деревами.

Фото: Катання на слонах залишається популярною розвагою для туристів (unsplash.com/nattipat-vesvarute)

Слонів у Таїланді рятують від туристичного бізнесу

Одним з багатьох, хто вважає, що шоу плавання слонів в зоопарку порушує інтереси тварин - Едвін Вік, засновник і директор Фонду друзів дикої природи Таїланду (WFFT). Серед 850 врятованих тварин, які перебувають під опікою цієї організації, 26 слонів вільно бродять по притулку для слонів площею близько 38 гектарів недалеко від пляжного містечка Чаам.

"Примушування тварини до дії, якою би вона не було, завжди є негативним явищем. Говорити, що тварина робить це за вільним вибором, абсолютно неправильно", - пояснив він.

Фото: Слонів в Таїланді тримають у багатьох парках і таборах для туристів (unsplash.com/joshua-steinberg)

Він рятує тварин вже 20 років і має свою точку зору на утримання слонів в зоопарках Таїланду.

"Я не кажу, що шоу плавання слонів - це нормально. Але якщо виміряти шкоду, завдану слонам з точки зору захисту тварин, то думаю, за ними краще доглядають і вони живуть в кращих умовах, ніж більшість слонів в таборах по всій країні", - зазначив Едвін Вік.

На його думку, через тривалий спад в туризмі в результаті пандемії, деякі слони, що містяться в неволі, практично голодували.

Деякі активісти з захисту прав тварин із Таїланду вважають, що критика Заходу стосовно поводження зі слонами в неволі в Таїланді не враховує специфіку країни. Тайці сприймають заклики до змін у навчанні та утриманні слонів як загрозу своїм традиціям.

Фото: Тайці не хочуть відмовлятися від традиції приручати слонів (unsplash.com/racim-amr)

Деякі захисники наполягають, що всіх 3800 слонів, що містяться в неволі в Таїланді, слід переселити в заповідники. Таке рішення потребує змін в тайських законах і величезних обсягів фінансування, що робить ідею поки нереалістичною.

У 20 столітті попит західних туристів на катання на слонах став новим фінансовим стимулом для браконьєрства на диких слонах. Нинішні заклики захисників тварин призвели до того, що багато тайських слонячих таборів переорієнтувалися на туристів з Індії та Китаю.

"У деяких таборах перестали кататися на слонах, але дозволили туристам годувати і купати їх. Коли правозахисні організації виступили проти цього, ми не створили альтернативи, і слони в таборах зараз живуть гірше, ніж раніше", - описав нову проблему Едвін Вік.

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