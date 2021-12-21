"Простіше отримати візу в космос". Мандрівник розкрив деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії

Детальна інструкція, як підготуватися до в'їзду в країну українцям

Український мандрівник Роман Кошмал вирушив у мандрівку Азією, під час якої вже відвідав кілька країн. Зокрема, йому вдалося побувати у Таїланді. Ця країна вже відкрита для туризму, а місцева влада каже, що чекає на українських мандрівників. Однак процедура отримання усіх необхідних дозволів - явно не з простих. Для читачів РБК-Україна Роман детально розповів, що потрібно для в'їзду до Таїланду сьогодні.

"Легше отримати візу в космос, ніж потрапити в Таїланд. Хоча тут це називають "полегшенням для подорожі", я б це так не назвав", - пише мандрівник на своїй сторінці у Facebook.

Для читачів РБК-Україна Роман детально розповів, що потрібно для в'їзду до Таїланду сьогодні.

Ще перед відкриттям кордонів країна розробила свою унікальну систему Thailand Pass. Ця веб-система є безкоштовною і, на думку влади, має спростити оформлення документів для мандрівників та зробити цей процес більш ефективним.

Отже, є три плани: “Test & Go”, “The Blue Zone Sandbox” та “Alternative Quarantine”. Про них та про особистий досвід використання системи - далі.

План в'їзду Test & Go

Це найпростіший і найдешевший варіант. Але доступний він не усім.

Зараз подорожуючі з 63 країн мають доступ до спрощеної системи в'їзду. При цьому зазначається, що вони повинні перебувати у відповідних країнах не менше 21 дня поспіль перед вильотом.

Фото: Перелік держав, в'їзд з яких до Таїланду дозволений без карантинних обмежень

Отже, аби подати заявку на отримання Thai Pass за системою Test & Go потрібно:

Мати сертифікат вакцинації з QR кодом. 2-га доза вакцини має бути введена за 14 днів до подорожі.

Оформити поліс медичного страхування. Він має покривати витрати на суму до 50 000 доларів США, включаючи COVID 19, і охоплювати весь термін перебування у Таїланді. Саме ця сума має бути прописана у договорі. Важливо, щоб уся інформація була вказана англійською або тайською мовами.

Забронювати готель зі списку SHA+ на 1 ніч . Бронювання має містити інформацію про передплачений PCR тест на COVID 19 і трансфер до готелю.

. Бронювання має містити інформацію про передплачений на COVID 19 і трансфер до готелю. Відскановану першу сторінку закордонного паспорта.

План в'їзду The Blue Zone Sandbox ("Пісочниця")

17 провінцій Таїланду приймають туристів на відпочинок за програмою "Пісочниця". У програму включені: Bangkok, Buri Ram, Chiang Mai, Chon Buri, Krabi, Loei, Nong Khai, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Rayong, Samut Prakan, Surat Thani, Trat, Udon Thani.

За правилами, мандрівники з будь-якої країни/території мають залишатися у зоні Sandbox протягом 7 днів. Після цього можна вільно подорожувати Таїландом.

Фото: Вілла на Пхукеті (РБК-Україна)

Аби подати заявку на отримання Thai Pass за системою The Blue Zone Sandbox, потрібно:

Мати сертифікат вакцинації з QR кодом. 2-га доза вакцини має бути введена за 14 днів до подорожі.

Оформити поліс медичного страхування. Він має покривати витрати на суму до 50 000 доларів США, включаючи COVID, і охоплювати весь термін перебування у Таїланді. Саме ця сума має бути прописана у договорі. Важливо, щоб уся інформація була вказана англійською або тайською мовами.

Забронювати готель зі списку SHA+ на 7 ночей . Бронювання має містити інформацію про передплачений PCR тест на COVID 19 і набір для самотестування на антиген, а також трансфер до готелю.

. Бронювання має містити інформацію про передплачений на COVID 19 і на антиген, а також трансфер до готелю. Відскановану першу сторінку закордонного паспорта.

План в'їзду Alternative Quarantine

Найбільш непривабливий варіант. Мандрівники з будь-якої країни/території мають відбути карантин від 10 до 14 днів. Після цього можна подорожувати країною.

Аби подати заявку на отримання Thai Pass за системою Alternative Quarantine, треба:

повна вакцинація не потрібна.

Забронювати готель зі списку AQ hotel на 10-14 ночей. (повністю сплачено або депозит не менше 15 000 THB/500 USD) (включаючи два оплачені PCR тести)

Оформити поліс медичного страхування. Він має покривати витрати на суму до 50 000 доларів США, включаючи COVID, і охоплювати весь термін перебування у Таїланді. Саме ця сума має бути прописана у договорі. Важливо, щоб уся інформація була вказана англійською або тайською мовами.

Відсканувати першу сторінку закордонного паспорта.

На що варто звернути увагу

Система не приймає PDF-файли, тому треба зайнятися "аплікацією" і конвертувати файли в jpeg або png. Термін розгляду заявки на отримання Thai Pass складає від 5 до 7 днів. Як швидко ви отримаєте відповідь, залежить від посольства або консульства Таїланду, до якого вона була подана.

Рекомендується подавати заявку не менш ніж за 7 днів до дати вильоту.

Фото: Таїланд відкритий для туристів з України (РБК-Україна)

Результати приходять на E-mail. Також статус заявки можна перевірити на сайті, ввівши код, який отримаєте після заповнення анкети. Якщо ви отримали схвалення, то перед вильотом треба здати ПЛР-тест на COVID.

Власний досвід. Вийти з аеропорту повз охорону непоміченим не вийде

Особисто я користувався системою в'їзду Test & Go, оскільки перед поїздкою перебував у Непалі, а він - у “зеленому” списку країн.

QR-код з затвердженням Thai Pass мені прийшов за два дні до вильоту. Це трохи лоскоче нерви, оскільки можна втратити мінімум $130, а якщо квитки на літак безповоротні, то ще більше.

У тематичній Facebook-спільноті рекомендують: якщо є нагальна потреба, то потрібно зв'язуватися з посольством/консульством Таїланду у своїй країні для розв'язання питання, або дзвонити на номер +00662203500: коли робот почне говорити, тиснути 1 або 0 (це тайський номер, і за дзвінки знімається плата). Телефонувати потрібно у робочі години за таїландським часом.

По прильоту в аеропорт Бангкока медичні перевірки та паспортний контроль пройшов за 10 хвилин. Організовано все на високому рівні.

Далі, біля виходу з терміналу, треба шукати табличку свого готелю. Тебе супроводжують до авто і привозять у готель. Вийти з аеропорту повз охорону непоміченим у місто не вийде.

При поселенні на рецепції питають вподобання щодо їжі. У вартість номера також входить сніданок, обід і вечеря. Залишати номер не можна до отримання результатів PCR тесту. У моєму готелі тести робили о 3-й годині ранку, результат був готовий до 10-ї.

Треба пам'ятати, що правила перетину кордону постійно змінюються, тому перед мандрівкою потрібно звіряти інформацію в офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше ми писали, які екзотичні країни обирають українці для відпочинку взимку.

Також у Таїланді вирішили відмовитися від старої моделі туризму.