"Спорное зрелище". Что не так с использованием слонов для развлечений туристов в Таиланде

Фото с дрессированным животным в бассейне вызвало скандал

Таиланд у большинства туристов ассоциируется с джунглями и слонами. Катание на этих гигантских животных является одним из самых востребованных развлечений, против чего давно выступают зоозащитники.

Недавно дискуссия развернулась об этичности использования слонов для шоу в бассейнах зоопарков. Об таком случае, который попал в объектив фотографов, пишет CNN Travel.

В статье описывается ситуация, которая попала на конкурсное фото: азиатский слон входит в бассейн и погружается под воду, оставляя хобот как трубку. Стоя на задних ногах, животное передвигается между двумя мужчинами, предлагающих бананы с разных сторон бассейна. В комнате внизу потрясенные дети смотрят через широкие стеклянные окна.

Чем фотография из зоопарка Таиланда возмутила общество

На фотографии, названной "Слон в комнате", видно, что над животным, погруженным в воду с головой, плывет дрессировщик. Также видно, что зрители – посетители разного возраста с азиатскими чертами лица.

Этот снимок австралийского фотожурналиста Адама Освелла был удостоена награды "Фотограф года дикой природы" (WPY) в области фотожурналистики. Этот престижный конкурс проводится Лондонским музеем естественной истории (NHM) с 1964 года.

Фото: Скриншот с видео конкурса WPY (youtube.com/Natural History Museum)

Ведущий церемонии награждения WPY Крис Пэкхэм назвал эту сцену "совершенно неприемлемой". В комментариях фотограф Освелл сказал, что изображение "показывает разрыв с природой и тем, как мы создаем природу".

Скандал разразился в октябре 2021 года. Некоторые реакции на фотографию в соцсетях были довольно резкими: развлечение назвали варварским.

Но многие тайцы возражали, что фотография, представленная NHM, вводила в заблуждение. Один твит на тайском языке в защиту зоопарка Као Кхео был ретвитнут почти 40 тысяч раз.

Впрочем, в музее естественной истории не ставили целью привлечь внимание именно к локации, а скорее акцент был на "влиянии пандемии на туристические предприятия и спросе на животный туризм со стороны международного сообщества".

При этом Кхао Кхео - единственный зоопарк в Таиланде и один из четырех в мире, где за слонами можно наблюдать через подводные окна. Это самый большой из семи зоопарков, находящихся в ведении государственной организации зоологических парков Таиланда (ZPO). Там утверждают, что все их зоопарки руководствуются принципами сохранения, исследований, образования и отдыха.

Фото: Плавающий слон в зоопарке Таиланда (facebook.com/kkopenzoo)

Не первый случай: в защиту плавающих слонов выступали раньше

Фотография Освелла была не первым случаем, когда поданная в СМИ информация вызвала возмущение представлением с плаваниям слонов в Као Кхео.

В 2018 году онлайн-петиция с требованием, чтобы чиновники закрыли зоопарк и передали своих слонов в заповедник, собрала более 130 тысяч подписей.

"Измученных слонов заставляют выполнять подводные трюки для туристов в Таиланде", - писало тогда британское издание The Sun.

Несмотря на то, что слоны - прирожденные пловцы, критики рассматривают выставку плавания в Кхао Кхео как принудительное зрелище. Это пример того, как животных используют для развлечения туристов.

"Обучение такому типу шоу обычно начинается с того, что слоненка отнимают у матери и используют страх и наказание болью", - говорится в одной из подписей к фотографии Освелла на сайте музея.

Фото: Слоны остаются развлечением для туристов во время пандемии (unsplash.com/racim-amr)

Но ветеринар Визит Арсайтхамкул опровергает наказания:

"Мы не используем крюки или силу, чтобы заставить слонов войти в бассейн. Мы говорим: "Пора кормить, давай ведро бананов", и слоны добровольно идут в бассейн".

Визит сказал, что слонов тренируют с помощью положительного поощрения, а не страха и боли. В отличие от многих слоновьих парков Таиланда, туристы не могут кататься на слонах или плавать с ними. В лаборатории зоопарка даже делают анализы фекалий слонов на уровень кортизола, чтобы оценить их уровень стресса во время плавания.

Однако на некоторых кадрах из бассейна было видно, как погонщик провоцирует слона неоднократно нырять и всплывать, чтобы развлечь публику.

Когда журналист CNN Travel анонимно наблюдал за плаванием слонов в этом зоопарке в ноябре 2021 года, животное вошло в один из бассейнов одно после слов дрессировщика. Попав в воду, слон съел много бананов. Никаких трюков не выполнялось, и люди не заходили в бассейн.

Один из восьми слонов Кхао Кхео дважды в день входит в бассейн на 30 минут. В остальное время все слоны обитают в вольере площадью 3 гектара с прудом и холмом с деревьями.

Фото: Катание на слонах остается популярным развлечением для туристов (unsplash.com/nattipat-vesvarute)

Слонов в Таиланде спасают от туристического бизнеса

Одним из многих, кто считает, что шоу плавания слонов в зоопарке нарушает интересы животных - Эдвин Вик, основатель и директор Фонда друзей дикой природы Таиланда (WFFT). Среди 850 спасенных животных, находящихся под опекой этой организации, 26 слонов свободно бродят по приюту для слонов площадью около 38 гектаров недалеко от пляжного городка Чаам.

"Принуждение животного к действию, каким бы оно ни было, всегда является негативным явлением. Говорить, что животное делает это по свободному выбору, абсолютно неверно", - объяснил он.

Фото: Слонов в Таиладе держат во многих парках и лагерях для туристов (unsplash.com/joshua-steinberg)

Он спасает животных уже 20 лет и имеет свою точку зрения на содержание слонов в зоопарках Таиланда.

"Я не говорю, что шоу плавания слонов - это нормально. Но если измерить вред, нанесенный слонам с точки зрения защиты животных, то думаю, за ними лучше ухаживают и они живут в лучших условиях, чем большинство слонов в лагерях по всей стране", - отметил Эдвин Вик.

По его мнению, из-за длительного спада в туризме в результате пандемии, некоторые содержащиеся в неволе слоны практически голодали.

Некоторые активисты по защите прав животных из Таиланда считают, что критика Запада касаетльно обращения со слонами в неволе в Таиланде не учитывает специфику страны. Тайцы воспринимают призывы к изменениям в обучении и содержании слонов как угрозу своим традициям.

Фото: Тайцы не хотят отказываться от традиции приручать слонов (unsplash.com/racim-amr)

Некоторые защитники настаивают, что всех 3800 содержащихся в неволе слонов в Таиланде следует переселить в заповедники. Такое решение потребует изменений в тайских законах и огромных объемов финансирования, что делает идею пока нереалистичной.

В 20 веке спрос западных туристов на катание на слонах стал новым финансовым стимулом для браконьерства на диких слонах. Нынешние призывы защитников животных привели к тому, что многие тайские слоновьи лагеря переориентировались на туристов из Индии и Китая.

"В некоторых лагерях перестали кататься на слонах, но разрешили туристам кормить и купать их. Когда правозащитные организации выступили против этого, мы не создали альтернативы, и слоны в лагерях сейчас живут хуже, чем раньше", - описал новую проблему Эдвин Вик.

Напомним, мы писали, что путешественник раскрыл детали въезда в Таиланд во время пандемии.

Также мы рассказывали, какие экзотические страны выбирают украинцы для отдыха зимой.